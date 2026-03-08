Μελόνι: Η Ιταλία δεν σκοπεύει να γίνει μέρος του πολέμου

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε την Παρασκευή με τους ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου

Μελόνι: Η Ιταλία δεν σκοπεύει να γίνει μέρος του πολέμου
«Η Ιταλία δεν βρίσκεται σε πόλεμο και δεν σκοπεύει να γίνει μέρος του πολέμου» στο Ιράν τόνισε, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά της η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι.

«Εργαζόμαστε με στόχο την κατά το δυνατόν μείωση των εντάσεων και για να εξακριβώσουμε αν υπάρχει ακόμη δυνατότητα επανέναρξης των διαπραγματεύσεων. Στο μεταξύ, συνεχίζουμε να βρισκόμαστε σε διάλογο με όλες τις χώρες της περιοχής και να παρέχουμε την αναγκαία βοήθεια στους συμπατριώτες μας που βρίσκονται ακόμη στην ευρύτερη αυτή περιοχή (σ.σ. της Μέσης Ανατολής)», πρόσθεσε η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε την Παρασκευή με τους ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου και υπογράμμισε: «Αναλάβαμε την πρωτοβουλία για μια αναλυτική ανταλλαγή απόψεων ανάμεσα στην Ιταλία, στη Γαλλία, στη Γερμανία και στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενεργοποιώντας τον συντονισμό τεσσάρων μεγάλων ευρωπαϊκών χωρών, με στόχο την από κοινού αντιμετώπιση της κρίσης και για την ενίσχυση της διπλωματικής δράσης. Με τον Γάλλο πρόεδρο Μακρόν, τον Βρετανό πρωθυπουργό Στάρμερ και τον Γερμανό καγκελάριο Μερτς συμμεριστήκαμε την ανάγκη να συνεργαστούμε για να αποφύγουμε - όσο γίνεται - μια περαιτέρω κλιμάκωση και για να συμβάλουμε στην σταθερότητα της περιοχής. Εργαζόμαστε και βρισκόμαστε σε διάλογο με όλες τις χώρες της περιοχής».

