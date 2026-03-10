Σαν σήμερα 10 Μαρτίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 10 Μαρτίου
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 10 Μαρτίου.
- 1896 - Εγκαινιάζεται η λειτουργία του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου Διακοπτού - Καλαβρύτων.
- 1896 - Ο Χαρίλαος Βασιλάκος κερδίζει τον πρώτο σύγχρονο Μαραθώνιο, με 3 ώρες και 18 λεπτά, κατά τη διάρκεια των Α’ Πανελληνίων Αγώνων Στίβου.
- 1923 - Το επίτακτο ναυαγοσωστικό «Αλέξανδρος Ζ» βυθίζεται κοντά στην Ψυττάλεια, με αποτέλεσμα να πνιγούν περισσότεροι από 150 αξιωματικοί και ναύτες.
- 1925 - Γεννιέται στη Θεσσαλονίκη ο Έλληνας ποιητής Μανόλης Αναγνωστάκης.
- 1970 - Πεθαίνει ο σπουδαίος ηθοποιός του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου, Βασίλης Αυλωνίτης.
- 1933 - Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ πλήττει το Λονγκ Μπιτς της Καλιφόρνια, προκαλώντας τον θάνατο 115 ανθρώπων.
- 1933 - Ορκίζεται στην Αθήνα η κυβέρνηση του Παναγή Τσαλδάρη.
- 1977 - Αστρονόμοι ανακαλύπτουν τους δακτυλίους του πλανήτη Ουρανού.
- 1992 - Πεθαίνει ο σπουδαίος λαϊκός συνθέτης και βιρτουόζος του μπουζουκιού, Γιώργος Ζαμπέτας.
