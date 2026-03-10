Συντάξεις Απριλίου 2026: Πότε θα δουν λεφτά οι συνταξιούχοι – Οι πιθανές ημερομηνίες πληρωμής

Ανακοίνωση από τον ΕΦΚΑ αναφέρει πως οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026, πρόκειται να καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα πρώην ταμεία μη μισθωτών.

Επίσης, τη Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026, θα καταβληθούν οι συντάξεις των πρώην Ταμείων μισθωτών, καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Πότε μπαίνουν τα λεφτά στους λογαριασμούς

Να σημειωθεί πως οι συνταξιούχοι θα δουν τα λεφτά στους λογαριασμούς τους από τον απόγευμα της προηγούμενης ημέρας, δηλαδή την Τρίτη 25 Μαρτίου (ή Δευτέρα 24 Μαρτίου) και την Παρασκευή 27 Μαρτίου .

Συντάξεις Απριλίου - Μη μισθωτοί

Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Απριλίου 2026 θα διενεργηθούν για τους μη μισθωτούς την Πέμπτη 26 Μαρτίου.

Συγκεκριμένα:

Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 26 Μαρτίου

θα καταβάλλει τις συντάξεις την Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 26 Μαρτίου

θα καταβάλλει τις συντάξεις την Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 26 Μαρτίου

θα καταβάλλει τις συντάξεις την Οι συντάξεις ΕΦΚΑ για όσους είναι συνταξιούχοι (Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί) από 1.1.2017 και έπειτα (ν.4387/2016) θα καταβληθούν την Πέμπτη 26 Μαρτίου5



θα καταβληθούν την Οι Επικουρικές Συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών) θα καταβληθούν την Πέμπτη 26 Μαρτίου

Συντάξεις Απριλίου - Μισθωτοί

Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Απριλίου 2026 θα διενεργηθούν για τους μισθωτούς τη Δευτέρα 30 Μαρτίου.

Συγκεκριμένα:

Το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ θα καταβάλλουν τις συντάξεις τη Δευτέρα 30 Μαρτίου

θα καταβάλλουν τις συντάξεις τη Το Δημόσιο θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 30 Μαρτίου

θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν τη Δευτέρα 30 Μαρτίου

θα καταβληθούν τη Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα καταβάλλουν τις συντάξεις τη Δευτέρα 30 Μαρτίου

και θα καταβάλλουν τις συντάξεις τη Το ΕΤΑΠ - ΜΜΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 30 Μαρτίου

θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Το ΕΤΑΤ θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 30 Μαρτίου

θα καταβάλλει τις συντάξεις τη ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ θα καταβάλλουν τις συντάξεις τη Δευτέρα 30 Μαρτίου

θα καταβάλλουν τις συντάξεις τη Η ΔΕΗ θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 30 Μαρτίου

θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Ο ΟΤΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 30 Μαρτίου

θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Οι Επικουρικές Συντάξεις του Δημοσίου θα καταβληθούν τη Δευτέρα 30 Μαρτίου

Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Τρίτη 31 Μαρτίου