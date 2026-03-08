Σαουδική Αραβία: Απέτρεψε χτύπημα με drone στην διπλωματική συνοικία του Ριάντ

Σύμφωνα με την ενημέρωση από εκπρόσωπο του σαουδαραβικού υπουργείου Άμυνας, δεν προκλήθηκαν τραυματισμοί ή υλικές ζημιές.

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Σαουδική Αραβία: Απέτρεψε χτύπημα με drone στην διπλωματική συνοικία του Ριάντ
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε σήμερα πως απέτρεψε αεροπορικό πλήγμα του Ιράν στη διπλωματική συνοικία της πρωτεύουσας, αναχαιτίζοντας drone που κατευθυνόταν προς την περιοχή όπου στεγάζονται οι περισσότερες διπλωματικές αποστολές στη χώρα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από εκπρόσωπο του σαουδαραβικού υπουργείου Άμυνας, δεν προκλήθηκαν τραυματισμοί ή υλικές ζημιές.

Νωρίτερα, το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας είχε ενημερώσει πως «οκτώ μη επανδρωμένα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν μετά την είσοδό τους στον εναέριο χώρο» της Σαουδικής Αραβίας και άλλα έξι εξουδετερώθηκαν «στα ανατολικά του Ριάντ».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
03:49ΚΟΣΜΟΣ

Σαουδική Αραβία: Απέτρεψε χτύπημα με drone στην διπλωματική συνοικία του Ριάντ

03:14ΚΟΣΜΟΣ

Νορβηγία: Έκρηξη κοντά στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Όσλο - Βόμβα στην είσοδο

02:56ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ψέμα ότι υπάρχουν αιχμάλωτοι Αμερικανοί

02:22ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Δεν αποκλείει την ανάπτυξη αμερικανικών στρατευμάτων στο Ιράν

01:55ΚΟΣΜΟΣ

Μελόνι: Η Ιταλία δεν σκοπεύει να γίνει μέρος του πολέμου

01:35ΕΛΛΑΔΑ

Αθήνα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή λόγω ημιμαραθωνίου - Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί

01:09ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Το Ιράν ευθύνεται για τον βομβαρδισμό του σχολείου

00:51ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Έχουμε αιχμαλώτους αμερικανούς

00:25ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ «καρφώνει» Στάρμερ: Δεν χρειαζόμαστε άτομα που μπαίνουν στους πολέμους αφού έχουμε κερδίσει

23:59ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Το ΚΘΒΕ αποχαιρετά τον Χρήστο Βαλαβανίδη - Πολυδιάστατος καλλιτέχνης - Κέρδισε την αγάπη του κοινού

23:47ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση Φιντάν σε Ιράν για τον πύραυλο: «Να είστε πολύ προσεκτικοί»

23:38ΚΟΣΜΟΣ

Ο «βασιλιάς της ανακύκλωσης» είναι 13 ετών: Συγκέντρωσε 1,5 εκατ. κουτάκια για φιλανθρωπικό σκοπό

23:37ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Μαρία Σάκκαρη: Με το… δεξί στο Indian Wells και περιμένει Σβιόντεκ

23:30ΕΛΛΑΔΑ

Πού μιλάνε κρητικά εκτός Κρήτης: Αυτά είναι τα μέρη του κόσμου όπου η διάλεκτος παραμένει ζωντανή

23:28ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Βόλεϊ Γυναικών: Ιστορικό Κύπελλο για τον Πανιώνιο

23:22ΚΟΣΜΟΣ

Θησαυρός στη σοφίτα: Ανακάλυψε 35 αυθεντικά έργα του Ρέμπραντ - Άφωνοι οι εκτιμητές

23:14ΚΟΣΜΟΣ

Όταν τα παιδιά του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον έσπασαν το πρωτόκολλο της οικογενειακής φωτογράφισης

23:13ΑΘΛΗΜΑΤΑ

«Πέταξε» στα 6.06μ. ο Εμμανουήλ Καραλής

23:03ΕΛΛΑΔΑ

Επεισοδιακή καταδίωξη στα Ιωάννινα – Οδηγός μηχανής παραβίαζε σήματα STOP και φανάρια

22:52ΚΟΣΜΟΣ

Παιδιά ζωγραφίζουν, πιγκουίνοι ερωτεύονται: Η θεραπευτική δύναμη της φύσης μέσα στο νοσοκομείο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:16ΕΛΛΑΔΑ

Τουρκικό πολεμικό πλοίο εμπόδισε ελληνικό σκάφος που πόντιζε καλώδια σε διεθνή ύδατα

03:14ΚΟΣΜΟΣ

Νορβηγία: Έκρηξη κοντά στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Όσλο - Βόμβα στην είσοδο

23:22ΚΟΣΜΟΣ

Θησαυρός στη σοφίτα: Ανακάλυψε 35 αυθεντικά έργα του Ρέμπραντ - Άφωνοι οι εκτιμητές

23:38ΚΟΣΜΟΣ

Ο «βασιλιάς της ανακύκλωσης» είναι 13 ετών: Συγκέντρωσε 1,5 εκατ. κουτάκια για φιλανθρωπικό σκοπό

11:52ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Οι Ιρανοί σταματούν τις επιθέσεις στα γειτονικά κράτη με... συγγνώμη Πεζεσκιάν

17:09ΕΛΛΑΔΑ

Λίμνη Μόρνου: Καλύφθηκαν με νερό τα ερειπωμένα σπίτια του Κάλλιου

18:45ΚΟΣΜΟΣ

Άνδρας θάφτηκε όρθιος στο χιόνι και η σύζυγός του τον εντόπισε μέσω του «Find My iPhone» 4 ώρες μετά

15:25ΕΛΛΑΔΑ

Τρίπολη - θάνατος αστυνομικού: Ο σύζυγός της και τα παιδιά ήταν στο σπίτι την ώρα του συμβάντος

06:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συναγερμός ασφαλείας στην Ελλάδα: Φόβοι για σκιά τρομοκρατίας λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

10:56ΚΟΣΜΟΣ

Έδωσε 240.000 ευρώ στην κόρη της ως δάνειο, αλλά η εφορία το θεώρησε δωρεά και έριξε πρόστιμο 44.000

19:17ΕΛΛΑΔΑ

Μαρέβα Μητσοτάκη: «Ντροπή, fake news» η απάντησή της για την επιστροφή της κόρης της από το Ντουμπάι

22:30ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: «Ντρέπομαι τα παιδιά μου» – Έκαναν φτερά 40.000 ευρώ έπειτα από απάτη

18:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μεγάλη κομπίνα με «χρυσές» λίρες στη Λάρισα: Οικογενειακή συμμορία άρπαξε πάνω από 1 εκατ. ευρώ

16:25ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Μυτιλήνη: 26χρονη βρέθηκε νεκρή την ημέρα των γενεθλίων της

21:29ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Στην δημοσιότητα οι φωτογραφίες των 168 παιδιών που σκοτώθηκαν στον βομβαρδισμό του σχολείου

16:08ΚΟΣΜΟΣ

Τρελάθηκαν οι Τούρκοι με τον χάρτη του Κουρδιστάν στο CNN - Τι παιχνίδι παίζεται

17:25ΚΟΣΜΟΣ

Οι Financial Times αποθεώνουν τον εφοπλιστή Προκοπίου: «Τα πλοία του αψηφούν τους πυραύλους στα Στενά του Ορμούζ, όπως έκαναν Ωνάσης και Νιάρχος»

07:55ΕΛΛΑΔΑ

Πού βρίσκονται τα καταφύγια στην Ελλάδα: Δείτε χάρτη με τα 2.892 σημεία

11:50ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Θλίψη στον χώρο του θεάτρου: Πέθανε ο αγαπημένος ηθοποιός και ποιητής Χρήστος Βαλαβανίδης σε ηλικία 82 ετών

17:53ΚΟΣΜΟΣ

Απόρρητη έκθεση των αμερικανικών υπηρεσιών: Απίθανη η ανατροπή του καθεστώτος στο Ιράν ακόμη και με ευρείας κλίμακας επίθεση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ