Όλυμπος: Διάσωση 68χρονης ορειβάτισσας που εντοπίστηκε σε δύσβατο σημείο

Snapshot Μια 68χρονη ορειβάτισσα με γαλλική υπηκοότητα τραυματίστηκε σε δύσβατο σημείο του Ολύμπου.

Η γυναίκα έχασε την ισορροπία της στο μονοπάτι Ε4 και βρέθηκε κοντά στη θέση «Πριόνια».

Διασώθηκε από τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η 68χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κατερίνης με τραύματα στα κάτω άκρα. Snapshot powered by AI

Επιχείρηση διάσωσης πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στον Όλυμπο, καθώς εντοπίστηκε σε δύσβατο σημείο τραυματισμένη μια 68χρονη ορειβάτισσα.

Σύμφωνα με το kosmoslarissa.gr, η γυναίκα με γαλλική υπηκοότητα έχασε την ισορροπία της και βρέθηκε περίπου στις 14:15 στο μονοπάτι Ε4 και μεταφέρθηκε στη θέση «Πριόνια».

Έπειτα παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Κατερίνης. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρει τραύματα στα κάτω άκρα.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα.

