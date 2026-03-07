Μαρία Σάκκαρη: Με το… δεξί στο Indian Wells και περιμένει Σβιόντεκ

Η Μαρία Σάκκαρη επικράτησε με 2-0 σετ (7-5, 6-0) της Λίλι Τάγκερ και πέρασε στον τρίτο γύρο του Indian Wells, όπου πιθανότατα θα βρεθεί ξανά αντιμέτωπη με την Ίγκα Σβιόντεκ.

Newsbomb

Μαρία Σάκκαρη: Με το… δεξί στο Indian Wells και περιμένει Σβιόντεκ
EPA/JOEL CARRETT
ΑΘΛΗΜΑΤΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στην πρεμιέρα της στην Καλιφόρνια, η Ελληνίδα τενίστρια επικράτησε της 18χρονης Αυστριακής σε μία ώρα και 35 λεπτά, συνεχίζοντας τη θετική της πορεία στη φετινή σεζόν.

Παρότι στην αρχή δυσκολεύτηκε να προσαρμοστεί στο παιχνίδι της νεαρής αντιπάλου της, η οποία χρησιμοποιεί one-handed backhand, στη συνέχεια ανέβασε την απόδοσή της, επέβαλε τον ρυθμό της και έφτασε τελικά στη νίκη.

Η Σάκκαρη ξεκίνησε το ματς, σβήνοντας δύο break points στο πρώτο της service game για το 1-0, ενώ αργότερα δημιούργησε διπλή ευκαιρία για break (15/40). Η Τάγκερ κατάφερε τότε να κρατήσει το σερβίς της και να ισοφαρίσει σε 2-2.

Στο 7ο game η 18χρονη απείλησε ξανά με δύο break points, όμως η Ελληνίδα τενίστρια διατήρησε το σερβίς της για το 4-3. Τελικά βρήκε το καθοριστικό break στο 12ο game και κατέκτησε το πρώτο σετ με 7-5, αποφεύγοντας το tie-break.

Στο δεύτερο σετ η Σάκκαρη μπήκε δυναμικά, πετυχαίνοντας break για το 2-0 και στη συνέχεια κράτησε το σερβίς της, παρότι χρειάστηκε να σβήσει άλλα δύο break points της Τάγκερ για το 3-0.

Ακολούθησε ακόμη ένα break για το 4-0, με την Ελληνίδα να κυριαρχεί πλέον στο court και να πιέζει έντονα το σερβίς της αντιπάλου της, πριν «κλειδώσει» με εμφατικό τρόπο το δεύτερο σετ και την πρόκριση.

Στον επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει είτε τη Νο2 του κόσμου, Ίγκα Σβιόντεκ, σε μια πιθανή επανάληψη της μεταξύ τους αναμέτρησης στη Ντόχα πριν από μερικές εβδομάδες, είτε την Αμερικανίδα Κάιλα Ντέι, η οποία προέρχεται από τα προκριματικά.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:51ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Έχουμε αιχμαλώτους αμερικανούς

00:25ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ «καρφώνει» Στάρμερ: Δεν χρειαζόμαστε άτομα που μπαίνουν στους πολέμους αφού έχουμε κερδίσει

23:59ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Το ΚΘΒΕ αποχαιρετά τον Χρήστο Βαλαβανίδη - Πολυδιάστατος καλλιτέχνης - Κέρδισε την αγάπη του κοινού

23:47ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση Φιντάν σε Ιράν για τον πύραυλο: «Να είστε πολύ προσεκτικοί»

23:38ΚΟΣΜΟΣ

Ο «βασιλιάς της ανακύκλωσης» είναι 13 ετών: Συγκέντρωσε 1,5 εκατ. κουτάκια για φιλανθρωπικό σκοπό

23:37ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Μαρία Σάκκαρη: Με το… δεξί στο Indian Wells και περιμένει Σβιόντεκ

23:30ΕΛΛΑΔΑ

Πού μιλάνε κρητικά εκτός Κρήτης: Αυτά είναι τα μέρη του κόσμου όπου η διάλεκτος παραμένει ζωντανή

23:28ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Βόλεϊ Γυναικών: Ιστορικό Κύπελλο για τον Πανιώνιο

23:22ΚΟΣΜΟΣ

Θησαυρός στη σοφίτα: Ανακάλυψε 35 αυθεντικά έργα του Ρέμπραντ - Άφωνοι οι εκτιμητές

23:14ΚΟΣΜΟΣ

Όταν τα παιδιά του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον έσπασαν το πρωτόκολλο της οικογενειακής φωτογράφισης

23:13ΑΘΛΗΜΑΤΑ

«Πέταξε» στα 6.06μ. ο Εμμανουήλ Καραλής

23:03ΕΛΛΑΔΑ

Επεισοδιακή καταδίωξη στα Ιωάννινα – Οδηγός μηχανής παραβίαζε σήματα STOP και φανάρια

22:52ΚΟΣΜΟΣ

Παιδιά ζωγραφίζουν, πιγκουίνοι ερωτεύονται: Η θεραπευτική δύναμη της φύσης μέσα στο νοσοκομείο

22:41ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – ΑΕΛ: Η εξήγηση του Πολυχρόνη για το χέρι του Μούργου – Δείτε τη φάση (βίντεο)

22:41ΕΛΛΑΔΑ

Ημαθία: Φωτιά σε μονοκατοικία στην Αλεξάνδρεια

22:30ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: «Ντρέπομαι τα παιδιά μου» – Έκαναν φτερά 40.000 ευρώ έπειτα από απάτη

22:23ΚΟΣΜΟΣ

Βασιλικό «μπλόκο» στις πριγκίπισσες Βεατρίκη και Ευγενία: Ανεπιθύμητες στο φετινό Royal Ascot

22:18ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου: «Ο πόλεμος κατά του Ιράν θα συνεχιστεί αμείωτος και χωρίς συμβιβασμούς»

22:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναμνηστικό κέρμα των 2 και των 5 ευρώ για την Έξοδο του Μεσσολογγίου

22:08ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Πόλο: Ιστορική πρόκριση του Παναθηναϊκού στα προημιτελικά του Eurocup

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:16ΕΛΛΑΔΑ

Τουρκικό πολεμικό πλοίο εμπόδισε ελληνικό σκάφος που πόντιζε καλώδια σε διεθνή ύδατα

16:51ΚΟΣΜΟΣ

Αυτά είναι τα 4 τρόφιμα που περιέχουν μεγάλες ποσότητες μικροπλαστικών και κανείς δεν το περίμενε

11:52ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Οι Ιρανοί σταματούν τις επιθέσεις στα γειτονικά κράτη με... συγγνώμη Πεζεσκιάν

17:25ΚΟΣΜΟΣ

Οι Financial Times αποθεώνουν τον εφοπλιστή Προκοπίου: «Τα πλοία του αψηφούν τους πυραύλους στα Στενά του Ορμούζ, όπως έκαναν Ωνάσης και Νιάρχος»

23:22ΚΟΣΜΟΣ

Θησαυρός στη σοφίτα: Ανακάλυψε 35 αυθεντικά έργα του Ρέμπραντ - Άφωνοι οι εκτιμητές

15:25ΕΛΛΑΔΑ

Τρίπολη - θάνατος αστυνομικού: Ο σύζυγός της και τα παιδιά ήταν στο σπίτι την ώρα του συμβάντος

20:25ΚΟΣΜΟΣ

Συντρίμμια από ιρανικό βλήμα έπεσαν σε ουρανοξύστη στη Μαρίνα του Ντουμπάι - Εκκενώθηκαν κτίρια

06:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συναγερμός ασφαλείας στην Ελλάδα: Φόβοι για σκιά τρομοκρατίας λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

18:45ΚΟΣΜΟΣ

Άνδρας θάφτηκε όρθιος στο χιόνι και η σύζυγός του τον εντόπισε μέσω του «Find My iPhone» 4 ώρες μετά

00:25ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ «καρφώνει» Στάρμερ: Δεν χρειαζόμαστε άτομα που μπαίνουν στους πολέμους αφού έχουμε κερδίσει

17:53ΚΟΣΜΟΣ

Απόρρητη έκθεση των αμερικανικών υπηρεσιών: Απίθανη η ανατροπή του καθεστώτος στο Ιράν ακόμη και με ευρείας κλίμακας επίθεση

23:47ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση Φιντάν σε Ιράν για τον πύραυλο: «Να είστε πολύ προσεκτικοί»

17:09ΕΛΛΑΔΑ

Λίμνη Μόρνου: Καλύφθηκαν με νερό τα ερειπωμένα σπίτια του Κάλλιου

21:29ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Στην δημοσιότητα οι φωτογραφίες των 168 παιδιών που σκοτώθηκαν στον βομβαρδισμό του σχολείου

18:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μεγάλη κομπίνα με «χρυσές» λίρες στη Λάρισα: Οικογενειακή συμμορία άρπαξε πάνω από 1 εκατ. ευρώ

19:17ΕΛΛΑΔΑ

Μαρέβα Μητσοτάκη: «Ντροπή, fake news» η απάντησή της για την επιστροφή της κόρης της από το Ντουμπάι

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Η «υποεποχική» πρόβλεψη Κολυδά - Τι δείχνουν τα τελευταία δεδομένα του ECMWF για τις επόμενες εβδομάδες

23:30ΕΛΛΑΔΑ

Πού μιλάνε κρητικά εκτός Κρήτης: Αυτά είναι τα μέρη του κόσμου όπου η διάλεκτος παραμένει ζωντανή

16:08ΚΟΣΜΟΣ

Τρελάθηκαν οι Τούρκοι με τον χάρτη του Κουρδιστάν στο CNN - Τι παιχνίδι παίζεται

16:58ΚΟΣΜΟΣ

Αποκαλυπτικές νέες εικόνες από τις σοβαρές ζημιές σε αμερικανικές βάσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ