Μαρία Σάκκαρη: Με το… δεξί στο Indian Wells και περιμένει Σβιόντεκ

Στην πρεμιέρα της στην Καλιφόρνια, η Ελληνίδα τενίστρια επικράτησε της 18χρονης Αυστριακής σε μία ώρα και 35 λεπτά, συνεχίζοντας τη θετική της πορεία στη φετινή σεζόν.

Παρότι στην αρχή δυσκολεύτηκε να προσαρμοστεί στο παιχνίδι της νεαρής αντιπάλου της, η οποία χρησιμοποιεί one-handed backhand, στη συνέχεια ανέβασε την απόδοσή της, επέβαλε τον ρυθμό της και έφτασε τελικά στη νίκη.

Η Σάκκαρη ξεκίνησε το ματς, σβήνοντας δύο break points στο πρώτο της service game για το 1-0, ενώ αργότερα δημιούργησε διπλή ευκαιρία για break (15/40). Η Τάγκερ κατάφερε τότε να κρατήσει το σερβίς της και να ισοφαρίσει σε 2-2.

Στο 7ο game η 18χρονη απείλησε ξανά με δύο break points, όμως η Ελληνίδα τενίστρια διατήρησε το σερβίς της για το 4-3. Τελικά βρήκε το καθοριστικό break στο 12ο game και κατέκτησε το πρώτο σετ με 7-5, αποφεύγοντας το tie-break.

Στο δεύτερο σετ η Σάκκαρη μπήκε δυναμικά, πετυχαίνοντας break για το 2-0 και στη συνέχεια κράτησε το σερβίς της, παρότι χρειάστηκε να σβήσει άλλα δύο break points της Τάγκερ για το 3-0.

Ακολούθησε ακόμη ένα break για το 4-0, με την Ελληνίδα να κυριαρχεί πλέον στο court και να πιέζει έντονα το σερβίς της αντιπάλου της, πριν «κλειδώσει» με εμφατικό τρόπο το δεύτερο σετ και την πρόκριση.

Στον επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει είτε τη Νο2 του κόσμου, Ίγκα Σβιόντεκ, σε μια πιθανή επανάληψη της μεταξύ τους αναμέτρησης στη Ντόχα πριν από μερικές εβδομάδες, είτε την Αμερικανίδα Κάιλα Ντέι, η οποία προέρχεται από τα προκριματικά.

