Live - Μητσοτάκης: «Η χρονιά πριν τις εκλογές θα καθορίσει την πορεία της πατρίδας»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κοπή της πίτας της ΝΔ

Την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της πραγματοποιεί αυτή την ώρα η Γραμματεία Οργανωτικού της Νέας Δημοκρατίας. Στην εκδήλωση θα μιλήσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens.

Ο πρωθυπουργός στην ομιλία του ανέφερε: «Αυτή η χρονιά πριν τις εκλογές θα καθορίσει την πορεία της πατρίδας στα αβέβαια χρόνια που έρχονται»

Ο Κώστας Μπακογιάννης και ο Τάκης Θεοδωρικάκος Eurokinissi

Ο Θάνος Πλεύρης Eurokinissi

