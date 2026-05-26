Όλυμπος: Διάσωση 68χρονης ορειβάτισσας που εντοπίστηκε σε δύσβατο σημείο
Η γυναίκα παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Κατερίνης
Επιχείρηση διάσωσης πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στον Όλυμπο, καθώς εντοπίστηκε σε δύσβατο σημείο τραυματισμένη μια 68χρονη ορειβάτισσα.
Σύμφωνα με το kosmoslarissa.gr, η γυναίκα με γαλλική υπηκοότητα έχασε την ισορροπία της και βρέθηκε περίπου στις 14:15 στο μονοπάτι Ε4 και μεταφέρθηκε στη θέση «Πριόνια».
Έπειτα παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Κατερίνης. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρει τραύματα στα κάτω άκρα.
Στην επιχείρηση συμμετείχαν τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα.
