Δημοσκόπηση Metron Analysis: Η διαφορά Νέας Δημοκρατίας - ΠΑΣΟΚ

Η Νέα Δημοκρατία καταγράφει 29,4% (ενισχυμένη κατά 0,9% από τον Ιανουάριο), διατηρώντας καθαρή απόσταση από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ που συγκεντρώνει 12,7%

Newsbomb

Δημοσκόπηση Metron Analysis: Η διαφορά Νέας Δημοκρατίας - ΠΑΣΟΚ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αδιατάρακτο διατηρεί το προβάδισμά της στην δημοσκόπηση της Metron Analysis για το Mega η Νέα Δημοκρατία. Παρά τη φθορά των ποιοτικών δεικτών, η αντιπολίτευση αδυνατεί να προχωρήσει σε ανατροπή των συσχετισμών, με το πολιτικό σκηνικό να παραμένει επί της ουσίας αμετάβλητο.

Εκτίμηση ψήφου

Η Νέα Δημοκρατία καταγράφει 29,4% (ενισχυμένη κατά 0,9% από τον Ιανουάριο), διατηρώντας καθαρή απόσταση από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ που συγκεντρώνει 12,7%.

Αμέσως μετά αρκετά υψηλά παραμένους τα ποσοστά της Πλεύσης Ελευθερίας (11,2%) και της Ελληνικής Λύσης (10,9%), που αφήνουν πίσω το ΚΚΕ (8,3%) και τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος περιορίζεται στο 5,4%.

mega-metron.jpg

Αναλυτικά τα ποσοστά στην πρόθεση ψήφου:

  • Νέα Δημοκρατία: 21,4%
  • ΠΑΣΟΚ: 9,3%
  • Πλεύση Ελευθερίας: 8,1%
  • Ελληνική Λύση: 8,0%
  • ΚΚΕ: 6,1%
  • ΣΥΡΙΖΑ: 4,0%
  • Φωνή Λογικής: 3,1%
  • ΜέΡΑ25: 2,4%
  • Νίκη: 1,4%
  • Κίνημα Δημοκρατίας: 1,0%
metron-pro8esh.jpg

Στην πρόθεση ψήφου, η αδιευκρίνιστη ψήφος παραμένει υψηλή στο 15,2%, υποδεικνύοντας μια ρευστότητα που μπορεί να πυροδοτήσει εξελίξεις στο μέλλον.

Τι απαντούν για πρόωρες εκλογές

Οι πολίτες διχάζονται ως προς το εάν πρέπει να πάμε σε πρόωρες εκλογές, με το 52% να θεωρεί ότι πρέπει να ολοκληρωθεί η τετραετία και το 47% να προκρίνει τις πρόωρες εκλογές. Κατεξοχήν υπέρ της ολοκλήρωσης της τετραετίας οι ψηφοφόροι της ΝΔ αλλά και αρκετοί ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ, υπέρ των πρόωρων εκλογών κατεξοχήν οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας.

metron-proores.jpg

Ωστόσο, στην ερώτηση εάν η χώρα χρειάζεται πολιτική σταθερότητα ή πολιτική αλλαγή, η πλειοψηφία των πολιτών, δηλαδή το 62% επιμένει ότι χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Πολύ πιο έντονο το αίτημα πολιτικής αλλαγής αριστερά του κέντρου, υπέρ της σταθερότητας οι κεντροδεξιοί και διχασμένοι όσοι αυτοτοποθετούνται ως δεξιοί.

Καταλληλότερος για πρωθυπουργός ο κανένας


Όπως και σε προηγούμενες έρευνες, οι πολίτες, στις αυθόρμητες απαντήσεις τους, επιλέγουν τον «Κανένα» ως τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, στοιχείο που καταδεικνύει μια βαθύτερη κρίση αξιοπιστίας του πολιτικού συστήματος, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να ακολουθεί με 26% και αρκετά πιο πίσω την Ζωή Κωνσταντοπούλου (8%).

katalliloteros-metron.jpg

Σε λάθος κατεύθυνση η χώρα

Όπως και σε προηγούμενες έρευνας πάνω από τα δύο τρία των πολιτών (68%) εκτιμούν ότι τα πράγματα πηγαίνουν σε λάθος κατεύθυνση και μόλις το 27% ότι πηγαίνουν προς τη σωστή κατεύθυνση. Αυτό συνδυάζεται με το ότι μόνο το 14% πιστεύει ότι είναι σε καλύτερη κατάσταση σε ατομικό επίπεδο, ενώ οι απαντήσεις «σε χειρότερη» και «στην ίδια» παίρνουν από 43%.

202602metron01.jpg

Τα σενάρια για νέα κόμματα και η φθορά προσώπων

Η δημοσκόπηση «σκάναρε» και τη δυναμική ενδεχόμενων νέων πολιτικών σχηματισμών:

Αλέξης Τσίπρας: Καταγράφει μια δυνητική αφετηρία της τάξης του 19% (9% «πολύ πιθανό» και 10% «αρκετά πιθανό»), αντλώντας κυρίως από την Αριστερά και το Κέντρο.

metron-tsipras.jpg

Μαρία Καρυστιανού: Παρατηρείται κάμψη της δυναμικής της, με τη δημοτικότητά της να υποχωρεί στο 38% (από 50%), καθώς οι πρόσφατες δημόσιες παρεμβάσεις της φαίνεται να της κόστισαν σε ένα τμήμα του κεντροαριστερού κοινού. Ένα ενδεχόμενο κόμμα υπό την ηγεσία της συγκεντρώνει συνολικά 29% ενδιαφέροντος.

karystianoy.jpg

Αντώνης Σαμαράς: Ένα σενάριο κόμματος υπό τον πρώην πρωθυπουργό συγκεντρώνει 12% θετικής προδιάθεσης, με κύρια απήχηση στους δεξιούς και κεντροδεξιούς ψηφοφόρους.

metron-samaras.jpg

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:53ΥΓΕΙΑ

Έρευνα: Οι γάτες μπορούν να βοηθήσουν στην εξεύρεση θεραπείας για τον καρκίνο του μαστού

21:51LIFESTYLE

Η viral αντίδραση της Σακίρα όταν είδε φωτογραφία του πρώην της, Ζεράρ Πικέ, σε συναυλία της

21:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζέν: Η αναμέτρηση του ΟΑΚΑ για τα playoffs του Europa League

21:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ – Θέλτα 1-2: Ο Γερεμέγιεφ κράτησε «ζεστές» τις ελπίδες πρόκρισης για τον «Δικέφαλο του Βορρά»

21:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός - Ηρακλής 91-61: Χωρίς να αφήσει περιθώρια και τώρα οι δυο τους!

21:39ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 4,1 Ρίχτερ νότια της Κρήτης

21:36ΚΟΣΜΟΣ

Η πρώτη φωτογραφία του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου: Ο τρόμος στα μάτια του

21:33ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δώρο Πάσχα: Πότε θα το λάβουν οι άνεργοι και πώς υπολογίζεται το ποσό

21:25ΚΟΣΜΟΣ

Αγωγή: Η Apple επέτρεψε στο iCloud να αποθηκεύει και να διανέμει υλικό κακοποίησης παιδιών

21:25LIFESTYLE

Λίγο πριν τα Όσκαρ η Kate Hudson αποκάλυψε το μεγάλο απωθημένο που εκπλήρωσε με το «Song Sung Blue»

21:20ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG - Βασιλική κρίση στη Βρετανία - Αφέθηκε ελεύθερος ο έκπτωτος πρίγκιπας Άντριου

21:19ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΠΑΟΚ – Θέλτα 1-2: Μπήκε ξανά στο ματς με πανέμορφο γκολ του Γερεμέγιεφ!

21:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν: Εκπλήξεις από Μπενίτεθ στο βασικό σχήμα

21:07ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 200 ευρώ από τον ΕΟΠΥΥ - Ποιοι το δικαιούνται

21:01ΕΛΛΑΔΑ

Γίνεται Σουλιώτισσα η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

21:01ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός: Κάταγμα στον δεξιό αντίχειρα ο Νίκολα Μιλουτίνοφ

21:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός αύριο: Αλλάζει και πάλι το σκηνικό με βροχές και καταιγίδες– Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

20:58ΕΛΛΑΔΑ

Σχολεία: Σε ποια περιοχή θα κλείσουν αύριο, Παρασκευή, μετά την πρώτη ώρα

20:52ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πένθος στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο Σεπ Πιόντεκ

20:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Metron Analysis: Η διαφορά Νέας Δημοκρατίας - ΠΑΣΟΚ - Η γνώμη των πολιτών για Τσίπρα - Καρυστιανού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:25WHAT THE FACT

Σε βάθος 100 μέτρων στα σύνορα Αλβανίας - Ελλάδας οι επιστήμονες ανακάλυψαν κολοσσιαία θερμική λίμνη

20:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Metron Analysis: Η διαφορά Νέας Δημοκρατίας - ΠΑΣΟΚ - Η γνώμη των πολιτών για Τσίπρα - Καρυστιανού

21:20ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG - Βασιλική κρίση στη Βρετανία - Αφέθηκε ελεύθερος ο έκπτωτος πρίγκιπας Άντριου

17:14ΚΟΣΜΟΣ

Σκουπίδια της δεκαετίας του 1960 από τον Καναδά, ξεβράστηκαν σε νησί της Σκωτίας

09:21ΕΛΛΑΔΑ

Δημογραφικό: Οι 4 περιοχές της Ελλάδας που «σβήνουν»

17:25ΕΛΛΑΔΑ

Βάρη: Σπαράζουν οι γονείς των εργατών - «Μου το φάγανε το παλικάρι μου»

20:15ΕΛΛΑΔΑ

Παρνασσός: Αγνοούνται δύο ορειβάτες - Κινητοποίηση για τον εντοπισμό τους

09:05ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Χάος στη Λεωφόρο Φυλής - Εγκλωβισμένοι οδηγοί λόγω έργων στην Αττική Οδό

20:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης για τα επεισόδια στη Νίκαια: Θα με είχαν σκοτώσει χωρίς τα ΜΑΤ

21:07ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 200 ευρώ από τον ΕΟΠΥΥ - Ποιοι το δικαιούνται

21:01ΕΛΛΑΔΑ

Γίνεται Σουλιώτισσα η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

16:32ΕΘΝΙΚΑ

Δένδιας για θητεία: «Παριστάνουν τους στρατιώτες και παριστάνουμε ότι εκπαιδεύονται, αυτό το παραμύθι πρέπει να πάρει τέλος! Έχουμε ζωντανή απειλή 10 φορές μεγαλύτερή μας»

20:48ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Μεγάλη φωτιά σε πτηνοτροφική μονάδα – Ακούγονται εκρήξεις

21:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός - Ηρακλής 91-61: Χωρίς να αφήσει περιθώρια και τώρα οι δυο τους!

06:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καθαρά Δευτέρα: Πόσο θα αγοράσουμε φέτος τα σαρακοστιανά - Τι καθορίζει τις τιμές

20:52ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πένθος στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο Σεπ Πιόντεκ

21:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός αύριο: Αλλάζει και πάλι το σκηνικό με βροχές και καταιγίδες– Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

14:22BOMBER

Ένα σκάνδαλο σε εξέλιξη: Πώς στήνεται το «πακέτο» των 25 εκατ. ευρώ για το ΣΕΦ

21:36ΚΟΣΜΟΣ

Η πρώτη φωτογραφία του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου: Ο τρόμος στα μάτια του

18:47ΕΛΛΑΔΑ

Η Ύδρα σε ρυθμούς Χόλιγουντ: Ο Μπραντ Πιτ έφτασε στο νησί - Τι αναφέρουν στο Newsbomb κάτοικοι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ