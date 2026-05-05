Συναγερμός σε παραλία της Σύρου: Δεκάδες μωβ μέδουσες στην ακτή

Ανησυχία προκαλεί η εμφάνιση δεκάδων μωβ μεδουσών το πρωί της Τρίτης στην παραλία της Αζολίμνου, στη Σύρο, με τους λουόμενους να καλούνται να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή. Σύμφωνα με μαρτυρίες, μεγάλος αριθμός μεδουσών εντοπίστηκε τόσο μέσα στο νερό όσο και στην ακτή, δημιουργώντας συνθήκες επικινδυνότητας για όσους επιθυμούν να κολυμπήσουν, όπως αναφέρει το cyclades24.gr.

Οι μωβ μέδουσες (Pelagia noctiluca) συγκαταλέγονται στα πιο επικίνδυνα είδη που εμφανίζονται στις ελληνικές θάλασσες, καθώς το τσίμπημά τους είναι ιδιαίτερα επώδυνο και μπορεί να προκαλέσει έντονο ερεθισμό, κάψιμο στο δέρμα, ακόμη και αλλεργικές αντιδράσεις.

Οι ειδικοί συνιστούν:

- Αποφυγή κολύμβησης σε περιοχές όπου εντοπίζονται μέδουσες

– Μη επαφή με ζωντανές ή νεκρές μέδουσες

– Αυξημένη επιτήρηση των παιδιών

Σε περίπτωση τσιμπήματος, προτείνεται ξέπλυμα της περιοχής με θαλασσινό νερό, απομάκρυνση τυχόν υπολειμμάτων χωρίς άμεση επαφή και χρήση πάγου ή κατάλληλης καταπραϋντικής κρέμας. Σε πιο σοβαρές περιπτώσεις, κρίνεται απαραίτητη η ιατρική βοήθεια.

Το φαινόμενο της αυξημένης παρουσίας μεδουσών συνδέεται συνήθως με τις θαλάσσιες συνθήκες και τα ρεύματα της περιοχής, γεγονός που καθιστά πιθανή τη μετακίνησή τους και σε γειτονικές παραλίες τις επόμενες ώρες. Οι λουόμενοι καλούνται να ενημερώνονται πριν την επίσκεψή τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.