Νορβηγία: Έκρηξη κοντά στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Όσλο - Βόμβα στην είσοδο
Η έκρηξη πιστεύεται ότι προκλήθηκε από βόμβα που είχε τοποθετηθεί στην είσοδο.
Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή κοντά στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Όσλο, όπως ανακοίνωσε η νορβηγική αστυνομία.
Η νορβηγική αστυνομία αναζητά υπόπτους μετά από έκρηξη στην αμερικανική πρεσβεία στο Όσλο, Η έκρηξη πιστεύεται ότι προκλήθηκε από βόμβα που είχε τοποθετηθεί στην είσοδο. Αναμένεται σύντομα δελτίο τύπου
Η περιοχή αποκλείστηκε από αστυνομικές δυνάμεις. «Η αστυνομία βρίσκεται σε επικοινωνία με την πρεσβεία και δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες», σύμφωνα με την ενημέρωση των νορβηγικών αρχών.
