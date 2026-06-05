Μωβ μέδουσες: Επέστρεψαν στις ελληνικές θάλασσες - Οι περιοχές που εντοπίζονται οι περισσότερες

Πώς να προστατευθείτε και τι να κάνετε αν σας τσιμπήσει μωβ μέδουσα

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Μωβ μέδουσες: Επέστρεψαν στις ελληνικές θάλασσες - Οι περιοχές που εντοπίζονται οι περισσότερες
ΕΛΛΑΔΑ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Οι μωβ μέδουσες Pelagia noctiluca αυξάνονται στις ελληνικές θάλασσες, με σημαντικές παρουσίες σε περιοχές όπως το Φισκάρδο, ο Κορινθιακός και η Σκιάθος.
  • Το τσίμπημα της μωβ μέδουσας προκαλεί έντονο πόνο, κοκκίνισμα και πρήξιμο, ενώ σε σοβαρές περιπτώσεις απαιτείται άμεση ιατρική βοήθεια.
  • Για την αντιμετώπιση του τσιμπήματος συνιστάται πλύσιμο με θαλασσινό νερό, αποφυγή τριψίματος, χρήση μείγματος μαγειρικής σόδας με θαλασσινό νερό και εφαρμογή κρύου επιθέματος.
  • Απαγορεύεται το ξέπλυμα με γλυκό νερό, το τρίψιμο της πληγής, η χρήση ξυδιού και η άμεση επαφή με νεκρές μέδουσες στην ακτή.
  • Συνιστάται η παρακολούθηση των καταγραφών μωβ μεδουσών μέσω του project «Jellyfish of Greece» πριν την επίσκεψη σε παραλία.
Snapshot powered by AI

Αυξάνονται οι καταγραφές των μωβ μεδουσών στις ελληνικές θάλασσες, γεγονός που προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία, με την έναρξη της καλοκαιρινής περιόδου να είναι προ των πυλών.

Η επιστημονική κοινότητα παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των πληθυσμών των μωβ μεδουσών και τους παράγοντες που επηρεάζουν την εξάπλωσή τους, παρόλο που η εμφάνισή τους δεν αποτελεί νεό φαινόμενο.

Πού έχουν καταγραφεί αυξημένες παρουσίες

Οι καταγραφές για τις μέδουσες ανανεώνονται καθημερινά μέσα από πλατφόρμες πολιτών και επιστημονικής παρατήρησης.

Το project «Jellyfish of Greece» στο iNaturalist λειτουργεί ως εργαλείο καταγραφής των μεδουσών στην Ελλάδα και δημιουργήθηκε από το Ελληνικό Παρατηρητήριο Βιοποικιλότητας.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα αναφορές, περιοχές όπου έχει παρατηρηθεί αυξημένη παρουσία μωβ μέδουσας είναι το Φισκάρδο στην Κεφαλονιά, το Γαλαξίδι, ο Κορινθιακός Κόλπος, ο Παγασητικός, ο Ευβοϊκός, η Σκιάθος και η Σκόπελος.

Οι λουόμενοι μπορούν να ελέγχουν τις πιο πρόσφατες καταγραφές μέσα από τον διαδραστικό χάρτη του iNaturalist πριν επισκεφθούν μια παραλία.

Τι είναι οι μωβ μέδουσες

Η Pelagia noctiluca, όπως είναι το επιστημονικό όνομα της μωβ μέδουσας, ευνοείται από τις θερμοκρασίες της Μεσογείου. Αναπαράγεται σε θερμοκρασίες περίπου από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι ελληνικές θάλασσες σπάνια πέφτουν σε επίπεδα που θα δυσκόλευαν την επιβίωσή της.

medouses.jpg

Την ίδια ώρα, η μείωση των φυσικών θηρευτών της επιτρέπει στον πληθυσμό της να αναπτύσσεται πιο εύκολα. Ανάμεσα στους βασικούς θηρευτές της βρίσκονται η δερματοχελώνα, η καρέτα καρέτα, ο τόνος, ο ξιφίας και το φεγγαρόψαρο.

Όταν οι ισορροπίες στο θαλάσσιο οικοσύστημα διαταράσσονται, οι μέδουσες βρίσκουν περισσότερο χώρο για να εξαπλωθούν.

Η μωβ μέδουσα θεωρείται ένα από τα πιο ενοχλητικά και επώδυνα είδη μεδουσών της Μεσογείου. Το τσίμπημά της προκαλεί έντονο πόνο, κάψιμο, κοκκίνισμα και πρήξιμο, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να αφήσει στο δέρμα το χαρακτηριστικό αποτύπωμα των πλοκαμιών.

Τα πλοκάμια της, που επιστημονικά συνδέονται με τις κνιδοκύστες και τις νηματοκύστες, έχουν συνήθως μήκος περίπου δύο μέτρων, αλλά σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να φτάσουν και πολύ περισσότερο.

Ακόμη και μέδουσες που έχουν ξεβραστεί στην ακτή μπορούν να τσιμπήσουν, για αυτό δεν πρέπει να τις αγγίζουμε.

Στα περισσότερα περιστατικά, το τσίμπημα προκαλεί τοπική αντίδραση. Σε πιο ευαίσθητα άτομα, όμως, μπορεί να εμφανιστούν πιο έντονα συμπτώματα και τότε χρειάζεται άμεση ιατρική αξιολόγηση.

Τα συμπτώματα μετά το τσίμπημα

Αν σας τσιμπήσει μωβ μέδουσα, το πρώτο που χρειάζεται είναι ψυχραιμία. Πρόκειται για ένα συχνό θαλάσσιο ατύχημα, που στις περισσότερες περιπτώσεις αντιμετωπίζεται με σωστές πρώτες βοήθειες.

mov-medouses-azolimnos.jpg

Τα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν:

  • έντονο πόνο και αίσθημα καψίματος,
  • κοκκίνισμα και πρήξιμο στο δέρμα,
  • σημάδι ή αποτύπωμα στο σημείο επαφής,
  • ναυτία,
  • πτώση πίεσης,
  • ταχυκαρδία,
  • πονοκέφαλο,
  • εμετό,
  • διάρροια,
  • βρογχόσπασμο ή δύσπνοια.

Αν εμφανιστούν δύσπνοια, έντονη αδιαθεσία, τάση λιποθυμίας, εκτεταμένη αντίδραση ή επιδείνωση των συμπτωμάτων, η μετακίνηση σε κέντρο υγείας ή η κλήση ιατρικής βοήθειας είναι απαραίτητη.

Τι να έχετε μαζί σας στην παραλία

Ένα μικρό κιτ πρώτων βοηθειών μπορεί να αποδειχθεί πολύ χρήσιμο, ειδικά αν στην περιοχή έχουν καταγραφεί μωβ μέδουσες.

Καλό είναι να έχετε μαζί σας:

  • μία πλαστική κάρτα, όπως παλιά πιστωτική ή κάρτα μέλους,
  • λίγη μαγειρική σόδα,
  • ένα πλαστικό ποτήρι,
  • αντιισταμινικό χάπι,
  • κορτιζονούχα κρέμα,
  • παγοκύστη ή κάτι κρύο από φορητό ψυγειάκι.

Πριν μπείτε στη θάλασσα, αξίζει να ελέγχετε οπτικά την ακτή. Αν βλέπετε μωβ μέδουσες κοντά στην παραλία, καλύτερα να αποφύγετε το κολύμπι.

Τι να κάνετε αν σας τσιμπήσει

Το σημείο πρέπει να ξεπλυθεί προσεκτικά με θαλασσινό νερό, χωρίς τρίψιμο. Το γλυκό νερό μπορεί να ενεργοποιήσει κνιδοκύστες που έχουν μείνει στο δέρμα και να επιδεινώσει τον πόνο. Οδηγίες για την Pelagia noctiluca συνιστούν ξέπλυμα με θαλασσινό νερό και αποφυγή τριψίματος.

Στη συνέχεια, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μείγμα μαγειρικής σόδας με θαλασσινό νερό σε αναλογία 1:1 για λίγα λεπτά, ώστε να περιοριστεί η περαιτέρω απελευθέρωση δηλητηρίου από τυχόν υπολείμματα στο δέρμα. Με μια πλαστική κάρτα αφαιρούνται απαλά τα υπολείμματα από την περιοχή, χωρίς να χρησιμοποιηθούν γυμνά χέρια.

Για την ανακούφιση από πόνο, πρήξιμο και κοκκινίλα, μπορεί να εφαρμοστεί κρύο επίθεμα ή παγοκύστη τυλιγμένη σε ύφασμα για περίπου 10-15 λεπτά, με διαλείμματα ώστε να μην ερεθιστεί το δέρμα.

Τι δεν πρέπει να κάνετε

Μην τρίβετε το σημείο με πετσέτα, άμμο ή χέρια. Μην ξεπλένετε με γλυκό νερό και μην επιχειρείτε να αφαιρέσετε τα υπολείμματα με τα δάχτυλα.

Στην περίπτωση της μωβ μέδουσας, το ξύδι δεν συνιστάται, καθώς έρευνες έχουν δείξει ότι μπορεί να ενεργοποιήσει άμεσα τα κνιδοκύτταρα της Pelagia noctiluca και να επιδεινώσει την κατάσταση.

Δεν πρέπει επίσης να βγάζετε μέδουσες από τη θάλασσα και να τις αφήνετε στην άμμο. Ακόμη και τότε μπορούν να τσιμπήσουν κάποιον που θα τις πατήσει ή θα τις αγγίξει κατά λάθος.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:54ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Άνδρας εγκλωβίστηκε μεταξύ δύο ορόφων σε ασανσέρ μεταφέροντας ψυγείο

12:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης: Καμία παραχώρηση στα εθνικά μας δίκαια και συμφέροντα

12:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης: Αυξάνεται το ακατάσχετο των λογαριασμών για χρέη, στα €1600

12:41ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον ευρωπαίο εισαγγελέα οι 13 συλληφθέντες για το κύκλωμα με τις παράνομες επιδοτήσεις ύψους 2,5 εκατ. ευρώ

12:40ΥΓΕΙΑ

Νέοι κανόνες στα σχολικά κυλικεία - Δείτε τους πίνακες με τα προϊόντα που επιτρέπονται

12:38ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός: Εκτός και πάλι ο Σλούκας

12:37ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 34χρονος αναρριχήθηκε στον 2ο όροφο πολυκατοικίας και έκλεψε 500 ευρώ από τη γιαγιά του

12:37ΕΛΛΑΔΑ

Εργατικό ατύχημα στην Κρήτη: Εργάτης έπεσε από σκαλωσιά και τραυματίστηκε στο κεφάλι

12:33ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η Κατερίνα Ρωμιοπούλου σε ηλικία 91 ετών – Μία σπουδαία κυρία της ελληνικής αρχαιολογίας

12:27ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δημητρακόπουλος για αυτοκτονία συζύγου και ηθικής αυτουργού της δολοφονίας του Πολωνού καθηγητή: «Τραγωδία - Τα ανήλικα παιδιά έχουν χάσει και τους δύο γονείς»

12:26ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δίκη Λιγνάδη στο Εφετείο: «Ναι» της εισαγγελέως στην έφεση για τη ποινή που του επιβλήθηκε

12:22ΕΛΛΑΔΑ

Αποκλειστικό Newsbomb - Πυροβολισμοί στο κέντρο της Αθήνας: Του έκλεισαν το δρόμο και άνοιξαν πυρ - Η ληστεία και η δικαστική διαμάχη

12:22ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλήνιες 2026 - Χημεία: Δείτε τις απαντήσεις και τον σχολιασμό των θεμάτων

12:21ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Οργισμένος Τεντόγλου με τη μέτρηση του τελευταίου άλματος στο Diamond League: «Τι σκ@τοσόου, αδελφέ»

12:19WHAT THE FACT

Επιστήμονες έφτιαξαν ψωμί χρησιμοποιώντας προζύμι από ζυμομύκητες που βρήκαν σε μούμια ηλικίας 5.300 ετών

12:18ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο με το αυτοκίνητο που “εισέβαλε” μέσα σε κατάστημα

12:18ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη 27χρονος στη Ρόδο: Είχε στις βαλίτσες του 3,5 κιλά κάνναβης

12:16ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026 – Πληροφορική: Δείτε τις απαντήσεις

12:11ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος με τον έκπτωτο πρίγκιπα Άντριου: Υπενοικίαζε βασιλικές κατοικίες και κέρδιζε εκατομμύρια λίρες- Γιατί εμφανίστηκε με μώλωπες στο πρόσωπο

12:04LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Εθνική Ελλάδας και MasterChef «ψήφισε» το κοινό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:43ΕΛΛΑΔΑ

Κρεμασμένη στα κοινά μπάνια των γυναικείων φυλακών Κορυδαλλού βρέθηκε η πρώην σύζυγος-ηθική αυτουργός της δολοφονίας του Πολωνού καθηγητή στην Αγία Παρασκευή - Άφησε μήνυμα στα παιδιά της

11:50LIFESTYLE

«Έκανα λάθος»: Συνελήφθη η Έλενα Τοπαλίδου για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα - βίντεο: Η στιγμή που ο αναβάτης μηχανής παρασύρει πεζή και τραυματίζεται θανάσιμα

12:22ΕΛΛΑΔΑ

Αποκλειστικό Newsbomb - Πυροβολισμοί στο κέντρο της Αθήνας: Του έκλεισαν το δρόμο και άνοιξαν πυρ - Η ληστεία και η δικαστική διαμάχη

10:02ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Όταν ο τραγουδιστής που οδηγείται στη φυλακή για αποπλάνηση ανήλικης έκανε επίθεση στους «συνωμοσιολόγους» κι απειλούσε με μηνύσεις

12:27ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δημητρακόπουλος για αυτοκτονία συζύγου και ηθικής αυτουργού της δολοφονίας του Πολωνού καθηγητή: «Τραγωδία - Τα ανήλικα παιδιά έχουν χάσει και τους δύο γονείς»

08:11ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Άγριος ξυλοδαρμός διαρρηκτών από ιδιοκτήτη σπιτιού με ρόπαλο του μπέιζμπολ - Συνελήφθησαν όλοι οι εμπλεκόμενοι

06:52LIFESTYLE

Οι πρώτες σειρές που ανακοινώθηκαν για την επόμενη σεζόν – Δυνατές ιστορίες, all star cast

09:14ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στην Καλλιθέα: Έκανε σούζα ο μοτοσικλετιστής που παρέσυρε πεζή και σκοτώθηκε

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Έφυγε νωρίτερα ο ενοικιαστής: Τι οφείλει στον ιδιοκτήτη και ποια είναι τα δικαιώματά του

11:59ΕΛΛΑΔΑ

Μωβ μέδουσες: Επέστρεψαν στις ελληνικές θάλασσες - Οι περιοχές που εντοπίζονται οι περισσότερες

12:21ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Οργισμένος Τεντόγλου με τη μέτρηση του τελευταίου άλματος στο Diamond League: «Τι σκ@τοσόου, αδελφέ»

12:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης: Αυξάνεται το ακατάσχετο των λογαριασμών για χρέη, στα €1600

10:10ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα σε Λατινικά, Χημεία, Πληροφορική

08:23TRAVEL

TripAdvisor: Ελληνική, η ομορφότερη παραλία στον κόσμο

11:44ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Μαρουσάκη: Πού έρχονται τα πρώτα 36άρια – Προσοχή στα μελτέμια, επιμένουν οι τοπικές καταιγίδες

11:26LIFESTYLE

Το εντυπωσιακό σόου της Μαντόνα στη Νέα Υόρκη που έκοψε την ανάσα των θεατών με το επικίνδυνο ακροβατικό της

06:44ΚΟΣΜΟΣ

Άγριο έγκλημα στο Χόλιγουντ: Δολοφονήθηκε ο ηθοποιός Τζέιμς Χάντι, δράστης ο γιος της συντρόφου του

22:42ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Συνελήφθη γνωστός τραγουδιστής με την κατηγορία της αποπλάνησης 14χρονης

12:22ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλήνιες 2026 - Χημεία: Δείτε τις απαντήσεις και τον σχολιασμό των θεμάτων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ