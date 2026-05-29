Κοινωνικός Τουρισμός: Προσοχή με απάτες στις κρατήσεις - Τι λέει η ΔΥΠΑ

Προσοχή σε μη εξουσιοδοτημένες υπηρεσίες κρατήσεων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού, συνιστά η ΔΥΠΑ

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

  • Η ΔΥΠΑ δεν συνεργάζεται με ιδιωτικές πλατφόρμες ή επιχειρήσεις που προσφέρουν επί πληρωμή υπηρεσίες κρατήσεων για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού.
  • Οι κρατήσεις γίνονται απευθείας μεταξύ δικαιούχων και παρόχων χωρίς την ανάγκη μεσολάβησης τρίτου και χωρίς επιπλέον χρεώσεις.
  • Η ΔΥΠΑ προειδοποιεί τους δικαιούχους να μην καταβάλλουν χρήματα για υπηρεσίες κράτησης που δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί.
  • Οι πάροχοι του προγράμματος καλούνται να αναφέρουν στη ΔΥΠΑ οποιεσδήποτε πρακτικές που δημιουργούν σύγχυση ή εκμεταλλεύονται εμπορικά τη συμμετοχή τους.
  • Η επίσημη ενημέρωση για το πρόγραμμα παρέχεται αποκλειστικά από τα κανάλια και την ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ.
Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) ενημερώνει τους δικαιούχους και τους παρόχους του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού ότι δεν διατηρεί καμία συνεργασία, σχέση ή συμβατική σύνδεση με ιδιωτικές πλατφόρμες, ιστοσελίδες ή επιχειρήσεις που προσφέρουν έναντι αμοιβής υπηρεσίες αναζήτησης, διαμεσολάβησης ή κράτησης καταλυμάτων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η ΔΥΠΑ δεν έχει εξουσιοδοτήσει κανέναν ιδιωτικό φορέα να ενεργεί για λογαριασμό της ή να παρέχει επί πληρωμή υπηρεσίες σχετικές με τη συμμετοχή στο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού.

Η επικοινωνία και η πραγματοποίηση κρατήσεων στα συνεργαζόμενα καταλύματα πραγματοποιούνται απευθείας μεταξύ των δικαιούχων και των παρόχων, χωρίς να απαιτείται η μεσολάβηση τρίτου φορέα και χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε προμήθειας ή αμοιβής προς εξουσιοδοτημένο συνεργάτη της ΔΥΠΑ.

Η ΔΥΠΑ καλεί τους δικαιούχους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε περιπτώσεις όπου ζητείται η καταβολή χρηματικού ποσού για υπηρεσίες που παρουσιάζονται ως απαραίτητες για την αναζήτηση ή την πραγματοποίηση κράτησης στο πλαίσιο του προγράμματος.

Παράλληλα, καλεί τους παρόχους του προγράμματος να ενημερώνουν άμεσα τη ΔΥΠΑ για οποιαδήποτε πρακτική θεωρούν ότι δημιουργεί σύγχυση στους δικαιούχους ή αξιοποιεί εμπορικά τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα χωρίς τη συναίνεσή τους.

Η ΔΥΠΑ εξετάζει τις σχετικές καταγγελίες που έχουν υποβληθεί και προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την προστασία των δικαιούχων και των συνεργαζόμενων παρόχων.

Σημειώνεται ότι η επίσημη ενημέρωση για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού παρέχεται αποκλειστικά μέσω των επίσημων καναλιών επικοινωνίας και των ανακοινώσεων της ΔΥΠΑ.

