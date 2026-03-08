ΗΠΑ: Ψέμα ότι υπάρχουν αιχμάλωτοι Αμερικανοί

Το Κεντρικό Στρατηγείο των ΗΠΑ αρνείται ότι μέλη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων έχουν αιχμαλωτιστεί ή συλληφθεί από το Ιράν.

Σε μια ανάρτηση στο X, ο ιρανός αρχηγός ασφαλείας Αλί Λαριτζάνι δήλωσε: «Μου έχει αναφερθεί ότι αρκετοί Αμερικανοί στρατιώτες έχουν αιχμαλωτιστεί».

Ο πλοίαρχος του Αμερικανικού Ναυτικού Τιμ Χόκινς, εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, δηλώνει: «Το ιρανικό καθεστώς κάνει ό,τι μπορεί για να διαδίδει ψέματα και να εξαπατά. Αυτό είναι ένα ακόμη σαφές παράδειγμα».

