Συναγερμός στην Ηλεία: Θετικά τα 10 από τα 13 μαντού για φυματίωση σε εργάτες γης

Ανησυχητικά είναι τα νέα από το μέτωπο της φυματίωσης στη Δυτική Αχαΐα και στην Ηλεία. Από τα 13 μαντού που έγιναν στον πρώτο στενό κύκλο των επαφών των 10 εργατών γης, οι οποίοι νοσηλεύονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, τα 10 ήταν θετικά.

Σήμερα, όπως αναφέρει δημοσίευμα της εφημερίδας Πελοπόννησος, αναμένεται το κλιμάκιο του ΕΟΔΥ στην περιοχή προκειμένου να προχωρήσει σε εκτεταμένους ελέγχους, οι οποίοι εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν τα 500 άτομα.

Άλλωστε ο όγκος του πληθυσμού που είναι προς έλεγχο και η έλλειψη δόσεων φυματίνης για τη διενέργεια μαντού, ήταν και η αιτία που δεν ήρθε χθες το κλιμάκιο του ΕΟΔΥ.

«Έπρεπε να βρεθεί ο απαιτούμενος αριθμός δόσεων μαντού για να έρθει το κλιμάκιο. Βρήκαν 300 δόσεις έχουμε κι εμείς κάποιες εδώ κι έτσι από αύριο ξεκινάμε συστηματικά τον έλεγχο» δήλωσε στην «Π» η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών και αντιπεριφερειάρχης Υγείας Αννα Μαστοράκου.

Οπως εξήγησε η ίδια «υπάρχει έλλειψη, διότι δεν υπήρχαν σχετικές προμήθειες, καθώς δεν είχε προκύψει στο παρελθόν αντίστοιχη ανάγκη για τόσο μαζικό έλεγχο σε πανελλαδικό επίπεδο. Είναι η πρώτη φορά που θα κάνουμε έλεγχο σε 500 άτομα».

Εν τω μεταξύ, ο πρώτος κύκλος ανίχνευσης στον πολύ στενό κύκλο επαφών των δέκα ασθενών, ο οποίος έγινε από το κλιμάκιο της Περιφέρειας έδειξε «θετικό αποτέλεσμα για τα 10 από τα 13 άτομα που ελέγξαμε. Ο έλεγχος αυτός, αφορά τον πολύ στενό κύκλο επαφών των ήδη νοσούντων. Την πρώτη ‘’φωλιά’’ αν μου επιτρέπεται να τη χαρακτηρίσω έτσι. Τα άτομα αυτά παραπέμφθηκαν για περαιτέρω έλεγχο».

Η θετική δερμοαντίδραση-μαντού σημαίνει ότι ο οργανισμός έχει έρθει σε επαφή και έχει μολυνθεί από το μικρόβιο της φυματίωσης, όχι όμως απαραίτητα ότι νοσεί ενεργά. Αυτό θα το δείξουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων στις οποίες θα υποβληθούν όσοι είχαν θετικό αποτέλεσμα.

«Σήμερα που θα έρθει το κλιμάκιο του ΕΟΔΥ θα διευρύνουμε τον κύκλο ελέγχου σε όλους τους καταυλισμούς, ώστε να έχουμε πλήρη εικόνα τι συμβαίνει και σε ποια έκταση. Παράλληλα θα λάβουμε όλα τα απαιτούμενα μέτρα θεραπευτικά και άλλα όπου τα ευρήματα το επιβάλλουν. Είναι πολύ βασικό να συνεργαστούν όλοι όσοι ανήκουν στον πληθυσμό που πρέπει να ελέγξουμε και φυσικά αν υπάρξουν ευρήματα νόσησης να εφαρμοστεί η θεραπεία. Το υπογραμμίζω αυτό, διότι είναι δύσκολο να τηρηθεί στις συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες. Η χορήγηση προληπτικής αντιφυματικής αγωγής που προ- λαμβάνει την ενεργό νόσηση διαρκεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Επομένως πρέπει να υπάρχει επιτήρηση και έλεγχος» σημειώνει η κ. Μαστοράκου.

Η ίδια σπεύδει να κατευνάσει την ευρύτερη ανησυχία υπογραμμίζοντας: «Δεν είναι εύκολη η μετάδοση της φυματίωσης. Για να συμβεί αυτό θα πρέπει να υπάρχει πολύ στενή επαφή για πολλές ώρες σε κλειστό χώρο. Σε αυτές τις κοινότητες, στους καταυλισμούς, ευνοείται η μετάδοση διότι ο συγχρωτισμός είναι μεγάλος. Η φυματίωση δε μεταδίδεται μέσω της κοινής χρήσης αντικειμένων, όπως με τα ρούχα, τα σεντόνια, τα κοινά πιάτα και μαχαιροπίρουνα, τα ποτήρια και τις τουαλέτες”. Σύμφωνα με την επιστημονική ομάδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας «τα μυκοβακτηρίδια της φυματίωσης πολλαπλασιάζονται μέσα στον οργανισμό και προκαλούν νόσο, αν το αμυντικό σύστημα δεν μπορεί να σταματήσει την ανάπτυξή τους. Μερικοί άνθρωποι αρρωσταίνουν σχεδόν αμέσως μετά τη μόλυνση, άλλοι όμως μπορεί να αρρωστήσουν πολλά χρόνια αργότερα, όταν για κάποιο λόγο εξασθενήσει το αμυντικό τους σύστημα. Περισσότερο ευαίσθητα είναι τα μικρά παιδιά (βρέφη και νήπια) και οι ηλικιωμένοι, καθώς επίσης άτομα με διαβήτη, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, λευχαιμία ή λεμφώματα, άτομα με εθισμό στο αλκοόλ ή σε τοξικές ουσίες, άτομα που παίρνουν κορτικοστεροειδή ή ανοσο- κατασταλτικά φάρμακα, που είναι φορείς του ΗIV (του ιού που προκαλεί το AIDS), καθώς και άτομα με σοβαρό υποσιτισμό».