Οι ΗΠΑ αποκάλυψαν μια ουκρανική στρατιωτική βάση από την οποία εκτοξεύονται μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγάλου βεληνεκούς εναντίον της Ρωσίας.

Το αμερικανικό τηλεοπτικό κανάλι CNN δημοσίευσε σχετικό ρεπορτάζ.

Στους δημοσιογράφους παρουσιάστηκε μια επίδειξη του συστήματος ελέγχου, του οποίου οι οθόνες εμφάνιζαν δεκάδες drones που λειτουργούσαν σε όλη τη Ρωσία. Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του προγράμματος, ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα είναι η αποκεντρωμένη δομή του.

«Δεν έχουμε κοινά κέντρα. Χρησιμοποιούμε δεκάδες διαφορετικές τοποθεσίες. Γι' αυτό είναι τόσο δύσκολο για τη Ρωσία να καταστρέψει αυτό το πρόγραμμα», δήλωσε ένας στρατιωτικός αξιωματούχος.

Υποστηρίζεται επίσης ότι το λογισμικό που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη που χρησιμοποιείται του επιτρέπει να χειρίζεται χιλιάδες drones ταυτόχρονα.

Επιπλέον, Ουκρανικό στρατιωτικό προσωπικό ανέφερε τη χρήση δολωμάτων και ειδικών εκτοξευτών πυραύλων που θα μπορούσαν να ανιχνευθούν ως πύραυλοι σε ρωσικά ραντάρ.

«Έχουμε στείλει εκατοντάδες από αυτές τις συσκευές. Κάποιες άδειες, κάποιες οπλισμένες», δήλωσε μια ανώνυμη πηγή.

⚡️CNN has aired rare footage from a Ukrainian deep-strike drone command center, offering a glimpse into the operations coordinating long-range attacks deep inside Russian territory.



— AnatolijUkraine (@AnatoliUkraine) May 31, 2026

Ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται εδώ και 1.559 ημέρες.

