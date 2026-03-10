ΑΣΕΠ 4Κ/2026: Στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη για τις 1.654 προσλήψεις – Ο πίνακας με τις θέσεις
Δείτε τον πίνακα των θέσεων της προκήρυξης του ΑΣΕΠ 7Κ/2024 για την πλήρωση 1.654 θέσεων νοσηλευτών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Aπεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 4Κ/2026 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, η οποία αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 1.654 θέσεων μόνιμου προσωπικού σε φορείς του Υπουργείου Υγείας και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας 3 ετών στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου (Ν.Π.Ι.Δ.) Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.
Οι θέσεις της ως άνω Προκήρυξης έχουν καταχωριστεί στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο.
Θέσεις ανά βαθμίδα εκπαίδευσης:
- Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση (ΠΕ): 64
- Τεχνολογική Εκπαίδευση (ΤΕ): 676
- Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΔΕ): 914
