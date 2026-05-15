Ο Ιούνιος πλησιάζει: 5 καλοκαιρινές αποδράσεις μια «ανάσα» από την Αθήνα

Δεν χρειάζονται πάντα ούτε πολυήμερα ταξίδια, ούτε μακροσκελής σχεδιασμός για να πάρετε την απόφαση για ένα σύντομο διάλειμμα από την αστική καθημερινότητα

Ζωή Μακρυγιάννη

Ο Ιούνιος πλησιάζει: 5 καλοκαιρινές αποδράσεις μια «ανάσα» από την Αθήνα
TRAVEL
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Αίγινα προσφέρεται για μονοήμερες ή διήμερες αποδράσεις με βόλτες στα νεοκλασικά σοκάκια και το ηλιοβασίλεμα από τον Ναό της Αφαίας.
  • Το Αγκίστρι είναι ένας ήρεμος προορισμός με πεύκα που φτάνουν μέχρι τη θάλασσα και κρυστάλλινα νερά ιδανικά για πεζοπορία.
  • Το Ναύπλιο συνδυάζει ιστορία και θάλασσα, προσφέροντας αξιοθέατα όπως το Παλαμήδι και παραθαλάσσια μονοπάτια όπως ο «Γύρος της Αρβανιτιάς».
  • Η Κύθνος είναι προσβάσιμη από το Λαύριο σε 1 ώρα και 40 λεπτά και διαθέτει κυκλαδίτικο τοπίο με εντυπωσιακές παραλίες και μονοπάτια κατάλληλα για εξερεύνηση τον Ιούνιο.
  • Η Εύβοια προσφέρει παραλίες με καθαρά νερά και εύκολη πρόσβαση οδικώς.
Snapshot powered by AI

Η θερμοκρασία ανεβαίνει, ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού πλησιάζει και η επιθυμία μας για μια σύντομη απόδραση από την πόλη αυξάνεται κάθε μέρα και περισσότερο. Δεν χρειάζονται πάντα ούτε πολυήμερα ταξίδια, ούτε μακροσκελής σχεδιασμός για να πάρετε την απόφαση για ένα σύντομο διάλειμμα από την αστική καθημερινότητα.

Ακόμα και γύρω από την Αθήνα υπάρχουν προορισμοί που συνδυάζουν το γαλάζιο της θάλασσας με την ευκολία της πρόσβασης. Ιδού πέντε προτάσεις για να υποδεχθείτε τον Ιούνιο όπως του αξίζει.

1. Αίγινα: Η κλασική γοητεία του Αργοσαρωνικού

Μόλις μία ώρα από το λιμάνι του Πειραιά, η Αίγινα παραμένει η «βασίλισσα» της μονοήμερης εκδρομής ή του διημέρου.

Αίγινα

  • Γιατί να πάτε: Για τις βόλτες στα σοκάκια με τα νεοκλασικά, το ηλιοβασίλεμα από τον Ναό της Αφαίας και, φυσικά, τα περίφημα φυστίκια της.

  • Tip: Νοικιάστε ένα ποδήλατο για να περιηγηθείτε στην παραλιακή οδό προς τη Μαραθώνα.

2. Αγκίστρι: Ένας πράσινος παράδεισος

Αν ψάχνετε κάτι πιο εναλλακτικό και ήρεμο, το Αγκίστρι είναι ο προορισμός σας. Τα πεύκα φτάνουν μέχρι το κύμα και η ατμόσφαιρα είναι σαφώς πιο χαλαρή.

  • Γιατί να πάτε: Για τα κρυστάλλινα νερά στη Χαλικιάδα (για τους πιο τολμηρούς) και στη Δραγονέρα.

  • Tip: Είναι το ιδανικό νησί για να αφήσετε το αυτοκίνητο πίσω, καθώς οι αποστάσεις καλύπτονται εύκολα με τα πόδια ή με ένα μηχανάκι.

3. Ναύπλιο: Η αρχόντισσα της Πελοποννήσου

Μπορεί να μην είναι νησί, αλλά η θαλασσινή του αύρα είναι ασυναγώνιστη. Σε περίπου δύο ώρες από την Αθήνα, το Ναύπλιο προσφέρει έναν συνδυασμό ιστορίας και καλοκαιρινής ραστώνης.

  • Γιατί να πάτε: Για το παγωτό στην παλιά πόλη, την ανάβαση στο Παλαμήδι και τις βουτιές στην Καραθώνα ή στο Κονδύλι.

  • Tip: Μην παραλείψετε τη βόλτα στον «Γύρο της Αρβανιτιάς», το παραθαλάσσιο μονοπάτι κάτω από τα κάστρα.

4. Κύθνος: Κυκλάδες σε απόσταση αναπνοής

Για όσους θέλουν «καθαρόαιμο» κυκλαδίτικο τοπίο χωρίς την πολύωρη ταλαιπωρία του πλοίου, η Κύθνος από το λιμάνι του Λαυρίου είναι η λύση (μόλις 1 ώρα και 40 λεπτά).

κύθνος

  • Γιατί να πάτε: Για την εντυπωσιακή διπλή παραλία της Κολώνας και την πανέμορφη Χώρα της.

  • Tip: Ο Ιούνιος είναι ο ιδανικός μήνας για την Κύθνο, καθώς η ζέστη δεν είναι ακόμη υπερβολική για να εξερευνήσετε τα μονοπάτια της.

We will always have Εύβοια

Κοντά στην Αθήνα, αμέτρητες επιλογές, καταπράσινα νερά από τον βορρά μέχρι τον νότο της. Η Εύβοια κρύβει παραλίες που θυμίζουν Σποράδες ή ακόμα και Ιόνιο. Με την πρόσβαση να γίνεται οδικώς, αποτελεί την πιο οικονομική λύση για «άγρια» ομορφιά.

paralia-evoia-1152x725.jpg

  • Γιατί να πάτε: Για τα καταγάλανα, βαθιά νερά της Χιλιαδούς (πλευρά Αιγαίου) ή για την ηρεμία που προσφέρουν οι παραλίες στη Νότια Εύβοια.

  • Tip: Προσοχή στους βοριάδες! Πριν ξεκινήσετε, ελέγξτε τον καιρό, καθώς οι παραλίες που βλέπουν Αιγαίο «σηκώνουν» εύκολα κύμα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού: Σε λίγες ημέρες η πληρωμή της β' δόσης - Πότε ανοίγει ξανά η πλατφόρμα

21:39TRAVEL

Ο Ιούνιος πλησιάζει: 5 καλοκαιρινές αποδράσεις μια «ανάσα» από την Αθήνα

21:37LIFESTYLE

Πέθανε η μητέρα του Κώστα Σόμμερ: Η τρυφερή δημοσίευση του ηθοποιού - «Σ’ αγαπώ μαμά»

21:30ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurojackpot: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 102 εκατ. ευρώ

21:29ΚΟΣΜΟΣ

Μερτς: «Δεν θα συμβούλευα τα παιδιά μου να επισκεφτούν, να σπουδάσουν ή να εργαστούν στις ΗΠΑ»

21:27LIFESTYLE

Η Χίλαρι Νταφ διαφημίζει μαγιό και εντυπωσιάζει

21:26ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστό λόγω ψύλλων Γυμνάσιο στο Ηράκλειο

21:24ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για Ταϊβάν: Το τελευταίο που χρειαζόμαστε είναι ένας πόλεμος 9.500 μίλια μακριά...

21:18ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Το πρόγραμμα των εξετάσεων - Πότε θα ανακοινωθούν οι Βάσεις Εισαγωγής

21:18LIFESTYLE

Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ και Ρόμπερτ Κένεντι κάνουν μαζί γυμναστική και βγάζουν... selfie

21:05ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ιnstants: Ποια είναι η νέα λειτουργία του Instagram

21:03ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ χτύπησε τον ηγέτη της Χαμάς στη Γάζα

20:46ΜΠΑΣΚΕΤ

Έβγαλε την υποχρέωση ο Παναθηναϊκός και έκανε το 1-0

20:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Ποιος θα σηκώσει το τριψήφιο τηλέφωνο στις 3 το πρωί και τι θα πει;» - Η Κωνσταντοπούλου, ο Ανδρουλάκης ή ο Τσίπρας;

20:42ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ηλιούπολη: Νέο τριήμερο πένθος μετά τον θάνατο και της δεύτερης 17χρονης

20:33ΕΛΛΑΔΑ

Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. δύο εγκληματικές οργανώσεις με δράση σε Αττική και Βοιωτία

20:30ΕΥ ΖΗΝ

Περπάτημα: 20 λεπτά την ημέρα αρκούν για να δείτε αλλαγές στο σώμα σας

20:30ΚΟΣΜΟΣ

The Stringer: Πόλεμος για «το κορίτσι της ναπάλμ» - Ποιος τράβηξε την πιο διάσημη φωτογραφία όλων των εποχών;

20:26ΕΛΛΑΔΑ

Ηλιούπολη: Νεκρός βρέθηκε ο 52χρονος Στέφανος Σπυρόπουλος μετά την εξαφάνισή του

20:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα ανεργίας: Έως 1.295 ευρώ από τις αλλαγές του Απριλίου - Τα νέα δεδομένα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:26ΕΛΛΑΔΑ

Ηλιούπολη: Νεκρός βρέθηκε ο 52χρονος Στέφανος Σπυρόπουλος μετά την εξαφάνισή του

19:54ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Πειραιά: Κοπέλα έπεσε από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας στην Καλλίπολη

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: «Δεν με άφηναν να δω τα εγγόνια μου και πού ζούσαν», λέει ο παππούς των έξι παιδιών

06:50ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Έρχονται αλλαγές στα κινητά τηλέφωνα από 1η Ιουνίου - Τι θα ισχύσει

20:42ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ηλιούπολη: Νέο τριήμερο πένθος μετά τον θάνατο και της δεύτερης 17χρονης

15:01ΚΟΣΜΟΣ

Τραγική ειρωνεία της τύχης: Γυναίκα γλίτωσε από την μοιραία κατάδυση που στοίχισε τη ζωή σε 5 δύτες στις Μαλδίβες

18:32LIFESTYLE

Άρης Μουγκοπέτρος: Δείχνει το χέρι του μετά τον ακρωτηριασμό και τα χειρουργεία

17:53ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δίκη για βιασμό στο ΑΤ Ομονοίας: «Ήταν λάθος, δεν έπρεπε να γίνει εν ώρα υπηρεσίας», είπε ο κατηγορούμενος

10:42LIFESTYLE

Eurovision 2026: Τι θα συμβεί αν η Αυστραλία κερδίσει τον διαγωνισμό;

13:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται δυο κύματα κακοκαιρίας - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν τις επόμενες ώρες

20:30ΚΟΣΜΟΣ

The Stringer: Πόλεμος για «το κορίτσι της ναπάλμ» - Ποιος τράβηξε την πιο διάσημη φωτογραφία όλων των εποχών;

09:16ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: Έστελναν με τις πάνες τα παιδιά τους 8 και 9 ετών στο σχολείο!

21:03ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ χτύπησε τον ηγέτη της Χαμάς στη Γάζα

20:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Ποιος θα σηκώσει το τριψήφιο τηλέφωνο στις 3 το πρωί και τι θα πει;» - Η Κωνσταντοπούλου, ο Ανδρουλάκης ή ο Τσίπρας;

18:20LIFESTYLE

Όταν ο Σταύρος Φλώρος τίμησε τον 15χρονο Τηλέμαχο που κάηκε μαζί με τα τρία του αδέλφια στην Καβάλα

08:03ΕΛΛΑΔΑ

Γωγώ Μαστροκώστα: Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

21:24ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για Ταϊβάν: Το τελευταίο που χρειαζόμαστε είναι ένας πόλεμος 9.500 μίλια μακριά...

12:49ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πρόστιμο 350 ευρώ για χιλιάδες οδηγούς - Το χαρτί που πρέπει να έχετε πάντα στο αυτοκίνητο

05:46ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 15 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

17:06ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: Έγκυος στο 7ο παιδί η μητέρα της οικογένειας που ζούσε μέσα σε ακαθαρσίες - Έστελναν με τις πάνες τα παιδιά τους 8 και 9 ετών στο σχολείο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ