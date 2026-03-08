Ο Τραμπ «καρφώνει» Στάρμερ: Δεν χρειαζόμαστε άτομα που μπαίνουν στους πολέμους αφού έχουμε κερδίσει
Η παρατήρηση αφορούσε την δήλωση Στάρμερ ότι σκέφτεται να στείλει δύο αεροπλανοφόρα στην Μέση Ανατολή
Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι η Βρετανία σκέφτεται σοβαρά να στείλει δύο αεροπλανοφόρα στη Μέση Ανατολή, προσθέτοντας όμως ότι δεν τα χρειάζεται στον πόλεμο με το Ιράν.
«Είναι ΟΚ, Πρωθυπουργέ Στάρμερ, δεν τα χρειαζόμαστε πλέον - Αλλά θα θυμόμαστε», δήλωσε μέσω του Truth Social ο αμερικανός πρόεδρος. «Δεν χρειαζόμαστε άτομα που συμμετέχουν σε Πολέμους αφού έχουμε ήδη κερδίσει!».
