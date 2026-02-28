Τέμπη: Πεδίο μάχης το κέντρο της Θεσσαλονίκης μετά το συλλαλητήριο με ρίψεις μολότοφ - Βίντεο
Τα επεισόδια ξεκίνησαν έξω από το κτίριο του ΥΜΑΘ, μετατρέποντας την οδό Αγίου Δημητρίου σε πεδίο μάχης
Ένταση ξέσπασε πριν από λίγο μετά το συλλαλητήριο που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη για τα τρία χρόνια από την τραγωδία των Τεμπών.
Τα επεισόδια ξεκίνησαν έξω από το κτίριο του ΥΜΑΘ, μετατρέποντας την οδό Αγίου Δημητρίου σε πεδίο μάχης, με ρίψεις μολότοφ.
