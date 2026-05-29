Τα πρώτα μαχητικά F-35 έφτασαν στην Πολωνία - Ιστορική στιγμή για την πολωνική αεροπορία

Τα πρώτα μαχητικά Lockheed Martin F-35A Lightning II για την Πολεμική Αεροπορία της Πολωνίας (Siły Powietrzne) έφτασαν στη χώρα και προσγειώθηκαν στην 32η Τακτική Αεροπορική Βάση (32. BLT) στο Λασκ, περίπου 30 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Λοτζ, στην κεντρική Πολωνία.

Τρία F-35A (με αριθμούς σειράς 3509, 3510 και 3511) συνοδεύονταν από δύο F-16C Block 52 της Lockheed Martin από την 2η Τακτική Πτέρυγα Μαχητικών, που σταθμεύει στο Λασκ, κατά την άφιξή τους στη νέα τους βάση.

Στην τελετή άφιξης παρευρέθηκαν ο αναπληρωτής πρωθυπουργός και επικεφαλής του υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Πολωνίας Władysław Kosiniak-Kamysz, καθώς και ανώτατοι αξιωματούχοι και στρατιωτική ηγεσία της χώρας.

Σε ανάρτηση του ΝΑΤΟ στις 25 Μαΐου 2026, η άφιξη των F-35 χαρακτηρίστηκε ως «σημαντικό βήμα προόδου» για την ετοιμότητα και τη διαλειτουργικότητα με τις δυνάμεις της Συμμαχίας.

Σε σημερινή ανάρτηση, το ΝΑΤΟ επισημαίνει πως τα πρώτα μαχητικά F-35 έφτασαν στην Πολωνία. «Μια ιστορική στιγμή για την πολωνική αεροπορία και το ανατολικό τμήμα του ΝΑΤΟ, που σηματοδοτεί την εισαγωγή μόνιμα σταθμευμένων μαχητικών αεροσκαφών 5ης γενιάς στην περιοχή» σημειώνεται επιπρόσθετα.

Το πρόγραμμα F-35 της Πολωνίας

Το F-35A έχει λάβει την ονομασία «Husarz» (Ουσάρος) στην Πολωνική Πολεμική Αεροπορία, σε αναφορά σε ιστορικές ελίτ μονάδες ιππικού.

Η Πολωνία αποφάσισε την αγορά των μαχητικών το 2018, ενώ υπέγραψε συμφωνία για 32 αεροσκάφη το 2020. Η πρώτη παράδοση έγινε το 2024 στις ΗΠΑ για εκπαίδευση πιλότων.

The first F-35 fighter jets have arrived in Poland ✈️



A historic moment for ?? Polish Air Force and NATO’s eastern part, marking the introduction of permanently stationed 5th generation combat aircraft in the region ? pic.twitter.com/Trf2EGG4dL — NATO (@NATO) May 29, 2026

Ο υπόλοιπος στόλος αναμένεται να παραδοθεί έως το 2030, με συνολικό πρόγραμμα ύψους 4,6 δισ. δολαρίων που περιλαμβάνει υποστήριξη, ανταλλακτικά, εκπαίδευση και εξοπλισμό εδάφους.

Η συμφωνία προβλέπει επίσης εκτεταμένη εκπαίδευση πιλότων και τεχνικών, καθώς και χρήση εξομοιωτών και εκπαιδευτικών κέντρων τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Πολωνία.

Σημειώνεται ότι αρκετές ευρωπαϊκές χώρες ήδη διαθέτουν F-35 ή έχουν επιλέξει το συγκεκριμένο αεροσκάφος, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, η οποία αναμένεται να υποδεχθεί τα πρώτα αεροσκάφη 5ης γενιάς το 2028.

