Live - Μητσοτάκης: «Η χρονιά πριν τις εκλογές θα καθορίσει την πορεία της πατρίδας»
Η ομιλία του πρωθυπουργού στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Οργανωτικού της Νέας Δημοκρατίας
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της πραγματοποιεί αυτή την ώρα η Γραμματεία Οργανωτικού της Νέας Δημοκρατίας. Στην εκδήλωση θα μιλήσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens.
Ο πρωθυπουργός στην ομιλία του ανέφερε: «Αυτή η χρονιά πριν τις εκλογές θα καθορίσει την πορεία της πατρίδας στα αβέβαια χρόνια που έρχονται»
Δείτε live
Δείτε φωτογραφίες
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:00 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ατρόμητος – Πανσερραϊκός 2-2: Όρθιος στο Περιστέρι με δέκα παίκτες!
19:51 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Προσποιούνταν τους ηλεκτρολόγους και «άδειζαν» σπίτια
19:39 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Σε εξέλιξη η 5η παρουσίαση της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα στη Λάρισα
19:25 ∙ LIFESTYLE
Ο «Ρον» του «Χάρι Πότερ» μιλά για την «σκοτεινή πλευρά» της πατρότητας
19:20 ∙ ΕΛΛΑΔΑ