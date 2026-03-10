ΗΠΑ: Ο Τραμπ απειλεί το Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ με «θάνατο, φωτιά και οργή»

Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ θα πλήξουν το Ιράν «είκοσι φορές πιο σκληρά» αν επιχειρήσει να διακόψει τη ροή πετρελαίου στα Στενά του Ορμούζ.

Γιάννης Φιλιππάκος

AP
ΚΟΣΜΟΣ
2'
Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα απαντήσουν με ιδιαίτερα σκληρό τρόπο αν το Ιράν επιχειρήσει να εμποδίσει τη διέλευση πετρελαίου από τα Στενά του Ορμούζ.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οποιαδήποτε ενέργεια της Τεχεράνης που θα διακόψει τη ροή πετρελαίου από το στρατηγικής σημασίας πέρασμα θα προκαλέσει άμεση αντίδραση της Ουάσιγκτον.

«Αν το Ιράν κάνει οτιδήποτε που θα σταματήσει τη ροή πετρελαίου στα Στενά του Ορμούζ, θα χτυπηθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες 20 φορές πιο σκληρά απ’ ό,τι έχει χτυπηθεί μέχρι τώρα», έγραψε.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ θα πλήξουν «εύκολα καταστρέψιμους στόχους», προειδοποιώντας ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να καταστήσει «σχεδόν αδύνατη» την ανοικοδόμηση της χώρας.

«Θάνατος, φωτιά και οργή θα πέσουν πάνω τους — αλλά ελπίζω και προσεύχομαι να μη συμβεί», ανέφερε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε επίσης ότι η προειδοποίησή του αποτελεί, όπως είπε, «δώρο» για χώρες όπως η Κίνα, οι οποίες εξαρτώνται από το πετρέλαιο της Μέσης Ανατολής.

trtruth93.jpg

Συγκεκριμένα, το μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social αναφέρει:

«Αν το Ιράν επιχειρήσει να διακόψει τη ροή πετρελαίου στα Στενά του Ορμούζ, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα το πλήξουν είκοσι φορές πιο σκληρά απ’ ό,τι μέχρι σήμερα.

Θα χτυπήσουμε επίσης στόχους που μπορούν εύκολα να καταστραφούν και που θα καταστήσουν σχεδόν αδύνατο για το Ιράν να ανοικοδομηθεί ξανά ως κράτος.

Θάνατος, φωτιά και οργή θα πέσουν πάνω τους — αν και ελπίζω και προσεύχομαι να μη φτάσουμε σε αυτό το σημείο.

Αυτό είναι ένα δώρο από τις Ηνωμένες Πολιτείες προς την Κίνα και όλες τις χώρες που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τα Στενά του Ορμούζ. Ελπίζω να εκτιμηθεί ως μια σημαντική χειρονομία.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο ζήτημα αυτό.»

