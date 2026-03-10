Συντάξεις Απριλίου 2026: Πότε θα δουν λεφτά οι συνταξιούχοι – Οι πιθανές ημερομηνίες πληρωμής

Πότε θα ξεκινήσουν, σύμφωνα με πληροφορίες, οι πληρωμές των συντάξεων του Απριλίου 2026 στους συνταξιούχους όλων των Ταμείων.

Newsbomb

Πληρωμές - Συντάξεις
Δείτε τις ημερομηνίες
Eurokinissi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ανακοίνωση από τον ΕΦΚΑ αναφέρει πως οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026, πρόκειται να καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα πρώην ταμεία μη μισθωτών.

Επίσης, τη Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026, θα καταβληθούν οι συντάξεις των πρώην Ταμείων μισθωτών, καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Πότε μπαίνουν τα λεφτά στους λογαριασμούς

Να σημειωθεί πως οι συνταξιούχοι θα δουν τα λεφτά στους λογαριασμούς τους από τον απόγευμα της προηγούμενης ημέρας, δηλαδή την Τρίτη 25 Μαρτίου (ή Δευτέρα 24 Μαρτίου) και την Παρασκευή 27 Μαρτίου .

Συντάξεις Απριλίου - Μη μισθωτοί

Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Απριλίου 2026 θα διενεργηθούν για τους μη μισθωτούς την Πέμπτη 26 Μαρτίου.

Συγκεκριμένα:

  • Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 26 Μαρτίου
  • Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 26 Μαρτίου
  • Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 26 Μαρτίου
  • Οι συντάξεις ΕΦΚΑ για όσους είναι συνταξιούχοι (Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί) από 1.1.2017 και έπειτα (ν.4387/2016) θα καταβληθούν την Πέμπτη 26 Μαρτίου5
  • Οι Επικουρικές Συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών) θα καταβληθούν την Πέμπτη 26 Μαρτίου

Συντάξεις Απριλίου - Μισθωτοί

Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Απριλίου 2026 θα διενεργηθούν για τους μισθωτούς τη Δευτέρα 30 Μαρτίου.

Συγκεκριμένα:

  • Το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ θα καταβάλλουν τις συντάξεις τη Δευτέρα 30 Μαρτίου
  • Το Δημόσιο θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 30 Μαρτίου
  • Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν τη Δευτέρα 30 Μαρτίου
  • Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα καταβάλλουν τις συντάξεις τη Δευτέρα 30 Μαρτίου
  • Το ΕΤΑΠ - ΜΜΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 30 Μαρτίου
  • Το ΕΤΑΤ θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 30 Μαρτίου
  • ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ θα καταβάλλουν τις συντάξεις τη Δευτέρα 30 Μαρτίου
  • Η ΔΕΗ θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 30 Μαρτίου
  • Ο ΟΤΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 30 Μαρτίου
  • Οι Επικουρικές Συντάξεις του Δημοσίου θα καταβληθούν τη Δευτέρα 30 Μαρτίου

Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Τρίτη 31 Μαρτίου

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Εξασθενεί σταδιακά ο βοριάς – Σε μικρή άνοδο η θερμοκρασία

05:54ΕΛΛΑΔΑ

ΔΥΠΑ: Από σήμερα οι αιτήσεις για το voucher των 750 ευρώ – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

05:54ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: «Μάχη δηλώσεων» μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για το ποιος θα βάλει τέλος στον πόλεμο – Αλλεπάλληλες οι επιθέσεις στη Μέση Ανατολή

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 10 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Απριλίου 2026: Πότε θα δουν λεφτά οι συνταξιούχοι – Οι πιθανές ημερομηνίες πληρωμής

04:54WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 5 Φεβρουαρίου

04:30ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Ο στρατός καταγγέλλει ότι η Χεζμπολάχ άνοιξε πυρ εναντίον της συριακής επικράτειας

04:04ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 7Κ/2024: Στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη για τις 1.113 προσλήψεις με απολυτήριο Γυμνασίου και Δημοτικού

03:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε πάνω από 87000 δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 6 Μαρτίου

03:12ΚΟΣΜΟΣ

«Θάνατος, φωτιά και οργή θα πέσουν πάνω τους» - Ο Τραμπ απειλεί το Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ

02:46ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026 - Θερινή: Πλησιάζει η μέρα που θα πάμε τα ρολόγια μια ώρα μπροστά

02:20ΚΟΣΜΟΣ

Φρουροί της Επανάστασης: «Εμείς θα καθορίσουμε το τέλος του πολέμου»

01:56ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 1Κ/2026: Υποβλήθηκαν 17.673 αιτήσεις για τις 510 θέσεις σε νοσοκομεία (ΠΕ / ΥΕ)

01:32ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Αποστολή πυραύλων αέρος-αέρος στα ΗΑΕ και ανάπτυξη AEW&C στη Μέση Ανατολή

01:08ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Ισχυρός σεισμός 6 Ρίχτερ κοντά στη Νάπολη – Στους δρόμους οι κάτοικοι

00:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θετική αντίδραση από τη Wall Street μετά τις δηλώσεις Τραμπ

00:28ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Κοντά στην ολοκλήρωση των στρατιωτικών στόχων στο Ιράν – Απογοητευμένος από τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ – Ο πόλεμος γίνεται και για άλλες χώρες του κόσμου»

23:55ΚΟΣΜΟΣ

Φονική φάρσα με χαρτί υγείας σκοτώνει δάσκαλο - Η αναπάντεχη αντίδραση της οικογένειάς του

23:45ΚΟΣΜΟΣ

Άσυλο στις 5 Ιρανές παίκτριες της εθνικής ομάδας δίνει η Αυστραλία μετά από παρέμβαση Τραμπ

23:36ΚΟΣΜΟΣ

Συνομιλίες ΟΗΕ-Ουάσινγκτον για την εισαγωγή καυσίμων στην Κούβα για την ανθρωπιστική του αποστολή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF προβλέπει κυκλώνα με εκτεταμένες βροχές, κρύο και χιόνια - Πότε επηρεάζει την Ελλάδα

15:45LIFESTYLE

Οι «Ράδιο Αρβύλα» φεύγουν, ο Γιάννης Μπέζος έρχεται

21:56ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νέες καταγγελίες για bullying στην άτυχη Σοφία Χρηστίδου από συναδέλφους της

20:24WHAT THE FACT

«Προάγγελος της καταστροφής»: Ξεβράστηκε το ψάρι που «δείχνει» πώς έρχεται μεγάλος σεισμός

15:05ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ντόρα Μπακογιάννη: «Και τι προτείνετε τώρα που έχω παιδί αγνώστου πατρός; Να το καταπιώ;» - Η άγνωστη ιστορία λίγο πριν γεννήσει

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 10 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

21:35ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Ρίο: 25χρονη βρέθηκε νεκρή από τους γονείς της

01:08ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Ισχυρός σεισμός 6 Ρίχτερ κοντά στη Νάπολη – Στους δρόμους οι κάτοικοι

23:55ΚΟΣΜΟΣ

Φονική φάρσα με χαρτί υγείας σκοτώνει δάσκαλο - Η αναπάντεχη αντίδραση της οικογένειάς του

05:54ΕΛΛΑΔΑ

ΔΥΠΑ: Από σήμερα οι αιτήσεις για το voucher των 750 ευρώ – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

05:54ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: «Μάχη δηλώσεων» μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για το ποιος θα βάλει τέλος στον πόλεμο – Αλλεπάλληλες οι επιθέσεις στη Μέση Ανατολή

09:15ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Πότε θα γυρίσουμε τα ρολόγια μας μία ώρα μπροστά

05:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Απριλίου 2026: Πότε θα δουν λεφτά οι συνταξιούχοι – Οι πιθανές ημερομηνίες πληρωμής

03:12ΚΟΣΜΟΣ

«Θάνατος, φωτιά και οργή θα πέσουν πάνω τους» - Ο Τραμπ απειλεί το Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ

21:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Φάλτσο» ΠΑΣΟΚ με Κορακάκη: Τον έβαλαν στην Επιτροπή Διεύρυνσης ενώ δηλώνει... «Καισαριανιώτης και ΚΚΕ»

00:28ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Κοντά στην ολοκλήρωση των στρατιωτικών στόχων στο Ιράν – Απογοητευμένος από τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ – Ο πόλεμος γίνεται και για άλλες χώρες του κόσμου»

21:02ΚΟΣΜΟΣ

«Κινέζοι» στα Στενά του Ορμούζ - To κόλπο καπετάνιων εμπορικών πλοίων για να αποφύγουν τα ιρανικά drones

20:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τείνει στο 27% η Νέα Δημοκρατία μετά τον πόλεμο στο Ιράν - Τι δείχνουν γκάλοπ για ALPHA και Action 24

15:51ΚΟΣΜΟΣ

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Διαθέτει τεράστια ακίνητη περιουσία στη Δύση και πολυτελή ξενοδοχεία σε Γερμανία και Μαγιόρκα

18:54ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νέες αποκαλύψεις για την καθηγήτρια που πέθανε από εγκεφαλικό – «Έβαζαν θρανία μπροστά στην πόρτα να μην μπορεί να βγει»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ