Τηλεθέαση: Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι στη μάχη της Κυριακής

Στη μάχη της τηλεθέασης, κάποιοι βγαίνουν νικητές και κάποιοι άλλοι ζορίζονται ιδιαίτερα από τον ανταγωνισμό. Έτσι, χθες Κυριακής, πρωί-μεσημέρι-βράδυ, είδαμε τηλεαστέρες να ξεχωρίζουν και άλλους να αντικρίζουν μονοψήφια νούμερα.

Χαρακτηριστικά, στην πρωινή ζώνη, η εκπομπή «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» στον ALPHA σημείωσε 20,4% στο σύνολο και 17,5% στο δυναμικό κοινό. Το μαγκαζίνο του MEGA, «Χαμογέλα και πάλι!», με τη Σίσσυ Χρηστίδου, κατέγραψε 12,1% στο σύνολο και 12,6% στο δυναμικό κοινό.

Οι «Δεκατιανοί» του ΣΚΑΪ βρέθηκαν στο 13,3% του συνόλου και στο 9,4% του δυναμικού κοινού. Η εκπομπή του ΑΝΤ1, «Σαββατοκύριακο παρέα», δεν ξεπέρασε το 5,9% του συνόλου και το 5,6% του δυναμικού κοινού. Το «Ραντεβού το ΣΚ», στο OPEN, έκανε 3,8% στο σύνολο και 3,5% στους τηλεθεατές 18-54.

Στη μεσημεριανή ζώνη, το «Καλύτερα δε γίνεται!» του ALPHA κράτησε παρέα στο 17% του συνόλου και στο 15,7%. Η Ναταλία Γερμανού αποδεικνύει, για μία ακόμη σεζόν, την αξία της στο χρηματιστήριο της TV και είναι από τις νικήτριες. Η εκπομπή του MEGA, «Εξελίξεις τώρα», έκανε 11,2% και 10,2% αντίστοιχα. Η εκπομπή «Weekend Live» του ΣΚΑΪ δεν κατάφερε να ξεπεράσει το 4,6% του συνόλου και το 3,6% του δυναμικού κοινού. Στο OPEN, η εκπομπή «Εδώ TV» έκανε 3,9% και 2,6% αντίστοιχα.

Τι έγινε στη βραδινή ζώνη

Στη βραδινή ζώνη, το τηλεπαιχνίδι «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» του ΑΝΤ1, με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, κατέγραψε 20,8% στο σύνολο και 14,8% στο δυναμικό κοινό. Το «Survivor» του ΣΚΑΪ έκανε 14% στο σύνολο και 10,7% στο δυναμικό κοινό. Η σειρά «Ο γιατρός» του ALPHA αρκέστηκε στο 8,3% στο σύνολο και στο 9,2% στο δυναμικό κοινό.

