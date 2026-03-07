Θησαυρός στη σοφίτα: Ανακάλυψε 35 αυθεντικά έργα του Ρέμπραντ - Άφωνοι οι εκτιμητές

Κατά τη διάρκεια των περιορισμών της πανδημίας COVID-19, η Charlotte Meyer, αναζητώντας δημιουργική απασχόληση στο σπίτι της, αποφάσισε να ξεφυλλίσει έναν παλιό φάκελο με εκτυπώσεις και χαρακτικά που της είχε κληροδοτήσει ο παππούς της. Προς μεγάλη της έκπληξη, ανάμεσα στα χαρτιά βρήκε 35 χαρακτικά που έφεραν την υπογραφή του κορυφαίου Ολλανδού ζωγράφου, Ρέμπραντ βαν Ράιν.

Από την αμφιβολία στην απόλυτη δικαίωση

Παρά την υπογραφή του καλλιτέχνη, η Meyer ήταν αρχικά διστακτική. Φοβούμενη ότι πρόκειται για πλαστά έργα και δεν ήθελε να σπαταλήσει τον χρόνο των ειδικών, καθυστέρησε να απευθυνθεί σε εκτιμητές. Ωστόσο, όταν η ομάδα του Μουσείου Stedelijk του Άμστερνταμ εξέτασε τη συλλογή, η ετυμηγορία ήταν σοκαριστική: «Σαρλότ, δεν έχεις ιδέα τι κρατάς στα χέρια σου!», της είπαν, επιβεβαιώνοντας τη γνησιότητα των έργων.

«Είναι μια πανέμορφη ιστορία, από αυτές που βλέπει κανείς μόνο στα όνειρά του», δήλωσε η Meyer στο ολλανδικό δίκτυο Omroep Gelderland.

Μια επένδυση λίγων φιορινιών που αξίζει εκατομμύρια

Ο παππούς της Meyer είχε συλλέξει τα έργα μεταξύ 1900 και 1920, μια εποχή που τα χαρακτικά δεν θεωρούνταν ιδιαίτερα πολύτιμα. «Τότε κανείς δεν ενδιαφερόταν για αυτά. Ήταν κάτι το συνηθισμένο. Με ελάχιστα φιορίνια, ο παππούς μου αγόρασε 35 διαφορετικά κομμάτια», εξηγεί η ίδια.

Αν και το κόστος αγοράς τότε ήταν αμελητέο, η σημερινή τους αξία είναι ανυπολόγιστη. Ενδεικτικά, πρόσφατα μια μεταγενέστερη εκτύπωση έργου του Ρέμπραντ —και όχι πρωτότυπο χαρακτικό— πωλήθηκε σε δημοπρασία του οίκου Christie’s για 4,1 εκατομμύρια δολάρια.

The Pancake Woman - Έργο του Ρεμπράντ Από τη συλλογή της Charlotte Meyer

Από τη σοφίτα στο Μουσείο

Η ανακάλυψη αυτή δεν άλλαξε μόνο την οικονομική κατάσταση της Meyer, αλλά και την καθημερινότητά της. Η ίδια έχει πλέον εντρυφήσει στον κόσμο του Ρέμπραντ και η συλλογή της πρόκειται να εκτεθεί στο κοινό.

Η έκθεση με τίτλο «Rembrandt: Από το Σκοτάδι στο Φως» θα φιλοξενηθεί στο Μουσείο Stedelijk Zutphen, όπου και τα 35 χαρακτικά του παππού της θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά επίσημα. Μάλιστα, η ίδια η Meyer θα πραγματοποιήσει μια ειδική ξενάγηση στην έκθεση στις 29 Μαρτίου, μοιραζόμενη με το κοινό την απίστευτη περιπέτεια της οικογένειάς της.

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

