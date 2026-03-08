Ο Τραμπ «καρφώνει» Στάρμερ: Δεν χρειαζόμαστε άτομα που μπαίνουν στους πολέμους αφού έχουμε κερδίσει

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαιρετά καθώς μια ομάδα του Στρατού μεταφέρει το φέρετρο με τη σημαία που περιέχει τα λείψανα του 35χρονου Λοχαγού του Στρατού των ΗΠΑ Κόντι Κορκ, από το Γουίντερ Χέιβεν της Φλόριντα, ο οποίος σκοτώθηκε σε μια επίθεση με drone σε ένα κέντρο διοίκησης στο Κουβέιτ, μετά την έναρξη της στρατιωτικής εκστρατείας των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, κατά τη διάρκεια της επιστροφής των θυμάτων το Σάββατο 7 Μαρτίου 2026, στη Βάση της Πολεμικής Αεροπορίας του Ντόβερ, στο Ντελαγουέρ.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι η Βρετανία σκέφτεται σοβαρά να στείλει δύο αεροπλανοφόρα στη Μέση Ανατολή, προσθέτοντας όμως ότι δεν τα χρειάζεται στον πόλεμο με το Ιράν.

«Είναι ΟΚ, Πρωθυπουργέ Στάρμερ, δεν τα χρειαζόμαστε πλέον - Αλλά θα θυμόμαστε», δήλωσε μέσω του Truth Social ο αμερικανός πρόεδρος. «Δεν χρειαζόμαστε άτομα που συμμετέχουν σε Πολέμους αφού έχουμε ήδη κερδίσει!».

