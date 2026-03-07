Κρήτη: «Ντρέπομαι τα παιδιά μου» – Έκαναν φτερά 40.000 ευρώ έπειτα από απάτη

Ένας 74χρονος συνταξιούχος από το Ηράκλειο, συγκλονίζει με τη μαρτυρία του για το πως έπεσε θύμα απάτης με κρυπτονομίσματα και πως έχασε 40.000 ευρώ από το εφάπαξ.

Ο ίδιος έχασε τις οικονομίες μιας ζωής από απατεώνες, οι οποίοι το 2019 τον παγίδευσαν, πείθοντας τον πως μια παλιά επένδυση που είχε κάνει με 250 ευρώ, είχε αποδώσει 60.000 ευρώ.

Διαβάστε περισσότερα στο Daynight.gr