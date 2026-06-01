Η Γαλλία και η Βρετανία κατέσχεσαν ένα δεξαμενόπλοιο καθ' οδόν από τη Ρωσία στον Ατλαντικό Ωκεανό

Η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν κατασχέσει το δεξαμενόπλοιο Tagor, το οποίο υπόκειται σε κυρώσεις και απέπλευε από τη Ρωσία, στον Ατλαντικό Ωκεανό.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε την επιχείρηση, δημοσιεύοντας πλάνα από την προσγείωση πεζοναυτών από ελικόπτερο.

Σύμφωνα με τον Μακρόν, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στην ανοιχτή θάλασσα με την υποστήριξη πολλών εταίρων, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου.

La Marine nationale a arraisonné hier matin un nouveau pétrolier sous sanctions internationales en provenance de Russie : le Tagor. Notre détermination est constante et totale.



Cette intervention a été effectuée en Atlantique, en haute mer,… pic.twitter.com/zxEslYjbUE — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 1, 2026

Σύμφωνα με τα δεδομένα του VesselFinder, στα τέλη Μαΐου το δεξαμενόπλοιο βρισκόταν καθ' οδόν από το Μούρμανσκ προς ένα λιμάνι της Βαλτικής Θάλασσας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που οι Ευρωπαίοι κατέσχεσαν πλοία που ανήκουν στον σκιώδη στόλο της Ρωσίας. Ωστόσο, μέχρι στιγμής έχουν σημειωθεί μεμονωμένα τέτοια περιστατικά και τα πλοία συνήθως αποδεσμέυονται αργότερα. Συγκεκριμένα, τον Απρίλιο, οι Γάλλοι απελευθέρωσαν ένα δεξαμενόπλοιο που είχε κατασχεθεί στη Μεσόγειο Θάλασσα, το οποίο βρισκόταν καθ' οδόν από τη Ρωσία. Το πλοίο εγκατέλειψε με ασφάλεια τα γαλλικά χωρικά ύδατα.

