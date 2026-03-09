Παναιτωλικός - Κηφισιά 2-1: Γιόρτασε με ανατροπή την επέτειο για τα 100 χρόνια ιστορίας του!

Ο Παναιτωλικός επικράτησε 2-1 με ανατροπή της Κηφισιάς και την έπιασε στη βαθμολογία χάρη στα γκολ των Ρόσα και Ματσάν, γιορτάζοντας με τον καλύτερο τρόπο την επέτειο για τα 100 χρόνια ιστορίας του συλλόγου.

Ο Παναιτωλικός γιόρτασε με τον καλύτερο τρόπο την επέτειο για τη συμπλήρωση 100 ετών απ’ την ίδρυσή του, με μία πολύτιμη νίκη επί της Κηφισιάς με 2-1, στο ματς με το οποίο ολοκληρώθηκε η 24η αγωνιστική της Super League.

Ένα αποτέλεσμα που έδωσε μεγάλη βαθμολογική «ανάσα» στους Αγρινιώτες, ξεφεύγοντας 8 βαθμούς απ' τη 15η θέση.

Οι παίκτες του Γιάννη Αναστασίου, σε ένα κατάμεστο γήπεδο στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση ενός αιώνα ζωής, επέστρεψαν στις νίκες έπειτα από δύο σερί ήττες χάρις στα γκολ των Φάρλεϊ Ρόσα (34’) και Ματσάν (45’+1’), που ανέτρεψαν το προβάδισμα που είχε πάρει η Κηφισιά απ’ το 20ό λεπτό με το τέρμα του Πόμπο.

Η εξέλιξη του αγώνα

Η Κηφισιά μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι και μόλις στο 20ό λεπτό άνοιξε το σκορ με τον Πόμπο, όταν από σέντρα του Κονατέ, ο Γκράναθ έκανε άτσαλο διώξιμο «στρώνοντας» την μπάλα προς τον Ισπανό μέσο των φιλοξενούμενων που έκανε με εξαιρετικό τελείωμα το 1-0.

Ο Παναιτωλικός είχε την πρώτη καλή στιγμή του στο 26’ με ένα σουτ του Λομπάτο, που απομάκρυνε δύσκολα ο Ραμίρεζ, ενώ στο 32’ το σουτ του Ρόσα κόντραρε και πέρασε δίπλα απ’ τα δοκάρια του Ραμίρεζ. Η πίεση του Παναιτωλικού επιβραβεύτηκε δύο λεπτά μετά σε μία φάση διαρκείας κι ένα εξαιρετικό σουτ του Φάρλεϊ Ρόσα που κόντραρε και στον Αμανί και κατέληξε στο βάθος της εστίας του Ραμίρεζ, με τον Βραζιλιάνο μεσοεπιθετικό να πανηγυρίζει φωνάζοντας «εδώ είναι το σπίτι μου».

Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του ημιχρόνου, οι Αγρινιώτες έφτασαν και σε δεύτερο γκολ όταν ο Ματσάν βγήκε μπροστά απ’ τον Πετκόφ, μπήκε στην περιοχή και πλάσαρε από πλάγια θέση με τον Ραμίρεζ απέκρουσε ασθενώς και την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα του.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναιτωλικός είχε την ευκαιρία να «κλειδώσει» τη νίκη στο 63’ με το σουτ του Λομπάτο που έβγαλε δύσκολα ο Ραμίρεζ, ενώ ακολούθως ο γκολκίπερ της Κηφισιάς απέκρουσε και το δεύτερο σουτ του Μπάτζι.

Ο Πόμπο είχε ένα καλό σουτ στο 70’ που πέρασε λίγο άουτ, ενώ στο 75’ το πλασέ του Μπένι έφυγε αντίστοιχα ελάχιστα δίπλα απ’ το δοκάρι του Κουτσερένκο.

Στο 81’ ο Ταβάρες πήρε την πάσα απ’ τον Μπένι, μπήκε στην περιοχή και σκόραρε, όμως το τέρμα του ακυρώθηκε, καθώς έπειτα από τον έλεγχο που έγινε απ’ τον VAR Αλέξανδρο Τσακαλίδη και το on field review από τον διαιτητή Θανάση Τζήλο, διαπιστώθηκε πως ο είχε χρησιμοποιήσει το χέρι του για να φέρει την μπάλα μπροστά.

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Κουτσερένκο, Γκράναθ, Κόγιτς, Μλάντεν (77’ Σατσιάς), Αποστολόπουλος (88' Μανρίκε), Μπουχαλάκης, Εστέμπαν (89' Νικολάου), Ματσάν, Λομπάτο (89' Ουνάι Γκαρσία), Ρόσα (85’ Άλεξιτς), Μπάτζι.

ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπαστιάν Λέτο): Ραμίρεζ, Πετκόφ, Χριστόπουλος, Αμανί (64’ Μπένι), Νάνελι (64’ Ζέρσον Σόουζα), Πόμπο (85’ Μίγιτς), Αντόνισε (76’ Ταβάρες), Κονατέ, Πέρεθ (46’ Ρουκουνάκης), Ούγκο Σόουζα, Λαρουσί.

