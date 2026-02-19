Δημοσκόπηση Metron Analysis: Η διαφορά Νέας Δημοκρατίας - ΠΑΣΟΚ

Αδιατάρακτο διατηρεί το προβάδισμά της στην δημοσκόπηση της Metron Analysis για το Mega η Νέα Δημοκρατία. Παρά τη φθορά των ποιοτικών δεικτών, η αντιπολίτευση αδυνατεί να προχωρήσει σε ανατροπή των συσχετισμών, με το πολιτικό σκηνικό να παραμένει επί της ουσίας αμετάβλητο.

Εκτίμηση ψήφου

Η Νέα Δημοκρατία καταγράφει 29,4% (ενισχυμένη κατά 0,9% από τον Ιανουάριο), διατηρώντας καθαρή απόσταση από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ που συγκεντρώνει 12,7%.

Αμέσως μετά αρκετά υψηλά παραμένους τα ποσοστά της Πλεύσης Ελευθερίας (11,2%) και της Ελληνικής Λύσης (10,9%), που αφήνουν πίσω το ΚΚΕ (8,3%) και τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος περιορίζεται στο 5,4%.

Αναλυτικά τα ποσοστά στην πρόθεση ψήφου:

Νέα Δημοκρατία: 21,4%

ΠΑΣΟΚ: 9,3%

Πλεύση Ελευθερίας: 8,1%

Ελληνική Λύση: 8,0%

ΚΚΕ: 6,1%

ΣΥΡΙΖΑ: 4,0%

Φωνή Λογικής: 3,1%

ΜέΡΑ25: 2,4%

Νίκη: 1,4%

Κίνημα Δημοκρατίας: 1,0%

Στην πρόθεση ψήφου, η αδιευκρίνιστη ψήφος παραμένει υψηλή στο 15,2%, υποδεικνύοντας μια ρευστότητα που μπορεί να πυροδοτήσει εξελίξεις στο μέλλον.

Τι απαντούν για πρόωρες εκλογές

Οι πολίτες διχάζονται ως προς το εάν πρέπει να πάμε σε πρόωρες εκλογές, με το 52% να θεωρεί ότι πρέπει να ολοκληρωθεί η τετραετία και το 47% να προκρίνει τις πρόωρες εκλογές. Κατεξοχήν υπέρ της ολοκλήρωσης της τετραετίας οι ψηφοφόροι της ΝΔ αλλά και αρκετοί ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ, υπέρ των πρόωρων εκλογών κατεξοχήν οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας.

Ωστόσο, στην ερώτηση εάν η χώρα χρειάζεται πολιτική σταθερότητα ή πολιτική αλλαγή, η πλειοψηφία των πολιτών, δηλαδή το 62% επιμένει ότι χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Πολύ πιο έντονο το αίτημα πολιτικής αλλαγής αριστερά του κέντρου, υπέρ της σταθερότητας οι κεντροδεξιοί και διχασμένοι όσοι αυτοτοποθετούνται ως δεξιοί.

Καταλληλότερος για πρωθυπουργός ο κανένας



Όπως και σε προηγούμενες έρευνες, οι πολίτες, στις αυθόρμητες απαντήσεις τους, επιλέγουν τον «Κανένα» ως τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, στοιχείο που καταδεικνύει μια βαθύτερη κρίση αξιοπιστίας του πολιτικού συστήματος, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να ακολουθεί με 26% και αρκετά πιο πίσω την Ζωή Κωνσταντοπούλου (8%).

Σε λάθος κατεύθυνση η χώρα

Όπως και σε προηγούμενες έρευνας πάνω από τα δύο τρία των πολιτών (68%) εκτιμούν ότι τα πράγματα πηγαίνουν σε λάθος κατεύθυνση και μόλις το 27% ότι πηγαίνουν προς τη σωστή κατεύθυνση. Αυτό συνδυάζεται με το ότι μόνο το 14% πιστεύει ότι είναι σε καλύτερη κατάσταση σε ατομικό επίπεδο, ενώ οι απαντήσεις «σε χειρότερη» και «στην ίδια» παίρνουν από 43%.

Τα σενάρια για νέα κόμματα και η φθορά προσώπων

Η δημοσκόπηση «σκάναρε» και τη δυναμική ενδεχόμενων νέων πολιτικών σχηματισμών:

Αλέξης Τσίπρας: Καταγράφει μια δυνητική αφετηρία της τάξης του 19% (9% «πολύ πιθανό» και 10% «αρκετά πιθανό»), αντλώντας κυρίως από την Αριστερά και το Κέντρο.

Μαρία Καρυστιανού: Παρατηρείται κάμψη της δυναμικής της, με τη δημοτικότητά της να υποχωρεί στο 38% (από 50%), καθώς οι πρόσφατες δημόσιες παρεμβάσεις της φαίνεται να της κόστισαν σε ένα τμήμα του κεντροαριστερού κοινού. Ένα ενδεχόμενο κόμμα υπό την ηγεσία της συγκεντρώνει συνολικά 29% ενδιαφέροντος.

Αντώνης Σαμαράς: Ένα σενάριο κόμματος υπό τον πρώην πρωθυπουργό συγκεντρώνει 12% θετικής προδιάθεσης, με κύρια απήχηση στους δεξιούς και κεντροδεξιούς ψηφοφόρους.

Διαβάστε επίσης