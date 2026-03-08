Νορβηγία: Έκρηξη κοντά στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Όσλο - Βόμβα στην είσοδο

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή κοντά στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Όσλο, όπως ανακοίνωσε η νορβηγική αστυνομία.

Η νορβηγική αστυνομία αναζητά υπόπτους μετά από έκρηξη στην αμερικανική πρεσβεία στο Όσλο, Η έκρηξη πιστεύεται ότι προκλήθηκε από βόμβα που είχε τοποθετηθεί στην είσοδο. Αναμένεται σύντομα δελτίο τύπου

Η περιοχή αποκλείστηκε από αστυνομικές δυνάμεις. «Η αστυνομία βρίσκεται σε επικοινωνία με την πρεσβεία και δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες», σύμφωνα με την ενημέρωση των νορβηγικών αρχών.

