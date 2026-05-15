Ο Ιούνιος πλησιάζει: 5 καλοκαιρινές αποδράσεις μια «ανάσα» από την Αθήνα

Η θερμοκρασία ανεβαίνει, ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού πλησιάζει και η επιθυμία μας για μια σύντομη απόδραση από την πόλη αυξάνεται κάθε μέρα και περισσότερο. Δεν χρειάζονται πάντα ούτε πολυήμερα ταξίδια, ούτε μακροσκελής σχεδιασμός για να πάρετε την απόφαση για ένα σύντομο διάλειμμα από την αστική καθημερινότητα.

Ακόμα και γύρω από την Αθήνα υπάρχουν προορισμοί που συνδυάζουν το γαλάζιο της θάλασσας με την ευκολία της πρόσβασης. Ιδού πέντε προτάσεις για να υποδεχθείτε τον Ιούνιο όπως του αξίζει.

1. Αίγινα: Η κλασική γοητεία του Αργοσαρωνικού

Μόλις μία ώρα από το λιμάνι του Πειραιά, η Αίγινα παραμένει η «βασίλισσα» της μονοήμερης εκδρομής ή του διημέρου.

Γιατί να πάτε: Για τις βόλτες στα σοκάκια με τα νεοκλασικά, το ηλιοβασίλεμα από τον Ναό της Αφαίας και, φυσικά, τα περίφημα φυστίκια της.

Tip: Νοικιάστε ένα ποδήλατο για να περιηγηθείτε στην παραλιακή οδό προς τη Μαραθώνα.

2. Αγκίστρι: Ένας πράσινος παράδεισος

Αν ψάχνετε κάτι πιο εναλλακτικό και ήρεμο, το Αγκίστρι είναι ο προορισμός σας. Τα πεύκα φτάνουν μέχρι το κύμα και η ατμόσφαιρα είναι σαφώς πιο χαλαρή.

Γιατί να πάτε: Για τα κρυστάλλινα νερά στη Χαλικιάδα (για τους πιο τολμηρούς) και στη Δραγονέρα .

Tip: Είναι το ιδανικό νησί για να αφήσετε το αυτοκίνητο πίσω, καθώς οι αποστάσεις καλύπτονται εύκολα με τα πόδια ή με ένα μηχανάκι.

3. Ναύπλιο: Η αρχόντισσα της Πελοποννήσου

Μπορεί να μην είναι νησί, αλλά η θαλασσινή του αύρα είναι ασυναγώνιστη. Σε περίπου δύο ώρες από την Αθήνα, το Ναύπλιο προσφέρει έναν συνδυασμό ιστορίας και καλοκαιρινής ραστώνης.

Γιατί να πάτε: Για το παγωτό στην παλιά πόλη, την ανάβαση στο Παλαμήδι και τις βουτιές στην Καραθώνα ή στο Κονδύλι.

Tip: Μην παραλείψετε τη βόλτα στον «Γύρο της Αρβανιτιάς», το παραθαλάσσιο μονοπάτι κάτω από τα κάστρα.

4. Κύθνος: Κυκλάδες σε απόσταση αναπνοής

Για όσους θέλουν «καθαρόαιμο» κυκλαδίτικο τοπίο χωρίς την πολύωρη ταλαιπωρία του πλοίου, η Κύθνος από το λιμάνι του Λαυρίου είναι η λύση (μόλις 1 ώρα και 40 λεπτά).

Γιατί να πάτε: Για την εντυπωσιακή διπλή παραλία της Κολώνας και την πανέμορφη Χώρα της.

Tip: Ο Ιούνιος είναι ο ιδανικός μήνας για την Κύθνο, καθώς η ζέστη δεν είναι ακόμη υπερβολική για να εξερευνήσετε τα μονοπάτια της.

We will always have Εύβοια

Κοντά στην Αθήνα, αμέτρητες επιλογές, καταπράσινα νερά από τον βορρά μέχρι τον νότο της. Η Εύβοια κρύβει παραλίες που θυμίζουν Σποράδες ή ακόμα και Ιόνιο. Με την πρόσβαση να γίνεται οδικώς, αποτελεί την πιο οικονομική λύση για «άγρια» ομορφιά.

Γιατί να πάτε: Για τα καταγάλανα, βαθιά νερά της Χιλιαδούς (πλευρά Αιγαίου) ή για την ηρεμία που προσφέρουν οι παραλίες στη Νότια Εύβοια.

Tip: Προσοχή στους βοριάδες! Πριν ξεκινήσετε, ελέγξτε τον καιρό, καθώς οι παραλίες που βλέπουν Αιγαίο «σηκώνουν» εύκολα κύμα.

