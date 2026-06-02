Τραμπ: Νετανιάχου και Χεζμπολάχ συμφώνησαν σε αποκλιμάκωση – «Ας κρατήσει για την αιωνιότητα»

Ο Τραμπ εξέφρασε αισιοδοξία ότι η αποκλιμάκωση θα διαρκέσει, επιθυμώντας να κρατήσει «για την αιωνιότητα».

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είχε απευθείας επαφές τόσο με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου όσο και με εκπροσώπους της Χεζμπολάχ, υποστηρίζοντας ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να περιορίσουν τις εχθροπραξίες.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι ζήτησε από τον Νετανιάχου να μην προχωρήσει σε μεγάλης κλίμακας επιχείρηση στη Βηρυτό.

«Είχα σήμερα συνομιλία με τον Μπίμπι (σ.σ. Μπέντζαμιν) Νετανιάχου και του ζήτησα να μην προχωρήσει σε μεγάλη επιδρομή στη Βηρυτό. Γύρισε πίσω τα στρατεύματά του. Ευχαριστώ, Μπίμπι!», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ο Τραμπ υποστήριξε ακόμη ότι είχε συνομιλία με εκπροσώπους της ηγεσίας της Χεζμπολάχ και ότι το σιιτικό κίνημα συμφώνησε να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ και των ισραηλινών στρατευμάτων.

«Αντίστοιχα, το Ισραήλ συμφώνησε να σταματήσει να πυροβολεί εναντίον τους», πρόσθεσε.

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε αισιόδοξος για τη διάρκεια της αποκλιμάκωσης, σημειώνοντας: «Θα δούμε πόσο θα κρατήσει αυτό — ας ελπίσουμε ότι θα είναι για την αιωνιότητα».