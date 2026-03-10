Ιταλία: Ισχυρός σεισμός 6 Ρίχτερ κοντά στη Νάπολη – Στους δρόμους οι κάτοικοι

Σεισμική δόνηση καταγράφτηκε στην περιοχή της Νάπολης, στην Τυρρηνική Θάλασσα, ανοιχτά της δυτικής ακτής της Ιταλίας.

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 00:03 μετά τα μεσάνυχτα τοπική ώρα (01:03 ώρα Ελλάδας) και σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του EMSC είχε μέγεθος τους 6,0 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ, ενώ το με εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 375 χλμ. Αρχικά, ο σεισμός μετρήθηκε στα 5,9 Ρίχτερ.

Από την πλευρά του, το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικής Επισκόπησης (USGS) ανακοίνωσε πως ο σεισμός είχε μέγεθος τα 6 Ρίχτερ.

Οι κάτοικοι αρκετών περιοχών έχουν βγεις στους δρόμους, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για ζημιές ή θύματα, ενώ οι σεισμολόγοι παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου.