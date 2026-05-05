Γιατί «γέμισε» ο Ευβοϊκός μωβ μέδουσες φέτος - Τι να κάνετε αν κολυμπούν δίπλα σας

Καθησυχαστική εμφανίζεται η επιστημονική κοινότητα για την αυξημένη παρουσία μωβ μεδουσών στις ελληνικές θάλασσες και ειδικότερα στη Νότια Εύβοια - Όπως τονίζει στο Newsbomb η υδροβιολόγος Αναστασία Μήλιου, πρόκειται για ένα απολύτως φυσικό και επαναλαμβανόμενο φαινόμενο της Μεσογείου, που δεν θα πρέπει να προκαλεί πανικό στους λουόμενους

Γιατί «γέμισε» ο Ευβοϊκός μωβ μέδουσες φέτος - Τι να κάνετε αν κολυμπούν δίπλα σας
Φωτογραφίες από την ομάδα στο facebook “Μέδουσες την Ελλάδα”
ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η αυξημένη παρουσία μωβ μεδουσών στη Νότια Εύβοια είναι φυσικό φαινόμενο επαναλαμβάνεται επί εκατομμύρια και δεν πρέπει να προκαλεί ανησυχία.
  • Οι μέδουσες δεν είναι επικίνδυνες, προκαλούν μόνο ερεθισμό σε περίπτωση επαφής, ο οποίος αντιμετωπίζεται με ψυχραιμία και κοινή λογική.
  • Η υπεραλίευση και η ανθρώπινη δραστηριότητα έχουν επιβαρύνει τη θαλάσσια ισορροπία, αλλά το φαινόμενο δεν είναι αφύσικο ή επικίνδυνο.
  • Σε περίπτωση τσιμπήματος από μωβ μέδουσα, πρέπει να αφαιρεθούν προσεκτικά τα πλοκάμια, να ξεπλυθεί η περιοχή με θαλασσινό νερό, να εφαρμοστεί πάγος και κορτιζονούχα κρέμα, και αν χρειαστεί να ληφθούν αντιισταμινικά ή να ζητηθεί ιατρική βοήθεια.
  • Η τοποθέτηση πλωτών φραγμάτων μήκους 10 χιλιομέτρων στη Νότια Εύβοια αποφασίστηκε για την αντιμετώπιση του φαινομένου των μεδουσών.
Snapshot powered by AI

Καθησυχαστικά μηνύματα στέλνουν οι ειδικοί για την αυξημένη παρουσία μωβ μεδουσών στις ελληνικές θάλασσες και ειδικότερα στη Νότια Εύβοια, όπου έχει αποφασιστεί η τοποθέτηση πλωτών φραγμάτων μήκους 10 χιλιομέτρων για την αντιμετώπιση του φαινομένου.

Μιλώντας στο Newsbomb, η υδροβιολόγος και διευθύντρια έρευνας του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας «Αρχιπέλαγος», Αναστασία Μήλιου, τόνισε ότι η εικόνα που παρουσιάζεται συχνά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν ανταποκρίνεται πάντα στην πραγματική έκταση του φαινομένου, επισημαίνοντας πως πρόκειται για μια απολύτως φυσική διαδικασία που επαναλαμβάνεται εδώ και εκατομμύρια χρόνια.

«Δεν υπάρχουν πολλές μέδουσες στην Εύβοια. Αυτή την εποχή βρίσκονται σε όλη τη Μεσόγειο και στο ανοιχτό πέλαγος. Η άνοιξη είναι περίοδος έντονης παραγωγικότητας στη θάλασσα», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι η αύξηση της θερμοκρασίας και η ηλιοφάνεια συμβάλλουν στη φυσική αναπαραγωγική διαδικασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος.

Η ίδια υπογράμμισε ότι οι μέδουσες αποτελούν βασικό και αρχαίο στοιχείο της θαλάσσιας ζωής: «Είναι ένα πολύ αρχαίο και απόλυτα επιτυχημένο είδος, που υπάρχει σε πολλές μορφές και αποτελεί τροφή για άλλα θαλάσσια είδη. Είναι μέρος της τροφικής αλυσίδας».

ΜΕΔΟΥΣΕΣ

Κεντρικός Ευβοϊκός, παραλία Θεοτόκος από μέλος της ομάδας στο facebook “Μέδουσες την Ελλάδα”

«Δεν υπάρχει λόγος πανικού» - Ο ρόλος της ανθρώπινης δραστηριότητας

Η κ. Μήλιου σημείωσε πως η υπεραλίευση και η ανθρώπινη παρέμβαση έχουν επηρεάσει τη θαλάσσια ισορροπία, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι το φαινόμενο είναι αφύσικο ή επικίνδυνο.

«Σίγουρα έχουμε επιβαρύνει τους μηχανισμούς της θάλασσας με την υπεραλίευση. Αυτό μπορεί να οδηγεί σε κάποιες εξάρσεις, αλλά δεν υπάρχει κανένας λόγος πανικού», τόνισε.

6824324031845365446419621400729109671833719n.jpg

Παραλία στην Ερέτρια από μέλος της ομάδας στο facebook “Μέδουσες την Ελλάδα”

Παράλληλα, απέδωσε μεγάλο μέρος της ανησυχίας στην υπερβολική προβολή του θέματος: «Ο πανικός που δημιουργείται από τα κοινωνικά δίκτυα είναι υπερβολικός. Ακόμη και τοπικές εξάρσεις είναι παροδικές, καθώς οι μέδουσες κινούνται συνεχώς και δεν παραμένουν κοντά στις ακτές».

Είναι επικίνδυνες οι μέδουσες;

Απαντώντας στο ερώτημα για το αν οι μωβ μέδουσες είναι επικίνδυνες για τους λουόμενους, η ειδικός ήταν σαφής: «Δεν είναι επικίνδυνες. Μπορεί να προκαλέσουν ερεθισμό αν υπάρξει επαφή, αλλά με ψυχραιμία και κοινή λογική δεν υπάρχει λόγος φόβου».

68033308836971943737533698802702288343633481n.jpg

Λεκαντί Εύβοιας από μέλος της ομάδας στο facebook “Μέδουσες την Ελλάδα”

Μάλιστα, ανέφερε ότι η παρατήρησή τους μπορεί να γίνει ακόμη και υποβρύχια με μάσκα, καθώς πρόκειται για εντυπωσιακά θαλάσσια όντα, ειδικά το είδος Pelagia noctiluca, που μπορεί να λάμπει στο σκοτάδι.

«Η θάλασσα είναι ένα ζωντανό οικοσύστημα»

Κλείνοντας, η κ. Μήλιου υπογράμμισε την ανάγκη καλύτερης κατανόησης του θαλάσσιου περιβάλλοντος και λιγότερης τρομοκρατίας από μεμονωμένα περιστατικά.

«Η θάλασσα είναι ένα ζωντανό οικοσύστημα που αλλάζει συνεχώς. Αντί να φοβόμαστε, πρέπει να κατανοήσουμε τους κύκλους της και να περιορίσουμε την άγνοια», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η γνώση και η ψυχραιμία είναι το “κλειδί” για την αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων.

6824133961845365389752960391772810417269658n.jpg

Παραλία στην Ερέτρια από μέλος της ομάδας στο facebook “Μέδουσες την Ελλάδα”

Η εμφάνιση των μωβ μεδουσών στη Νότια Εύβοια καταγράφεται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ωστόσο οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι πρόκειται για ένα φυσικό φαινόμενο της Μεσογείου και όχι για λόγο ανησυχίας ή πανικού.

687781620102373033995974197175213250191426821n.jpg

Παραλία στην Ερέτρια, από μέλος της ομάδας στο facebook “Μέδουσες την Ελλάδα”

Τι κάνουμε αν μας τσιμπήσει μωβ μέδουσα

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, σε περίπτωση που υπάρξει τσίμπημα από μωβ μέδουσα:

  • Απομακρύνετε τα τυχόν κολλημένα στο σώμα σας πλοκάμια. Όχι όμως με γυμνά χέρια, διότι αυτό θα οδηγήσει σε κόλλημα των πλοκαμιών στα χέρια και μεταφορά του ερεθισμού εκεί.
  • Ξεπλύνετε την περιοχή του τσιμπήματος με άφθονο θαλασσινό νερό. Αν δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος, γεμίστε τη χούφτα σας με άμμο και τρίψτε το σημείο του σώματος που είναι κολλημένα τα πλοκάμια της τσούχτρας. Μη χρησιμοποιείτε γλυκό νερό, διότι μπορεί να ενεργοποιήσει κεντριά που έχουν μείνει στο δέρμα.
  • Τοποθετείστε στο σημείο του τσιμπήματος πάγο ή κρύες κομπρέσες. Αυτό περιορίζει τα τοπικά φαινόμενα από το δέρμα.
  • Αλείψτε την πάσχουσα περιοχή με κορτιζονούχο κρέμα. Περιορίζει την τοπική φλεγμονώδη αντίδραση και ανακουφίζει γρήγορα από το τσούξιμο και την φαγούρα.
  • Πάρτε κάποιο χάπι αντιισταμινικό. Με τα αντιισταμινικά αντιμετωπίζονται συστηματικότερα συμπτώματα όπως ο κνησμός. Η ανάγκη για φάρμακα τέτοιου είδους είναι μεγαλύτερη όσο μεγαλύτερη είναι η έκταση του προσβληθέντος δέρματος.
  • Τέλος αν τα συμπτώματα είναι έντονα και ιδιαίτερα αν δεν υποχωρούν μετά την εφαρμογή των τοπικών μέτρων, μπορεί να χρειασθεί κάποια ένεση κορτιζόνης. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει οπωσδήποτε να πάτε στο νοσοκομείο ή να επισκεφθείτε κάποιο Κέντρο Υγείας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:21ΕΛΛΑΔΑ

Σύμη: Επέστρεψε από το δικαστήριο και συνελήφθη ξανά για ασεβείς χειρονομίες

10:15ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Οδύσσεια»: Κυκλοφόρησε το νέο trailer της ταινίας του Νόλαν - Μια σκοτεινή ματιά στο ομηρικό έπος

10:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για Marfin: «Ο χρόνος πάγωσε - Χρέος μας να μην ξεχάσουμε»

10:12ΥΓΕΙΑ

Ουρολοίμωξη: Ο χυμός κράνμπερι μειώνει την ανθεκτικότητα των βακτηρίων στα αντιβιοτικά

10:09WHAT THE FACT

Ο Άρης διαμορφώνει κρυφά το κλίμα της Γης εδώ και εκατομμύρια χρόνια, αποκαλύπτουν οι επιστήμονες

10:02ΚΟΣΜΟΣ

Ο Εμανουέλ Μακρόν τραγούδησε το «La Bohème» του Σαρλ Αζναβούρ μαζί με τον πρόεδρο της Αρμενίας - Ο Αρμένιος πρωθυπουργός έπαιξε ντραμς

10:02ΕΛΛΑΔΑ

Σκιάθος: 68χρονος παρέλαβε 13 κιλά χασίς από σκάφος που «έδεσε» στο λιμάνι

09:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Μέχρι τις 15 Μαΐου η προθεσμία για την έκπτωση του 4%

09:49ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 15χρονη επιτέθηκε σε 14χρονη και συνελήφθη

09:45ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στον «αέρα» στη Βραζιλία: Αεροσκάφος έπεσε σε κτίριο - Δύο νεκροί, τρεις τραυματίες

09:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τραγωδία στην Καβάλα: Αστυνομικός αυτοπυροβολήθηκε μέσα στο Αστυνομικό Τμήμα

09:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο Άμπου Νταμπι σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πώς να κάνετε ένα Lamborghini… επαγγελματικό

09:39ΚΟΣΜΟΣ

Όλοι οι λαμπεροί σταρ που παρευρέθηκαν στο Met Gala 2026 - Ποιοι εντυπωσίασαν

09:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Η ειδική φορολόγηση επεκτείνεται και για εργαζόμενους στο Δημόσιο

09:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Επιχειρηματίας κατήγγειλε διάρρηξη και κλοπή 297.000 ευρώ από χρηματοκιβώτιο

09:35ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρός 47χρονος σε λεωφορείο του ΚΤΕΛ κατά τη διαδρομή Αθήνα - Πάργα

09:32ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα από σήμερα έως τις 21 Μαΐου

09:29ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πέλλα: Υποδύθηκαν τους λογιστές και απέσπασαν περισσότερα από 100.000 ευρώ από ηλικιωμένο

09:28ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Τι είναι το Δελτίο Εξεταζομένου - Τι πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τραγωδία στην Καβάλα: Αστυνομικός αυτοπυροβολήθηκε μέσα στο Αστυνομικό Τμήμα

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 5 Μαΐου: Μεγάλη διπλή εορτή – Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

09:35ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρός 47χρονος σε λεωφορείο του ΚΤΕΛ κατά τη διαδρομή Αθήνα - Πάργα

08:35ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε μια μέρα πριν γεννήσει η γυναίκα του - Το μωρό που έγινε σύμβολο - Βίντεο

08:52ΕΛΛΑΔΑ

Αυτός είναι ο ντελιβεράς που πετούσε πέτρες και τραυμάτιζε περαστικούς στην Κηφισιά – Δείτε βίντεο

08:25ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν είμαστε είδηση, είμαστε άνθρωποι»: Κραυγή απόγνωσης από επιβάτη του MV Hondius που είναι σε καραντίνα λόγω χανταϊού

18:45WHAT THE FACT

Ένα ελληνικό ηφαίστειο «ξυπνά» μετά από περισσότερα από 100.000 χρόνια «σιωπής» και ανησυχεί τους επιστήμονες

09:00ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί «γέμισε» ο Ευβοϊκός μωβ μέδουσες φέτος - Τι να κάνετε αν κολυμπούν δίπλα σας

09:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται το πρώτο θερμό επεισόδιο για φέτος - Πάνω από τους 30 βαθμούς η θερμοκρασία

23:17ΚΟΣΜΟΣ

Χανταϊός: Έλληνας στο «κρουαζιερόπλοιο του θανάτου» - Η εταιρεία δημοσίευσε τη λίστα με τις εθνικότητες των επιβατών

22:59ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 5 Μαΐου: Μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία - Σε ποιους λέμε χρόνια πολλά αύριο

07:12ΚΟΣΜΟΣ

Casa Milà: Πώς είναι να ζεις σε ένα μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς με ένα εκατ. επισκέπτες τον χρόνο

09:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύνταξη 7 χρόνια νωρίτερα: Τι ισχύει για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους - Αναλυτικοί πίνακες

08:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ηλεκτρικά πατίνια: Αλλάζουν όλα, θα απαγορευτούν σε ανηλίκους- Χρυσοχοΐδης: Θα ήθελα να μην υπάρχουν

09:39ΚΟΣΜΟΣ

Όλοι οι λαμπεροί σταρ που παρευρέθηκαν στο Met Gala 2026 - Ποιοι εντυπωσίασαν

06:59ΚΟΣΜΟΣ

Ραγδαίες εξελίξεις στην εξαφάνιση της Μαντλίν: Οι Βρετανοί ζητούν την έκδοση του Κρίστιαν Μπρίκνερ για να δικαστεί

09:08ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Μπλοκαρισμένος ο Κηφισός - Τέσσερα ατυχήματα στο ρεύμα της ανόδου

09:49ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 15χρονη επιτέθηκε σε 14χρονη και συνελήφθη

14:48ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Επίτηδες έριξε ο πιλότος το Boeing 737 με 132 νεκρούς - Η αλήθεια ανακοινώθηκε 4 χρόνια μετά

07:30ΥΓΕΙΑ

Το πιο μυστηριώδες όργανο του σώματος μπορεί να παίζει βασικό ρόλο στην μακροζωία και τον καρκίνο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ