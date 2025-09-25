Ο Μητσοτάκης συζήτησε με τον πρόεδρο Lockheed: Ομαλή πρόοδος για αναβάθμιση F16 και αγορά F35

Η «εξαιρετική συνεργασία, και η ομαλή πρόοδος» τόσο στο πρόγραμμα αναβάθμισης των F16 όσο και στο πρόγραμμα των F35, επιβεβαιώθηκε κατά τη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Lockheed Martin.

Στη συνάντηση με τον Αντιπρόεδρο της Exxon Mobil συζητήθηκε η ενεργειακή συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο.

Επίσης, ο πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον υπουργό Βιομηχανίας και Προηγμένης Τεχνολογίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων δρα Sultan al Jaber, κατά την οποία επιβεβαιώθηκε η απόλυτη ικανοποίηση της εμιρατινής πλευράς από τις μέχρι σήμερα επενδύσεις των ΗΑΕ στην Ελλάδα και η πρόθεση τους ανάπτυξης αυτών σε «περιφερειακούς πρωταθλητές» στους κλάδους τους.