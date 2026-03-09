Πάτρα: Κροτίδα έσκασε στα χέρια 15χρονου - Τραυματίστηκε ελαφρά

Το «παιχνίδι» με κροτίδα παρ’ ολίγον να αποβεί μοιραίο για 15χρονο μαθητή, στην Παραλία Πατρών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Patrapress.gr, ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο τραυματισμένος, καθώς στην προσπάθεια του ανάψει την κροτίδα, εξερράγη στο χέρι του, νωρίτερα το μεσημέρι.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, από την έκρηξη τραυματίστηκε στα τρία δάχτυλα. Οπως διαπιστώθηκε δεν υπήρχε κίνδυνος ακρωτηριασμού και υπεβλήθη σε ράμματα.

Σύμφωνα με τα όσα φέρεται να είπε στους αστυνομικούς της Ασφάλειας Πατρών που χειρίζονται την υπόθεση, βρήκε την κροτίδα έξω από το 1ο ΕΠΑΛ Παραλίας.

Για το περιστατικό συνελήφθη και η μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.