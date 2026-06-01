Καλοκαίρι με γεμάτες παραλίες και «αλμυρές» τιμές - Έρχεται και νέα άνοδος της θερμοκρασίας

Με γεμάτες από κόσμο παραλίες έκανε «ποδαρικό» ο Ιούνιος, σηματοδοτώντας την έναρξη του καλοκαιριού. Ωστόσο, η πρώτη βουτιά της σεζόν φαίνεται πως εξελίσσεται κάθε χρόνο σε ολοένα και πιο δαπανηρή υπόθεση για τους λουόμενους. Σύμφωνα με το Mega, στον Άλιμο, σε οργανωμένη παραλία, το κόστος για δύο ξαπλώστρες και ομπρέλα διαμορφώνεται τις καθημερινές στα 30 ευρώ, ενώ τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες ανεβαίνει στα 40 ευρώ. Παράλληλα, η είσοδος φτάνει τα 10 ευρώ τις εργάσιμες ημέρες και τα 12 ευρώ τα Σαββατοκύριακα.

Αρκετοί πολίτες, προκειμένου να αποφύγουν το αυξημένο κόστος, επιλέγουν τις ανοργάνωτες παραλίες, μεταφέροντας τον δικό τους εξοπλισμό και διαμορφώνοντας έτσι μια πιο οικονομική λύση για την καλοκαιρινή τους απόδραση.

Την ίδια ώρα, το καλοκαίρι κάνει αισθητή την παρουσία του με την άνοδο της θερμοκρασίας να εντείνει την αίσθηση ζέστης σε πολλές περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο του MEGA Χριστίνα Ρήγου, τις επόμενες ημέρες ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, όπως η Πέλλα, η Πιερία και η Ημαθία, αλλά και στη Λάρισα, τον θεσσαλικό κάμπο, τη Φθιώτιδα και τη Βοιωτία.

Στην Αθήνα, η ζέστη θα παραμείνει αισθητή, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται κοντά στους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου, δημιουργώντας συνθήκες που ευνοούν τις πρώτες καλοκαιρινές εξορμήσεις προς τη θάλασσα.

