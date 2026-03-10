e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε 73.000 δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 13 Μαρτίου
Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ μέχρι την Παρασκευή 13 Μαρτίου
Έως την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026, θα καταβληθούν συνολικά 70,4 εκατ. ευρώ σε 73.000 δικαιούχους δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).
Πληρωμές e-ΕΦΚΑ:
- Από 9 έως και 13 Μαρτίου θα καταβληθούν 18 εκατ. ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:
- 28 εκατ. ευρώ σε 47.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπές παροχές.
- 3 εκατ. ευρώ σε 3.800 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
- 20 εκατ. ευρώ σε 19.000 δικαιούχους για προγράμματα απασχόλησης.
- 1,4 εκατ. ευρώ σε 2.300 δικαιούχους για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.
