Αγρίνιο: Το εντυπωσιακό πάρτι με πυροτεχνήματα και drones για τα 100 χρόνια του Παναιτωλικού

Ιστορική η σημερινή μέρα για το Αγρίνιο, καθώς η ομάδα της πόλης, ο Παναιτωλικός συμπληρώνει 100 χρόνια ζωής.

Το απόγευμα οι παίκτες του Παναιτωλικού έκαναν το καθήκον τους και πήραν σημαντική νίκη επί της Κηφισιάς με 2-1 παρουσία χιλιάδων θεατών και στη συνέχεια έστησαν πάρτι εντός αλλά κυρίως εκτός του γηπέδου.

Πριν την έναρξη του αγώνα την παράσταση έκλεψε το εντυπωσιακό κορεό των οργανωμένων με καπναποθήκες, μουσείο, δημαρχείο και φυσικά τον «Τίτορμο».

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, το κοινό παρέμεινε καθηλωμένο στις θέσεις του ανυπομονώντας για την οπτικοακουστική έκπληξη που θα ακολουθούσε. Ο ουρανός πάνω από την πόλη μετατράπηκε σε έναν τεράστιο καμβά, όπου αμέτρητα drones σχημάτιζαν φωτεινά μηνύματα ικανά να ξυπνήσουν αναμνήσεις δεκαετιών.

Συνθήματα που γεφυρώνουν το παρελθόν με το παρόν, καθώς και ο αριθμός ορόσημο των εκατό ετών, εμφανίστηκαν εντυπωσιακά στον αέρα. Η απόλυτη έκρηξη ενθουσιασμού ωστόσο ήρθε όταν η θρυλική φιγούρα του Τίτορμου αποτυπώθηκε ψηλά, γνωρίζοντας την αποθέωση από τον κόσμο.

Το εντυπωσιακό θέαμα συνοδεύτηκε αμέσως μετά από μια καταιγιστική ρίψη πυροτεχνημάτων, η οποία έλουσε με φως ολόκληρη την περιοχή.

Όταν πια τα φώτα στο γήπεδο έσβησαν, η καρδιά των πανηγυρισμών χτύπησε δυνατά στο κέντρο του Αγρινίου. Χιλιάδες υποστηρικτές της ομάδας πλημμύρισαν τους πεζοδρόμους και τις πλατείες, δημιουργώντας μια πρωτοφανή ατμόσφαιρα γιορτής.

Ανάβοντας πυρσούς και τραγουδώντας ασταμάτητα τον ύμνο της ομάδας τους, συνέχισαν να διασκεδάζουν, καθώς απόψε το Αγρίνιο θα αργήσει να κοιμηθεί.

Παράλληλα και η γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου φωταγωγήθηκε στα χρώματα του Παναιτωλικού.

