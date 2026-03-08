Ιράν: Έχουμε αιχμαλώτους αμερικανούς

Σε αυτή τη φωτογραφία που δημοσιεύθηκε από το γραφείο του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας Αλί Λαριτζάνι παρευρίσκεται σε συνάντηση στο Μουσκάτ του Ομάν, την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026.

Ο επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί, υποστήριξε ότι αρκετοί αμερικανοί στρατιώτες έχουν αιχμαλωτιστεί.

«Μου έχει αναφερθεί ότι αρκετοί αμερικανοί στρατιώτες έχουν αιχμαλωτιστεί. Αλλά οι Αμερικανοί ισχυρίζονται ότι σκοτώθηκαν εν ώρα καθήκοντος. Παρά τις μάταιες προσπάθειές τους, η αλήθεια δεν είναι κάτι που μπορούν να κρύψουν για πολύ καιρό», ανέφερε ο Λαριτζανί σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ αργά το βράδυ του Σαββάτου.