Πού μιλάνε κρητικά εκτός Κρήτης: Αυτά είναι τα μέρη του κόσμου όπου η διάλεκτος παραμένει ζωντανή

Η κρητική διάλεκτος, ένα από τα πλέον ζωντανά ιδιώματα της ελληνικής γλώσσας, υπερβαίνει τα γεωγραφικά όρια της Κρήτης.

Λόγω των μεταναστευτικών κυμάτων του 20ού αιώνα, η χαρακτηριστική λαλιά του νησιού εξακολουθεί να αντηχεί σήμερα σε μεγάλες ελληνικές πόλεις και στην ομογένεια.

Στην Ελλάδα, η ισχυρότερη παρουσία της καταγράφεται στην Αθήνα και τον Πειραιά, όπου οι κρητικοί σύλλογοι λειτουργούν ως θεματοφύλακες της παράδοσης.

