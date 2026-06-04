Δημοσκόπηση Metron Analysis: Πρωτιά ΝΔ, οι ανατροπές, οι έδρες και η κυβερνητική εξίσωση

Σημαντικές μεταβολές στον κομματικό χάρτη καταγράφει η νέα πανελλαδική έρευνα της Metron Analysis για το Mega, με την πολιτική σκηνή να αναδιαμορφώνεται μετά την εμφάνιση των δύο νέων σχηματισμών, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.) του Αλέξη Τσίπρα και της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού.

Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία παραμένει σταθερά πρώτη καταγράφοντας ποσοστό 28,6%.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η ΕΛ.Α.Σ. του Τσίπρα με 15,2%, ενώ ακολουθεί το ΠαΣοΚ με 11,2%.

Η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» καταγράφεται τέταρτη με 10,4%.

Με βάση την κατανομή, στη Βουλή εισέρχονται επίσης η Πλεύση Ελευθερίας (6,8%), η Ελληνική Λύση (6%), το ΚΚΕ (5,8%), η Φωνή Λογικής (3,3%) και το ΜεΡΑ25 (3,1%)

Ο ΣΥΡΙΖΑ μένει εκτός Κοινοβουλίου, καθώς καταγράφει 2,3%.

Σε σύγκριση με τον Απρίλιο, απώλειες καταγράφουν η Ελληνική Λύση, το ΠαΣοΚ, η Πλεύση Ελευθερίας, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ.

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 22,7%. Ακολουθεί η ΕΛ.Α.Σ. με 12,1%, ενώ το ΠαΣοΚ καταγράφει 9%.

Το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» καταγράφεται στο 8,3%, την ώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ υποχωρεί σημαντικά στο 1,8%.

Σημαντικό εύρημα αποτελεί και το υψηλό ποσοστό της αδιευκρίνιστης ψήφου, που αγγίζει το 13,1%.

Η εννιακομματική Βουλή

Έαν τα ευρήματα της δημοσκόπησης επιβεβαιωθούν και στην κάλπη θα προκύψει εννιακομματική Βουλή, κάτι που ανεβάζει τον βαθμό δυσκολίας για τη συγρότηση μονοκομματικής κυβέρνησης.

Με βάση την εκτίμηση, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 113 έδρες. Η ΕΛ.Α.Σ. ακολουθεί με 46, το ΠαΣοΚ με 34 και η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» με 31.

Η Πλεύση Ελευθερίας με βάση τη δημοσκόπηση φθάνει στις 21 έδρες, ενώ η Ελληνική Λύση και το ΚΚΕ με 18 έδρες αντίστοιχα. Η Φωνή Λογικής φτάνει τις 10 και το ΜεΡΑ25 τις 9.

Καταλληλότητα για πρωθυπουργία

Στον δείκτη καταλληλότητας για την πρωθυπουργία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί την πρώτη θέση με 28%.

Στη δεύτερη θέση εμφανίζεται ο Αλέξης Τσίπρας με 14%, ενώ ακολουθούν ο Νίκος Ανδρουλάκης και η Μαρία Καρυστιανού με 6%.

Ενδιαφέρον εύρημα αποτελεί το ποσοστό του «Κανένας», το οποίο φτάνει το 27%.

Δημοτικότητες πολιτικών αρχηγών

Πρώτη πολιτική αρχηγός σε δημοτικότητα είναι η Μαρία Καρυστιανού με 39%, ακολουθεί η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 34%, ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 32%, ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 30%, ο Αλέξης Τσίπρας με 29%.

Οι «δεξαμενές» για τα νέα κόμματα

Η ανάλυση της δημοσκόπησης δείχνει ότι τα δύο νέα πολιτικά σχήματα απευθύνονται σε διαφορετικά ακροατήρια.

Η ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα αντλεί τη μισή περίπου δύναμή της (50,5%) από πρώην ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ του 2023. Επιπλέον, προσελκύει 8,6% από την τρέχουσα δεξαμενή του ΣΥΡΙΖΑ, 5,2% από την Πλεύση Ελευθερίας, 4,6% από το ΜεΡΑ25 και 3,7% από το ΠαΣοΚ.

Αντίθετα, η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού εμφανίζει μεγαλύτερη διασπορά. Το 22% των ψηφοφόρων της προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία, ενώ 10% προέρχεται από τον ΣΥΡΙΖΑ, 9% από την Ελληνική Λύση και 7% από τη ΝΙΚΗ.

Παράλληλα, 5% προέρχεται από το ΠαΣοΚ, ενώ ένα σημαντικό 20% προέρχεται από αποχή, λευκά και άκυρα, στοιχείο που υποδηλώνει έντονη αντισυστημική τάση.

Στο ερώτημα αν η χώρα πάει προς τη σωστή ή τη λάθος κατεύθυνση, 69% απάντησαν στη λάθος και 26% προς τη σωστή.

Σε ό,τι αφορά τα σημαντικότερα προβλήματα της χώρας, οι πολίτες αξιολογούν ως το μεγαλύτερο την ακρίβεια, ακολουθεί η οικονομία και η κρίση θεσμών.

Ως προς την αξιολόγηση της κυβέρνησης, 69% την κρίνουν αρνητική ενώ 25% θετική.

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