ΑΣΕΠ 4Κ/2026: Στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη για τις 1.654 προσλήψεις – Ο πίνακας με τις θέσεις

Δείτε τον πίνακα των θέσεων της προκήρυξης του ΑΣΕΠ 7Κ/2024 για την πλήρωση 1.654 θέσεων νοσηλευτών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Γιάννης Φιλιππάκος

ΑΣΕΠ
In Time
ΕΡΓΑΣΙΑ
Aπεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 4Κ/2026 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, η οποία αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 1.654 θέσεων μόνιμου προσωπικού σε φορείς του Υπουργείου Υγείας και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας 3 ετών στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου (Ν.Π.Ι.Δ.) Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

Οι θέσεις της ως άνω Προκήρυξης έχουν καταχωριστεί στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο.

Θέσεις ανά βαθμίδα εκπαίδευσης:

  • Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση (ΠΕ): 64
  • Τεχνολογική Εκπαίδευση (ΤΕ): 676
  • Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΔΕ): 914
