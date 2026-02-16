Live - Μητσοτάκης: «Η χρονιά πριν τις εκλογές θα καθορίσει την πορεία της πατρίδας»

Η ομιλία του πρωθυπουργού στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Οργανωτικού της Νέας Δημοκρατίας

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κοπή της πίτας της ΝΔ 

Την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της πραγματοποιεί αυτή την ώρα η Γραμματεία Οργανωτικού της Νέας Δημοκρατίας. Στην εκδήλωση θα μιλήσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens.

Ο πρωθυπουργός στην ομιλία του ανέφερε: «Αυτή η χρονιά πριν τις εκλογές θα καθορίσει την πορεία της πατρίδας στα αβέβαια χρόνια που έρχονται»

Θεοδωρικάκος - Μπακογιάννης

Ο Κώστας Μπακογιάννης και ο Τάκης Θεοδωρικάκος

Ο Θάνος Πλεύρης

