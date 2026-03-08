ΗΠΑ: Ψέμα ότι υπάρχουν αιχμάλωτοι Αμερικανοί
«Το ιρανικό καθεστώς κάνει ό,τι μπορεί για να διαδίδει ψέματα και να εξαπατά» δήλωσε ο εκπρόσωπος της centcom
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Το Κεντρικό Στρατηγείο των ΗΠΑ αρνείται ότι μέλη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων έχουν αιχμαλωτιστεί ή συλληφθεί από το Ιράν.
Σε μια ανάρτηση στο X, ο ιρανός αρχηγός ασφαλείας Αλί Λαριτζάνι δήλωσε: «Μου έχει αναφερθεί ότι αρκετοί Αμερικανοί στρατιώτες έχουν αιχμαλωτιστεί».
Ο πλοίαρχος του Αμερικανικού Ναυτικού Τιμ Χόκινς, εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, δηλώνει: «Το ιρανικό καθεστώς κάνει ό,τι μπορεί για να διαδίδει ψέματα και να εξαπατά. Αυτό είναι ένα ακόμη σαφές παράδειγμα».
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
02:56 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
ΗΠΑ: Ψέμα ότι υπάρχουν αιχμάλωτοι Αμερικανοί
01:55 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Μελόνι: Η Ιταλία δεν σκοπεύει να γίνει μέρος του πολέμου
01:09 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Τραμπ: Το Ιράν ευθύνεται για τον βομβαρδισμό του σχολείου
00:51 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Ιράν: Έχουμε αιχμαλώτους αμερικανούς
23:37 ∙ ΑΘΛΗΜΑΤΑ
Μαρία Σάκκαρη: Με το… δεξί στο Indian Wells και περιμένει Σβιόντεκ
23:28 ∙ ΑΘΛΗΜΑΤΑ
Βόλεϊ Γυναικών: Ιστορικό Κύπελλο για τον Πανιώνιο
23:13 ∙ ΑΘΛΗΜΑΤΑ