Φρουροί της Επανάστασης: «Εμείς θα καθορίσουμε το τέλος του πολέμου»
Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) απάντησαν στις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ
Οι Φρουροί της Επανάστασης τόνισαν τα ξημερώματα της Τρίτης (10/3) ότι αυτοί «θα αποφασίσουν το τέλος του πολέμου», απαντώντας στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, που δήλωσε ότι η ένοπλη σύρραξη θα «τελειώσει σύντομα».
«Εμείς είμαστε αυτοί που θα αποφασίσουμε για το τέλος του πολέμου», είπε εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης, σύμφωνα με ανακοινωθέν που αναμεταδόθηκε από ιρανικά ΜΜΕ.
«Η εξίσωση και το μελλοντικό καθεστώς της περιοχής βρίσκεται πλέον στα χέρια των ενόπλων μας δυνάμεων. Δεν είναι οι αμερικανικές (ένοπλες) δυνάμεις αυτές που θα βάλουν τέλος στον πόλεμο», προσθέτει η ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης.
