Το τάνκερ «Άγιος Φανούριος» αναχαίτισαν οι ΗΠΑ παρά την άδεια του Ιράν να περάσει το Ορμούζ

Πλοία βρίσκονται αγκυροβολημένα στον Κόλπο του Ομάν, κοντά στα Στενά του Ορμούζ, την Παρασκευή 1 Μαΐου 2026.

Το ελληνόκτητο πετρελαιοφόρο «'Αγιος Φανούριος» το οποίο μετέφερε ιρακινό αργό πετρέλαιο, αφού διέσχισε με επιτυχία το Στενό του Ορμούζ με την άδεια του Ιράν, αναγκάστηκε να επιστρέψει από το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ, σηματοδοτώντας την πρώτη δημόσια καταγεγραμμένη περίπτωση μη ιρανικού εμπορικού πλοίου που αναχαιτίστηκε στη γραμμή αποκλεισμού των ΗΠΑ.

Δεδομένα παρακολούθησης πλοίων από δορυφόρο δείχνουν ότι ελληνόκτητο υπό σημαία Μάλτας δεξαμενόπλοιο Agios Fanourios διέσχισε το Στενό του Ορμούζ την προηγούμενη ημέρα, έχοντας λάβει άδεια από το Ιράν για να το πράξει. Αφού πέρασε το Στενό, το πλοίο εισήλθε στα ύδατα της Θάλασσας του Ομάν και μετέδωσε το σήμα στίξης του, ορίζοντας πορεία προς τον προορισμό του, το Βιετνάμ. Το πλοίο μετέφερε φορτίο ιρακινού πετρελαίου.

Στη συνέχεια, το πλοίο αναγκάστηκε να γυρίσει πίσω από τις ναυτικές δυνάμεις των ΗΠΑ.