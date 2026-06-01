Κίνα: Ακραία αμμοθύελλα «κατάπιε» ολόκληρη πόλη – Σκηνές χάους από σπάνιο καιρικό φαινόμενο (βίντεο)

Η πόλη Χαρμπίν της βορειοανατολικής Κίνας βρέθηκε αντιμέτωπη με ακραία καιρικά φαινόμενα το απόγευμα της Κυριακής (31/05), όταν ισχυροί άνεμοι και αμμοθύελλα έπληξαν την περιοχή, μειώνοντας την ορατότητα σε ορισμένα σημεία κάτω από τα 100 μέτρα και μετατρέποντας προσωρινά τη μέρα σε νύχτα.

Οι ριπές των ανέμων έφτασαν έως και το επίπεδο 13 της κινεζικής κλίμακας έντασης (περίπου 130 – 150 χιλιόμετρα / ώρα), παρασύροντας μεγάλες ποσότητες σκόνης και άμμου μέσα στον αστικό ιστό της πρωτεύουσας της επαρχίας Χεϊλονγκτζιάνγκ, σύμφωνα με κινεζικά Μέσα ενημέρωσης.

Οι μετεωρολόγοι αποδίδουν το φαινόμενο στον συνδυασμό εξαιρετικά υψηλών για την εποχή θερμοκρασιών και της αιφνίδιας εισβολής ψυχρών αέριων μαζών. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, οι θερμοκρασίες στην περιοχή ξεπέρασαν τους 30℃, ενώ, στο Χαρμπίν κατεγράφη μέγιστη θερμοκρασία 35,3℃, δημιουργώντας έντονη ατμοσφαιρική αστάθεια.

Μερικές ώρες αργότερα, ψυχρό μέτωπο κινήθηκε από τα δυτικά προς τα ανατολικά, προκαλώντας την ταχεία απελευθέρωση της συσσωρευμένης ενέργειας στην ατμόσφαιρα και τη δημιουργία ισχυρού γραμμικού συστήματος καταιγίδων. Αυτή η εξέλιξη οδήγησε σε απότομη σκίαση του ουρανού, ενίσχυση των ανέμων και εκδήλωση αμμοθύελλας.

China’s northeastern city of Harbin in Heilongjiang Province has been hit by a rare extreme sandstorm, with a 100‑metre‑high sand wall rolling in and plunging the area into darkness within seconds. pic.twitter.com/NV8z94SUnN — Al Jazeera Breaking News (@AJENews) June 1, 2026

Οι ειδικοί σημειώνουν ότι παρόμοια φαινόμενα σκόνης τον Μάιο είναι ιδιαίτερα ασυνήθιστα για το Χαρμπίν. Η ισχυρή νοτιοδυτική κυκλοφορία των ανέμων μετέφερε σκόνη από ξηρότερες και αμμώδεις περιοχές της βορειοανατολικής Κίνας, συμβάλλοντας στην ταχεία εξάπλωση του φαινομένου.

Η κακοκαιρία προκάλεσε πτώσεις δέντρων, ζημιές σε οχήματα και βλάβες σε γραμμές ηλεκτροδότησης, με τις τοπικές Αρχές να προχωρούν σε εκτεταμένες επιχειρήσεις αποκατάστασης και καθαρισμού.

Παράλληλα, οι μετεωρολογικές υπηρεσίες προειδοποίησαν ότι κατά τη διάρκεια της εβδομάδας αναμένονται νέες βροχοπτώσεις και έντονα φαινόμενα στην επαρχία Χεϊλονγκτζιάνγκ, ενώ, δεν αποκλείεται η εκδήλωση ανεμοστρόβιλων, χαλαζοπτώσεων και ισχυρών καταιγίδων σε ορισμένες περιοχές.