Συναγερμός στον Όλυμπο: Επιχείρηση εντοπισμού δύο ανδρών στη θέση Γκόλνα

Η Πυροσβεστική κινητοποίησε εννιά πυροσβέστες από την ΠΥ Λιτοχώρου και την ΟΟΕΔ της 2ης ΕΜΑΚ για υποστήριξη στην επιχείρηση εντοπισμού.

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για δύο άνδρες που αγνοούνται στον Όλυμπο στην περιοχή Γκόλνα, λίγο έξω από το Λιτόχωρο Πιερίας.

Όπως αναφέρει το voria.gr, πρόκειται για δύο άνδρες ηλικίας περίπου 28 ετών που βρίσκονταν σε ορειβατικό μονοπάτι από το Λιτόχωρο προς τα Πριόνια, στη θέση Γκόλνα. Συγγενικό τους πρόσωπο ειδοποίησε την ΕΛΑΣ αφού τηλεφώνησε στους δύο άνδρες οι οποίοι δεν αποκρίθηκαν στην κλήση.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες οι Αρχές δεν γνωρίζουν το ακριβές στίγμα για τον εντοπισμό των νεαρών και προσπαθούν τους αναζητούν κατά προσέγγιση βάσει ανάρτησης που έκαναν στα social media.

Οι εκτιμήσεις αναφέρουν πως οι δύο νεαροί έχουν κατασκηνώσει σε κάποιο πλάτωμα. Τα ίχνη τους έχουν χαθεί στη θέση Γκόλνα, έναν λόφο με χαμηλό υψόμετρο, χωρίς επικίνδυνα σημεία και με πολλά πλατώματα, πολύ κοντά στο Λιτόχωρο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής κινητοποιήθηκαν εννιά πυροσβέστες από την ΠΥ Λιτοχώρου και η ΟΟΕΔ της 2ης ΕΜΑΚ ως συνδρομή στην ΕΛΑΣ.

