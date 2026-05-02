Μέδουσες: Κοπάδια επιστρέφουν και φέτος στις ελληνικές θάλασσες - Ανησυχία για το καλοκαίρι

Αντιμέτωπες με ένα γνώριμο αλλά ανησυχητικό φαινόμενο βρίσκονται και φέτος οι ελληνικές θάλασσες, καθώς μεγάλες συγκεντρώσεις μέδουσες κάνουν ξανά την εμφάνισή τους στον Ευβοϊκό κόλπο.

Σύμφωνα με καταγραφές, εκτεταμένα «κοπάδια» εντοπίζονται σε θαλάσσιες περιοχές που εκτείνονται από τα Πολιτικά έως τη Δάφνη, δημιουργώντας δυσκολίες για όσους επιθυμούν να κολυμπήσουν και επηρεάζοντας την καθημερινότητα κατοίκων και επισκεπτών.

Η επανεμφάνιση του φαινομένου προκαλεί έντονο προβληματισμό στους επαγγελματίες της περιοχής, οι οποίοι θυμούνται τις συνέπειες της περσινής έξαρσης, όταν η παρουσία μεδουσών επηρέασε σημαντικά την καλοκαιρινή σεζόν και την προσέλευση τουριστών.

Μαρτυρίες από την τοπική κοινωνία κάνουν λόγο για εικόνες με πυκνές συγκεντρώσεις θαλάσσιων οργανισμών, που αποτρέπουν οικογένειες και λουόμενους από το να προσεγγίσουν τις παραλίες. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί εύλογες ανησυχίες για το πώς θα εξελιχθεί η φετινή τουριστική περίοδος.

Ειδικοί επισημαίνουν ότι η αύξηση των μεδουσών συνδέεται με πολλούς παράγοντες. Η θερμοκρασία των υδάτων στον Ευβοϊκό κόλπος –που κυμαίνεται περίπου στους 17 βαθμούς Κελσίου– ευνοεί την ανάπτυξή τους, ενώ παράλληλα η μείωση των φυσικών θηρευτών τους ενισχύει τον πληθυσμό τους. Επιπλέον, τα θαλάσσια ρεύματα συμβάλλουν στη μετακίνησή τους σε μεγάλες αποστάσεις.

Από την πλευρά της τοπικής αυτοδιοίκησης, εξετάζονται μέτρα περιορισμού του φαινομένου, όπως η τοποθέτηση προστατευτικών διχτυών σε επιλεγμένες περιοχές, προκειμένου να διασφαλιστεί η πρόσβαση των λουομένων στις παραλίες.

Παρά τις παρεμβάσεις, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι πρόκειται για φαινόμενο που δεν μπορεί να εξαλειφθεί άμεσα, γεγονός που κρατά σε επιφυλακή τόσο τους κατοίκους όσο και τους επαγγελματίες του τουρισμού.