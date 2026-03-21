Τι περιμένουμε τον Απρίλιο στην ελληνική τηλεόραση

Προγράμματα έρχονται, η ψυχαγωγία πρωταγωνιστεί και η KatKen αποχωρεί!

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Η παρουσιάστρια Κατερίνα Καινούργιου

Τις προηγούμενες τηλεοπτικές σεζόν, περιμένοντας τον Απρίλιο, συζητούσαμε για συμβόλαια που έληγαν, σχέδια στελεχών για την επόμενη χρονιά και απολογισμούς. Φέτος, περιμένοντας τον τέταρτο μήνα του δεύτερου μισού της χρονιάς, σκεφτόμαστε τα νέα προγράμματα που θα έρθουν. Τα κανάλια δεν παρατούν τα όπλα, προχωρούν σε στρατηγικές κινήσεις και επαναπρογραμματισμό, με στόχο να κερδίσουν τις εντυπώσεις.

Τα βλέμματα είναι στραμμένα στον ΑΝΤ1, καθώς μετά την αποψινή πρεμιέρα του «Moments» με τη Ζέτα Μακρυπούλια, θα δούμε κι άλλες πρώτες επίσημες. Τη Δευτέρα 30 Μαρτίου, στις 17.15, κάνει πρεμιέρα στο κανάλι του Αμαρουσίου το «Κάτι ψήνεται» που θα δώσει τη σκυτάλη σε δύο πολυσυζητημένα προγράμματα, τον Απρίλιο.

Οι «Σούπερ Ήρωες», η νέα κωμική σειρά του ΑΝΤ1, με τον Γιάννη Μπέζο, κάνουν πρεμιέρα τη Μ. Δευτέρα 6 Απριλίου, στις 20.00, και κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη θα χαρίζουν μοναδικές στιγμές γέλιου. Σε ένα ελληνικό συνοικιακό σούπερ μάρκετ, η ιστορία καταγράφει την καθημερινότητα, τις δυσκολίες και τις αλληλεπιδράσεις της παράλογης διοίκησης, των απηυδισμένων υπαλλήλων, των εκκεντρικών τακτικών πελατών και, φυσικά, εκείνων των πελατών που πιστεύουν ότι «έχουν πάντα δίκιο». Απαιτητικά αφεντικά σε δημιουργική σχέση με τη λογική και την πραγματικότητα, αλλά και ιδιότροποι πελάτες με εξωφρενικές απαιτήσεις, μπλέκουν με ένα μοναδικό τρόπο. Επίσης, το κατάστημα προσφέρει και μία παρέα υπαλλήλων που μπορεί ο καθένας τους να είναι από άλλο πλανήτη, όμως μέσα στις βάρδιες, στα μικρά και μεγάλα ζόρια της δουλειάς, θα γίνουν κάτι παραπάνω από συνάδελφοι…

Η λίστα με τα νέα ψυχαγωγικά φορμάτ του ΑΝΤ1, για φέτος, θα ολοκληρωθεί με το «Your Face Sounds Familiar», που θα βγει στον αέρα τον Απρίλιο. Το φορμάτ θα προβάλλεται την Κυριακή, με επικρατέστερο παρουσιαστή τον Σάκη Ρουβά. Η τραγουδίστρια Μαριάντα Πιερίδη, ο ηθοποιός Κωνσταντίνος Μαγκλάρας, ο Μέμος Μπεγνής, η τραγουδίστρια Αφροδίτη Χατζημηνά και η καλλιτέχνης Idra Kayne, σύμφωνα με πληροφορίες, θα βρεθούν στο «Your Face Sounds Familiar» ως συμμετέχοντες. Τη δεκάδα συμπληρώνουν ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης, ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης, η Δωροθέα Μερκούρη, η Μαριλού Κατσαφάδου και ο Κρίστοφερ Ηλία.

Στο STAR, μέσα στον Απρίλιο, αναμένεται το τηλεπαιχνίδι «To Club του 1%» με τον μοναδικό Πέτρο Πολυχρονίδη. Το game show προορίζεται για τη ζώνη του Σαββατοκύριακου, ενώ σύμφωνα με τους κανόνες «σε αυτό το πρωτοποριακό, πολυβραβευμένο φορμάτ, δεν χρειάζεται ούτε γνώση, ούτε αποστήθιση, αλλά μόνο ο τρόπος που λειτουργεί το μυαλό σου»!

Στο OPEN, σύντομα θα δούμε τη celebrity εκδοχή του «Πιο αδύναμου κρίκου», που θα προβάλλεται το Σάββατο στις 20.00 και θα δίνει lead in στο «Just the 2 of us». Η Μαρία Μπακοδήμου θα υποδέχεται κάθε εβδομάδα γνωστά πρόσωπα, που θα δοκιμάζουν τις γνώσεις τους με στόχο τη συγκέντρωση χρημάτων για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Το πρώτο γύρισμα της νέας αυτής εκδοχής έχει ήδη γίνει, με τη συμμετοχή προσώπων από τον χώρο της τηλεόρασης και της ψυχαγωγίας, όπως ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, η Ιωάννα Μαλέσκου και ο Θανάσης Πάτρας, αλλά και ομάδες από τις εκπομπές «Ραντεβού το ΣΚ» και «Ψυχαγωγία Κυριακάτικα».

Στον ALPHA, που σαρώνει σε κάθε ζώνη φέτος, μπορεί να μην προγραμμάτιζαν αλλαγές, όμως κάποια είχε άλλα σχέδια! Η Κατερίνα Καινούργιου, διανύοντας την ωραιότερη φάση της ζωής της, θα πατήσει pause στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις για να φέρει στον κόσμο το πρώτο της παιδί. «17 Απριλίου είναι η ημερομηνία μου. Μακάρι, επειδή το μωράκι είναι λίγο μεγάλο μέχρι στιγμής, να προλάβουμε το 17. Ξέρω πότε θα σταματήσω. Θα σταματήσω πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα με το καλό», έχει δηλώσει η παρουσιάστρια που μετρά αντίστροφα για το πιο ευχάριστο break. Η οικοδέσποινα της «Super Κατερίνας» θα αφήσει την εκπομπή στα χέρια του συνεργάτη της, Στέφανου Κωνσταντινίδη, μέχρι εκείνη να επιστρέψει.

