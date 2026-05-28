Πέντε παραλίες κοντά στην Αθήνα για τις πρώτες βουτιές του 2026

Αν θέλετε να ανανεώσετε τη λίστα με τις αποδράσεις σας, ιδού πέντε εξαιρετικές προτάσεις για βουτιές εντός Αττικής

Ζωή Μακρυγιάννη

Η παραλία ΚΑΠΕ

  • Η παραλία ΚΑΠΕ στα Λεγραινά προσφέρει βαθιά, γάλανα νερά και κυκλαδίτικο σκηνικό, αλλά είναι ανοργάνωτη και γεμίζει γρήγορα κόσμο.
  • Το Πόρτο Γερμενό στον Κορινθιακό κόλπο διαθέτει πέντε παραλίες με κρυστάλλινα, δροσερά νερά και συνδυάζεται με παραδοσιακές ταβέρνες για ολοήμερη εκδρομή.
  • Η Λίμνη Βουλιαγμένης είναι μια υφάλμυρη λίμνη με ιαματικές πηγές και πλήρη οργάνωση, προσφέροντας ευχάριστη θερμοκρασία και άνεση όλο το χρόνο.
  • Η παραλία Θυμάρι στην Παλαιά Φώκαια έχει ψιλό χαλίκι και άμμο, καθαρά ρηχά νερά και συνδυάζει beach bar με ελεύθερο χώρο για οικογένειες και ήσυχες στιγμές.
  • Το Σέσι στο Γραμματικό είναι παραθαλάσσιος προορισμός με καθαρά, βαθιά νερά, φυσική σκιά από αρμυρίκια και λίγες ταβέρνες, διατηρώντας ήσυχη ατμόσφαιρα.
Η ακτογραμμή της Αττικής κρύβει αμέτρητες ομορφιές και, εκτός από τις πιο γνωστές επιλογές, υπάρχουν προορισμοί και παραλίες που ικανοποιούν κάθε διάθεση: από κοσμοπολίτικα spots μέχρι απόκρημνους, σχεδόν νησιώτικους κολπίσκους.

Αν θέλετε να ανανεώσετε τη λίστα με τις αποδράσεις σας, ακολουθούν πέντε εξαιρετικές προτάσεις για βουτιές εντός νομού.

1. ΚΑΠΕ (Λεγραινά): Η αίσθηση του Αιγαίου

Λίγο πριν φτάσετε στο Σούνιο, η παραλία ΚΑΠΕ (πήρε το όνομά της από το κοντινό Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας) προσφέρει μια από τις πιο εντυπωσιακές θαλασσινές εμπειρίες στην Αττική.

  • Το σκηνικό: Αφού κατεβείτε τα αρκετά τσιμεντένια σκαλοπάτια, αποκαλύπτεται ένας πανέμορφος κόλπος με ψιλό βότσαλο και βαθιά, καταγάλανα νερά που θυμίζουν έντονα κυκλαδίτικο νησί.

  • Τι να προσέξετε: Η παραλία είναι ουσιαστικά ανοργάνωτη (αν και μερικές φορές λειτουργεί μια καντίνα στην κορυφή των σκαλιών). Λόγω της μοναδικότητάς της, συγκεντρώνει πολύ κόσμο, γι' αυτό η έγκαιρη άφιξη είναι απαραίτητη.

2. Πόρτο Γερμενό: Στη σκιά του Κιθαιρώνα

Στα δυτικά του νομού, στα παράλια του Κορινθιακού κόλπου, το Πόρτο Γερμενό αποτελεί σταθερή αξία για όσους αγαπούν τις ολοήμερες εκδρομές και τις δροσερές θάλασσες.

  • Το σκηνικό: Η περιοχή διαθέτει ουσιαστικά πέντε διαδοχικές παραλίες (με πιο δημοφιλείς τα «Προσήλια» και την «Κεντρική»). Τα νερά είναι κρυστάλλινα, βαθιά και συνήθως αρκετά πιο κρύα από αυτά του Σαρωνικού, ενώ το πράσινο του βουνού φτάνει σχεδόν μέχρι την ακτή.

  • Tip: Συνδυάζεται ιδανικά με φαγητό στις γύρω παραδοσιακές ταβέρνες, καθιστώντας το έναν ολοκληρωμένο προορισμό για μονοήμερη απόδραση του Σαββατοκύριακου.

3. Λίμνη Βουλιαγμένης: Μια σπάνια εμπειρία ευεξίας

Στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας, η Λίμνη Βουλιαγμένης αποτελεί ένα παγκόσμιο μνημείο της φύσης, προσφέροντας μια εντελώς διαφορετική εμπειρία από την κλασική παραλία.

  • Το σκηνικό: Πρόκειται για μια υφάλμυρη λίμνη που περιβάλλεται από επιβλητικά βράχια. Τα νερά της τροφοδοτούνται από ιαματικές πηγές και από τη θάλασσα, διατηρώντας μια σταθερή, ευχάριστη θερμοκρασία όλο τον χρόνο.

  • Υπηρεσίες: Ο χώρος είναι πλήρως οργανωμένος με ξαπλώστρες, ομπρέλες, ντους και εστιατόριο, προσφέροντας απόλυτη άνεση και χαλάρωση.

4. Θυμάρι (Παλαιά Φώκαια): Για χαλαρές στιγμές με αμμουδιά

Λίγο μετά την Ανάβυσσο, η παραλία Θυμάρι αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή για όσους αναζητούν μια πιο ήσυχη αλλά εύκολα προσβάσιμη ακτή.

  • Το σκηνικό: Η παραλία χωρίζεται σε δύο μικρότερους κόλπους με ψιλό χαλίκι και άμμο. Τα νερά είναι πεντακάθαρα και σχετικά ρηχά στην αρχή, κάνοντας την τοποθεσία φιλική και για οικογένειες.

  • Οργάνωση: Σε ένα μέρος της θα βρείτε beach bar με βασικές ανέσεις, ενώ υπάρχει και άφθονος ελεύθερος χώρος για να απλώσετε την ψάθα σας κάτω από τον ήλιο.

5. Σέσι (Γραμματικό): Η απόδραση του Ευβοϊκού

Για όσους θέλουν να κινηθούν προς τα βορειοανατολικά της Αττικής, το Σέσι στο Γραμματικό είναι ένας κρυμμένος παράδεισος που περιβάλλεται από πυκνό δάσος.

  • Το σκηνικό: Χαρακτηρίζεται από καθαρά, βαθιά νερά, ψιλό βότσαλο και μεγάλα αρμυρίκια που προσφέρουν πλούσια φυσική σκιά. Η διαδρομή για να φτάσετε περιλαμβάνει μερικές στροφές, αλλά το παρθένο τοπίο αποζημιώνει.

  • Δομές: Υπάρχουν δύο παραλίες (το Μεγάλο και το Μικρό Σέσι). Στην περιοχή θα βρείτε λίγες παραθαλάσσιες ταβέρνες, διατηρώντας όμως την ήσυχη και ανεπιτήδευτη ατμόσφαιρά της.

