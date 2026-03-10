Τραμπ: «Κοντά στην ολοκλήρωση των στρατιωτικών στόχων στο Ιράν – Απογοητευμένος από τον Μοτζτάμπα»

Σημαντική πρόοδο προς την επίτευξη των στρατιωτικών τους στόχων στο Ιράν έχουν σημειώσει οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στη Ντοράλ της Φλόριντα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι τις τελευταίες ημέρες οι δύο χώρες πραγματοποίησαν «μερικά από τα πιο ισχυρά και σύνθετα στρατιωτικά πλήγματα και ελιγμούς που έχει δει ποτέ ο κόσμος», εκτιμώντας ότι η επιχείρηση πλησιάζει στην ολοκλήρωσή της.

«Κάνουμε μεγάλα βήματα προς την ολοκλήρωση των στρατιωτικών μας στόχων και κάποιοι θα έλεγαν ότι έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Πιο μπροστά από το αρχικό χρονοδιάγραμμα»

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εξελίσσονται ταχύτερα από τις αρχικές εκτιμήσεις. Πρόσθεσε ότι οι επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και ότι η σύγκρουση πλησιάζει προς το τέλος της. «Είμαστε πολύ μπροστά από το αρχικό μας χρονοδιάγραμμα. Πιθανότατα δεν θα περιμέναμε μετά από έναν μήνα να βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο», είπε.

Λίγο αργότερα, εκτίμησε πως ο πόλεμος με το Ιράν θα ολοκληρωθεί «πολύ σύντομα». Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός πρόεδρος ρωτήθηκε αν θεωρεί ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις μπορεί να τελειώσουν μέσα στην εβδομάδα. Ο ίδιος απέφυγε να δώσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, απαντώντας: «Όχι, αλλά σύντομα. Νομίζω πολύ σύντομα».

Όπως ανέφερε, οι επιθέσεις έχουν πλήξει επανειλημμένα την ηγεσία του Ιράν. «Έχουμε εξουδετερώσει την ηγεσία, δύο φορές και ίσως τρεις», υποστήριξε.

«Αν δεν χτυπούσαμε, το Ιράν θα είχε πυρηνικό όπλο»

Ο Τραμπ επανέλαβε ότι η σύγκρουση ήταν αναγκαία για να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικών όπλων από το Ιράν.

Όπως είπε, το ιρανικό καθεστώς «επιτίθεται στους Αμερικανούς και διαδίδει την τρομοκρατία εδώ και 47 χρόνια», ενώ –κατά τον ίδιο– είχε επανειλημμένες ευκαιρίες να εγκαταλείψει τις πυρηνικές του φιλοδοξίες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είχαν εξαπολύσει την επιχείρηση Operation Midnight Hammer για να «εξουδετερώσουν τις ιρανικές δυνατότητες», η Τεχεράνη θα αποκτούσε πυρηνικό όπλο.

«Θα το είχαν χρησιμοποιήσει ήδη μέχρι τώρα και, το λιγότερο, το Ισραήλ θα είχε αφανιστεί», υποστήριξε.

Στο στόχαστρο οι εγκαταστάσεις πυραύλων και drones

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι επιχειρήσεις έχουν πλήξει σε μεγάλο βαθμό τις ιρανικές στρατιωτικές δυνατότητες. Ο Τραμπ υποστήριξε μάλιστα ότι μεγάλο μέρος της ναυτικής ισχύος της Τεχεράνης έχει καταστραφεί. «Το μεγαλύτερο μέρος του ιρανικού ναυτικού βρίσκεται πλέον στον βυθό της θάλασσας», είπε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι οι επιθέσεις επικεντρώνονται στις δυνατότητες του Ιράν στην παραγωγή drones και πυραύλων. Όπως είπε, οι εγκαταστάσεις κατασκευής μη επανδρωμένων αεροσκαφών έχουν ήδη δεχθεί πλήγματα και οι επιχειρήσεις συνεχίζονται σε όλα τα γνωστά σημεία παραγωγής.

«Ξέρουμε πλέον όλα τα μέρη όπου κατασκευάζουν drones και χτυπιούνται το ένα μετά το άλλο», δήλωσε.

Κατά τον ίδιο, οι δυνατότητες του Ιράν στους πυραύλους έχουν μειωθεί δραστικά, «περίπου στο 10% ή και λιγότερο», ενώ πλήγματα δέχονται τόσο οι εγκαταστάσεις παραγωγής όσο και οι υποδομές μεταφοράς πυραύλων.

Ο Τραμπ ανέφερε ακόμη ότι μέχρι στιγμής έχουν πληγεί περισσότεροι από 5.000 στόχοι, ορισμένοι από τους οποίους –όπως είπε– είναι ιδιαίτερα σημαντικοί, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων ακόμη και σε κρίσιμες υποδομές, όπως το δίκτυο ηλεκτροδότησης.

«Απογοητευμένος» από την ανάδειξη του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ – «Θα οδηγήσει στα ίδια προβλήματα»

Απογοήτευση για την ανάδειξη του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ στη θέση του ανώτατου ηγέτη του Ιράν εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά την απόφαση της ιρανικής Συνέλευσης των Εμπειρογνωμόνων να τον επιλέξει ως διάδοχο του πατέρα του, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε στις πρόσφατες εξελίξεις του πολέμου.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου στη Φλόριντα, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η επιλογή του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δεν αλλάζει ουσιαστικά την κατάσταση στο Ιράν.

«Είμαστε απογοητευμένοι. Πιστεύουμε ότι θα οδηγήσει απλώς στα ίδια προβλήματα για τη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Δεν αποκάλυψε τα σχέδιά του για τον νέο Αγιατολάχ

Ο Τραμπ απέφυγε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς σκοπεύει να κινηθεί απέναντι στη νέα ηγεσία της Τεχεράνης.

«Δεν πρόκειται να σας το πω. Δεν είμαι χαρούμενος με αυτόν», είπε όταν ρωτήθηκε σχετικά.

Την ίδια στιγμή, το Ισραήλ έχει διαμηνύσει ότι θα στοχοποιήσει για δολοφονία οποιονδήποτε νέο ηγέτη αναλάβει την ηγεσία του Ιράν μετά τον Αλί Χαμενεΐ.

«Ο πόλεμος γίνεται και για άλλες χώρες»

Τέλος, υποστήριξε ότι οι επιχειρήσεις δεν γίνονται μόνο για την ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και για τη σταθερότητα άλλων χωρών.

Όπως είπε, η επιχείρηση αφορά και κράτη που εξαρτώνται από τη ροή πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ. «Το κάνουμε αυτό και για άλλα μέρη του κόσμου, ακόμη και για χώρες όπως η Κίνα», ανέφερε.

Οι γείτονες του Ιράν «πέρασαν στο πλευρό μας» μετά τις επιθέσεις της Τεχεράνης

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι οι επιθέσεις του Ιράν εναντίον γειτονικών χωρών είχαν το αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που επιδίωκε η Τεχεράνη, οδηγώντας κράτη της περιοχής να στηρίξουν τις επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Τραμπ επανέλαβε ότι η Ουάσιγκτον θεωρούσε πως το Ιράν ετοιμαζόταν να επιτεθεί πρώτο, αλλά τελικά –όπως είπε– η Τεχεράνη προχώρησε σε μια «πολύ ανόητη και απερίσκεπτη κίνηση» επιτιθέμενη στους γείτονές της.

Σύμφωνα με τον ίδιο, αρκετές από αυτές τις χώρες τηρούσαν αρχικά ουδέτερη στάση ή δεν σκόπευαν να εμπλακούν στη σύγκρουση.

«Οι γείτονες ήταν σε μεγάλο βαθμό ουδέτεροι ή τουλάχιστον δεν επρόκειτο να εμπλακούν. Δέχθηκαν όμως επίθεση και αυτό είχε το αντίθετο αποτέλεσμα», δήλωσε.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι χώρες όπως η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ τάχθηκαν τελικά στο πλευρό των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Οι γείτονες πέρασαν στο πλευρό μας και άρχισαν να τους επιτίθενται – και μάλιστα με επιτυχία», ανέφερε.

Προστασία των τάνκερ στον Περσικό Κόλπο

Σύμφωνα με τον Τραμπ, στόχος των ΗΠΑ είναι να τερματιστεί η απειλή που αντιμετωπίζουν τα εμπορικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ. Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι η επιχείρηση είχε στόχο να διασφαλιστεί η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην περιοχή και εκτίμησε ότι η ολοκλήρωσή της θα οδηγήσει και σε χαμηλότερες τιμές πετρελαίου. «Ήταν κάτι που έπρεπε να γίνει. Είμαστε πολύ κοντά στο να το ολοκληρώσουμε», δήλωσε.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν μέτρα για την προστασία των δεξαμενόπλοιων που κινούνται στον Περσικό Κόλπο.

Όπως είπε, η Ουάσιγκτον προτίθεται να προσφέρει ασφάλιση πολιτικού κινδύνου στα τάνκερ που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, ενώ αμερικανικές δυνάμεις θα μπορούσαν ακόμη και να τα συνοδεύουν για λόγους προστασίας.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες προσφέρουν ασφάλιση πολιτικού κινδύνου στα τάνκερ που επιχειρούν στον Κόλπο… και ίσως τα συνοδεύουμε για προστασία», ανέφερε.

Παράλληλα προειδοποίησε ότι σε περίπτωση που το Ιράν επιτεθεί σε πλοία που βρίσκονται υπό αμερικανική προστασία, οι συνέπειες θα είναι «ανυπολόγιστες».

Αναφορά σε νέα πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν

Αναφερόμενος στον λόγο που, όπως υποστήριξε, οδήγησε στη σύγκρουση, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η Τεχεράνη είχε αρχίσει να κατασκευάζει νέα εγκατάσταση για την ανάπτυξη υλικού που σχετίζεται με πυρηνικά όπλα.

Όπως είπε, η εγκατάσταση αυτή προοριζόταν να αντικαταστήσει υποδομές που είχαν βομβαρδιστεί πέρυσι από τις Ηνωμένες Πολιτείες και βρισκόταν σε διαφορετική τοποθεσία, ενώ ήταν «προστατευμένη από γρανίτη», γεγονός που –κατά τον ίδιο– θα την καθιστούσε ιδιαίτερα δύσκολο στόχο.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι το Ιράν επιχειρούσε να αξιοποιήσει την «εκθετικά αυξανόμενη απειλή των βαλλιστικών πυραύλων» ώστε να καταστήσει σχεδόν αδύνατη την αποτροπή απόκτησης πυρηνικού όπλου.

Διαβάστε επίσης