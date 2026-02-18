Δημοσκοπήσεις: Πώς τις διαβάζει η κυβέρνηση και γιατί πιστεύει ότι η ΝΔ μπορεί να είναι αυτοδύναμη

Snapshot Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κήρυξε ανεπίσημα την έναρξη της προεκλογικής περιόδου και ζήτησε ενεργοποίηση του κομματικού μηχανισμού της ΝΔ.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η ΝΔ είναι μια ικανή κυβέρνηση που αντιμετωπίζει την ακρίβεια, ενισχύει γεωπολιτικά και αμυντικά τη χώρα και επιδιώκει βελτιώσεις σε Υγεία και Παιδεία.

Η κυβέρνηση χαρακτηρίζει την αντιπολίτευση «αλλοπρόσαλλη» και αδύναμη να διαμορφώσει εναλλακτικό πρόγραμμα.

Η ΝΔ θεωρεί εφικτή την επίτευξη αυτοδυναμίας στις εκλογές του 2027, βασιζόμενη στα σημερινά ποσοστά και την εμπειρία του 2023, αν και επισημαίνει ότι είναι νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα. Snapshot powered by AI

Με τον χαιρετισμό του, στην πίτα του Οργανωτικού της ΝΔ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κήρυξε ανεπίσημα την έναρξη της προεκλογικής περιόδου και σήμανε «πορτοκαλί» συναγερμό στον κομματικό μηχανισμό.

Ουσιαστικά σήμανε την έναρξη της προεκλογικής προετοιμασίας του κόμματός του, δίνοντας και τις αντίστοιχες κατευθυντήριες γραμμές στα στελέχη του.

Ο πρωθυπουργός τοποθέτησε χρονικά τις επόμενες κρίσιμες εθνικές κάλπες σε 15 μήνες από σήμερα, λέγοντας χαρακτηριστικά, πως «για όλους εμάς που ζούμε και αναπνέουμε με την πολιτική, η μάχη των επόμενων εκλογών έχει ήδη ξεκινήσει».

Στο πλαίσιο αυτό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε μια συνοπτική παρουσίαση των πολιτικών που έχει υλοποιήσει η κυβέρνησή του, με αιχμή τη στήριξη των εισοδημάτων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και την ενίσχυση της χώρας γεωπολιτικά και αμυντικά, αλλά και σε πεδία όπου ήδη είναι εμφανές πως κάτι αλλάζει, όπως στην Υγεία και στην Παιδεία.

Το διακύβευμα των εκλογών

Παράλληλα, δίνοντας το στίγμα της ΝΔ την οποία χαρακτήρισε ως «μια δύναμη βαθιά πατριωτική» και ως «ένα κόμμα βαθιά κοινωνικό», έθεσε και τα βασικά διλήμματα των εκλογών του 2027, λέγοντας καταρχάς, πως «είμαστε μια καλή και ικανή κυβέρνηση, που μπορεί να κάνει και λάθη. Κάθε άλλη επιλογή θα οδηγήσει τελικά σε λάθος κυβέρνηση».

Η αλλοπρόσαλλη αντιπολίτευση

Μιλώντας στο κομματικό οικοσύστημα επέλεξε να επιτεθεί και στα κόμματα της αντιπολίτευσης. «Δυστυχώς, απέναντί μας έχουμε μια αλλοπρόσαλλη αντιπολίτευση από κόμματα που ενώ αδυνατούν να μιλήσουν μεταξύ τους, δεν μπορούν να συνεννοηθούν, ξέρουν τι δεν θέλουν, όχι τι θέλουν, ενώνονται μόνο κατά της κυβέρνησης. Πρόκειται, δυστυχώς, για ένα πολιτικό σκηνικό ανάξιο της συγκυρίας, όπου ο χυδαίος λαϊκισμός συμπλέει με τον δογματισμό, τα ξυλόλια με τις ακοστολόγητες υποσχέσεις, τα πολλά λόγια με τις μηδενικές πράξεις. Με κοινό τόπο τη διαβολή, το ψέμα, την καταστροφολογία και το γκρίζο μιας μίζερης γκρίνιας. Είναι το χρώμα των δικών τους αδιεξόδων, με το οποίο επιχειρούν να τυλίξουν ολόκληρη τη χώρα», πρόσθεσε παρουσιάζοντας τη σημερινή κατάσταση στο πολιτικό σύστημα.

Παράλληλα εξέφρασε την πεποίθηση πως όλα όσα έχει καταφέρει να αλλάξει και να υλοποιήσει η σημερινή κυβέρνηση, τα αντιλαμβάνονται οι πολίτες, οι οποίοι πέρα από τις επιμέρους ενστάσεις βλέπουν ότι η χώρα που παραλάβαμε δεν έχει καμία σχέση με τη σημερινή Ελλάδα.

Το βασικό δίλημμα ωστόσο, το έθεσε ο πρωθυπουργός απαντώντας στο ερώτημα «και γιατί μία τρίτη τετραετία;»

Όπως είπε αυτό απαντάται, αν απαντηθεί πρώτα ένα άλλο ερώτημα: «προτιμούν μήπως να γυρίσουν τρεις τετραετίες πίσω; Γιατί οι κυβερνητικές θητείες δεν κρίνονται με βάση τους κομματικούς στόχους, δοκιμάζονται στη ζυγαριά των αναγκών μιας κοινωνίας και η δική μας έχει ακόμα πολλά να διεκδικήσει».

Ο κ. Μητσοτάκης διευκρίνισε ότι δεν ζητάει λευκή επιταγή αλλά ένα νέο συμβόλαιο με τους πολίτες.

«Συνεπώς μια τρίτη λαϊκή εντολή δεν είναι για εμάς λευκή επιταγή, είναι ένα συμβόλαιο για όσα πρέπει να πετύχουμε. Γύρω, λοιπόν, από αυτό το νέο συμβόλαιο σας καλώ να ενεργοποιηθούμε ενωμένοι -εμείς δεν έχουμε «εξώστες» και «πλατείες»-, με εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας, αφού τα μέλη μας είναι μαθημένα σε δύσκολες μάχες», επεσήμανε μιλώντας στα γαλάζια στελέχη.

Όπως μάλιστα σχολιάζουν στενοί συνεργάτες του Κυριάκου Μητσοτάκη «η μία επιλογή είναι η ΝΔ με Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με τα αποτελέσματα που βλέπουμε και τα λάθη πρέπει να διορθώσουμε. Τα υπόλοιπα δεν είναι ούτε χάος, ούτε ακυβερνησία. Είναι συγκεκριμένες υπαρκτές επιλογές τις οποίες ο κόσμος θα αξιολογήσει».

Και αναφέρονται βεβαίως στον κ. Ανδρουλάκη, την κ. Κωνσταντοπούλου, τον Φάμελλο, τον Βελόπουλο κλπ.

Πιθανότατα θα προστεθούν και κάποιες επιλογές όπως το κόμμα Τσίπρα ή το κόμμα Καρυστιανού ή ενδεχομένως το κόμμα Σαμαρά. «Αν αυτές οι άλλες επιλογές έχουν πρόγραμμα, το κοστολογήσουν, πουν κάτι συγκεκριμένο, μένει να το δούμε. Μέχρι τώρα, δεν έχουμε δει κάτι τέτοιο», είναι το σχόλιο του Μεγάρου Μαξίμου.

Η πολυπόθητη αυτοδυναμία

Στην Ηρώδου Αττικού 19 εξακολουθούν να πιστεύουν ότι η αυτοδυναμία είναι εφικτή.

«Σχετικά με τα αποτελέσματα των τελευταίων μετρήσεων της κοινής γνώμης και με βάση και την εμπειρία του 2023, χωρίς να σημαίνει ότι το 2027 θα επαναληφθεί αυτό που έγινε το 2023, είναι εφικτή η αυτοδυναμία, γιατί και τότε, το σημείο εκκίνησης ήταν λίγο πάνω από το 30%», σημειώνουν χαρακτηριστικά και προσθέτουν ότι «σήμερα η εκτίμηση ψήφου είναι στις περισσότερες λίγο κάτω, σε κάποιες είναι λίγο επάνω. Με όση αξιοπιστία μπορεί να έχει μία προβολή σε περιβάλλον που δεν είναι εκλογικό».

Θεωρούν δηλαδή ότι είναι πολύ νωρίς για να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα και αποτελέσματα.

Μάλιστα προσθέτουν με νόημα τα εξής: «Όπως και να έχει, όταν έρθει η ώρα των εκλογών, δεν θα υπάρχουν ούτε υποθετικά κόμματα και, επίσης, το εκλογικό σώμα είναι αυτό το οποίο πάει στις κάλπες, χωρίς να υπάρχει αδιευκρίνιστη ψήφος ή αποχή, η οποία υπολογίζεται στις δημοσκοπήσεις».

Αφήνουν δηλαδή να εννοηθεί ότι δεν μπορεί να ανιχνευθεί με ακρίβεια οι προθέσεις των αναποφάσιστων αλλά και αυτών που σήμερα δηλώνουν ότι θα απέχουν από την κάλπη.



«Αν, λοιπόν, καταφέρουμε και είμαστε αποτελεσματικοί και αυτό το οποίο δει ο κόσμος είναι ότι το πρόγραμμα του 2023, αν το βάλει δίπλα με τον απολογισμό του 2027 και το πρόγραμμα για μετά το 2027 δείχνει αξιοπιστία και προοπτική, τότε θεωρούμε ότι έχουμε πάρα πολλές πιθανότητες να έχουμε άλλη μία τιμητική εντολή από τον κόσμο» υπογραμμίζουν τα στελέχη του Μεγάρου Μαξίμου.

