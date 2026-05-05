Γιατί «γέμισε» ο Ευβοϊκός μωβ μέδουσες φέτος - Τι να κάνετε αν κολυμπούν δίπλα σας

Φωτογραφίες από την ομάδα στο facebook “Μέδουσες την Ελλάδα”

Snapshot Η αυξημένη παρουσία μωβ μεδουσών στη Νότια Εύβοια είναι φυσικό φαινόμενο επαναλαμβάνεται επί εκατομμύρια και δεν πρέπει να προκαλεί ανησυχία.

Οι μέδουσες δεν είναι επικίνδυνες, προκαλούν μόνο ερεθισμό σε περίπτωση επαφής, ο οποίος αντιμετωπίζεται με ψυχραιμία και κοινή λογική.

Η υπεραλίευση και η ανθρώπινη δραστηριότητα έχουν επιβαρύνει τη θαλάσσια ισορροπία, αλλά το φαινόμενο δεν είναι αφύσικο ή επικίνδυνο.

Σε περίπτωση τσιμπήματος από μωβ μέδουσα, πρέπει να αφαιρεθούν προσεκτικά τα πλοκάμια, να ξεπλυθεί η περιοχή με θαλασσινό νερό, να εφαρμοστεί πάγος και κορτιζονούχα κρέμα, και αν χρειαστεί να ληφθούν αντιισταμινικά ή να ζητηθεί ιατρική βοήθεια.

Η τοποθέτηση πλωτών φραγμάτων μήκους 10 χιλιομέτρων στη Νότια Εύβοια αποφασίστηκε για την αντιμετώπιση του φαινομένου των μεδουσών.

Καθησυχαστικά μηνύματα στέλνουν οι ειδικοί για την αυξημένη παρουσία μωβ μεδουσών στις ελληνικές θάλασσες και ειδικότερα στη Νότια Εύβοια, όπου έχει αποφασιστεί η τοποθέτηση πλωτών φραγμάτων μήκους 10 χιλιομέτρων για την αντιμετώπιση του φαινομένου.

Μιλώντας στο Newsbomb, η υδροβιολόγος και διευθύντρια έρευνας του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας «Αρχιπέλαγος», Αναστασία Μήλιου, τόνισε ότι η εικόνα που παρουσιάζεται συχνά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν ανταποκρίνεται πάντα στην πραγματική έκταση του φαινομένου, επισημαίνοντας πως πρόκειται για μια απολύτως φυσική διαδικασία που επαναλαμβάνεται εδώ και εκατομμύρια χρόνια.

«Δεν υπάρχουν πολλές μέδουσες στην Εύβοια. Αυτή την εποχή βρίσκονται σε όλη τη Μεσόγειο και στο ανοιχτό πέλαγος. Η άνοιξη είναι περίοδος έντονης παραγωγικότητας στη θάλασσα», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι η αύξηση της θερμοκρασίας και η ηλιοφάνεια συμβάλλουν στη φυσική αναπαραγωγική διαδικασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος.

Η ίδια υπογράμμισε ότι οι μέδουσες αποτελούν βασικό και αρχαίο στοιχείο της θαλάσσιας ζωής: «Είναι ένα πολύ αρχαίο και απόλυτα επιτυχημένο είδος, που υπάρχει σε πολλές μορφές και αποτελεί τροφή για άλλα θαλάσσια είδη. Είναι μέρος της τροφικής αλυσίδας».

Κεντρικός Ευβοϊκός, παραλία Θεοτόκος από μέλος της ομάδας στο facebook “Μέδουσες την Ελλάδα”

«Δεν υπάρχει λόγος πανικού» - Ο ρόλος της ανθρώπινης δραστηριότητας

Η κ. Μήλιου σημείωσε πως η υπεραλίευση και η ανθρώπινη παρέμβαση έχουν επηρεάσει τη θαλάσσια ισορροπία, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι το φαινόμενο είναι αφύσικο ή επικίνδυνο.

«Σίγουρα έχουμε επιβαρύνει τους μηχανισμούς της θάλασσας με την υπεραλίευση. Αυτό μπορεί να οδηγεί σε κάποιες εξάρσεις, αλλά δεν υπάρχει κανένας λόγος πανικού», τόνισε.

Παραλία στην Ερέτρια από μέλος της ομάδας στο facebook “Μέδουσες την Ελλάδα”

Παράλληλα, απέδωσε μεγάλο μέρος της ανησυχίας στην υπερβολική προβολή του θέματος: «Ο πανικός που δημιουργείται από τα κοινωνικά δίκτυα είναι υπερβολικός. Ακόμη και τοπικές εξάρσεις είναι παροδικές, καθώς οι μέδουσες κινούνται συνεχώς και δεν παραμένουν κοντά στις ακτές».

Είναι επικίνδυνες οι μέδουσες;

Απαντώντας στο ερώτημα για το αν οι μωβ μέδουσες είναι επικίνδυνες για τους λουόμενους, η ειδικός ήταν σαφής: «Δεν είναι επικίνδυνες. Μπορεί να προκαλέσουν ερεθισμό αν υπάρξει επαφή, αλλά με ψυχραιμία και κοινή λογική δεν υπάρχει λόγος φόβου».

Λεκαντί Εύβοιας από μέλος της ομάδας στο facebook “Μέδουσες την Ελλάδα”

Μάλιστα, ανέφερε ότι η παρατήρησή τους μπορεί να γίνει ακόμη και υποβρύχια με μάσκα, καθώς πρόκειται για εντυπωσιακά θαλάσσια όντα, ειδικά το είδος Pelagia noctiluca, που μπορεί να λάμπει στο σκοτάδι.

«Η θάλασσα είναι ένα ζωντανό οικοσύστημα»

Κλείνοντας, η κ. Μήλιου υπογράμμισε την ανάγκη καλύτερης κατανόησης του θαλάσσιου περιβάλλοντος και λιγότερης τρομοκρατίας από μεμονωμένα περιστατικά.

«Η θάλασσα είναι ένα ζωντανό οικοσύστημα που αλλάζει συνεχώς. Αντί να φοβόμαστε, πρέπει να κατανοήσουμε τους κύκλους της και να περιορίσουμε την άγνοια», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η γνώση και η ψυχραιμία είναι το “κλειδί” για την αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων.

Παραλία στην Ερέτρια από μέλος της ομάδας στο facebook “Μέδουσες την Ελλάδα”

Η εμφάνιση των μωβ μεδουσών στη Νότια Εύβοια καταγράφεται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ωστόσο οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι πρόκειται για ένα φυσικό φαινόμενο της Μεσογείου και όχι για λόγο ανησυχίας ή πανικού.

Παραλία στην Ερέτρια, από μέλος της ομάδας στο facebook “Μέδουσες την Ελλάδα”

Τι κάνουμε αν μας τσιμπήσει μωβ μέδουσα

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, σε περίπτωση που υπάρξει τσίμπημα από μωβ μέδουσα:

Απομακρύνετε τα τυχόν κολλημένα στο σώμα σας πλοκάμια. Όχι όμως με γυμνά χέρια, διότι αυτό θα οδηγήσει σε κόλλημα των πλοκαμιών στα χέρια και μεταφορά του ερεθισμού εκεί.

Ξεπλύνετε την περιοχή του τσιμπήματος με άφθονο θαλασσινό νερό. Αν δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος, γεμίστε τη χούφτα σας με άμμο και τρίψτε το σημείο του σώματος που είναι κολλημένα τα πλοκάμια της τσούχτρας. Μη χρησιμοποιείτε γλυκό νερό, διότι μπορεί να ενεργοποιήσει κεντριά που έχουν μείνει στο δέρμα.

Τοποθετείστε στο σημείο του τσιμπήματος πάγο ή κρύες κομπρέσες. Αυτό περιορίζει τα τοπικά φαινόμενα από το δέρμα.

Αλείψτε την πάσχουσα περιοχή με κορτιζονούχο κρέμα. Περιορίζει την τοπική φλεγμονώδη αντίδραση και ανακουφίζει γρήγορα από το τσούξιμο και την φαγούρα.

Πάρτε κάποιο χάπι αντιισταμινικό. Με τα αντιισταμινικά αντιμετωπίζονται συστηματικότερα συμπτώματα όπως ο κνησμός. Η ανάγκη για φάρμακα τέτοιου είδους είναι μεγαλύτερη όσο μεγαλύτερη είναι η έκταση του προσβληθέντος δέρματος.

Τέλος αν τα συμπτώματα είναι έντονα και ιδιαίτερα αν δεν υποχωρούν μετά την εφαρμογή των τοπικών μέτρων, μπορεί να χρειασθεί κάποια ένεση κορτιζόνης. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει οπωσδήποτε να πάτε στο νοσοκομείο ή να επισκεφθείτε κάποιο Κέντρο Υγείας.

