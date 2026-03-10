e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε 73.000 δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 13 Μαρτίου

Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ μέχρι την Παρασκευή 13 Μαρτίου

Γιάννης Φιλιππάκος

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε 73.000 δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 13 Μαρτίου
Έως την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026, θα καταβληθούν συνολικά 70,4 εκατ. ευρώ σε 73.000 δικαιούχους δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Πληρωμές e-ΕΦΚΑ:

  • Από 9 έως και 13 Μαρτίου θα καταβληθούν 18 εκατ. ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

  • 28 εκατ. ευρώ σε 47.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπές παροχές.
  • 3 εκατ. ευρώ σε 3.800 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 20 εκατ. ευρώ σε 19.000 δικαιούχους για προγράμματα απασχόλησης.
  • 1,4 εκατ. ευρώ σε 2.300 δικαιούχους για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.
