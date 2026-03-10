ΑΣΕΠ 4Κ/2026: Στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη για τις 1.654 προσλήψεις – Ο πίνακας με τις θέσεις

Aπεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 4Κ/2026 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, η οποία αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 1.654 θέσεων μόνιμου προσωπικού σε φορείς του Υπουργείου Υγείας και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας 3 ετών στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου (Ν.Π.Ι.Δ.) Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

Οι θέσεις της ως άνω Προκήρυξης έχουν καταχωριστεί στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο.

Θέσεις ανά βαθμίδα εκπαίδευσης: