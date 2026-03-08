Ιράν: Έχουμε αιχμαλώτους αμερικανούς
Τον ισχυρισμό διατύπωσε στο Χ ο Αλί Λαριτζανί
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ο επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί, υποστήριξε ότι αρκετοί αμερικανοί στρατιώτες έχουν αιχμαλωτιστεί.
«Μου έχει αναφερθεί ότι αρκετοί αμερικανοί στρατιώτες έχουν αιχμαλωτιστεί. Αλλά οι Αμερικανοί ισχυρίζονται ότι σκοτώθηκαν εν ώρα καθήκοντος. Παρά τις μάταιες προσπάθειές τους, η αλήθεια δεν είναι κάτι που μπορούν να κρύψουν για πολύ καιρό», ανέφερε ο Λαριτζανί σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ αργά το βράδυ του Σαββάτου.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:51 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Ιράν: Έχουμε αιχμαλώτους αμερικανούς
23:37 ∙ ΑΘΛΗΜΑΤΑ
Μαρία Σάκκαρη: Με το… δεξί στο Indian Wells και περιμένει Σβιόντεκ
23:28 ∙ ΑΘΛΗΜΑΤΑ
Βόλεϊ Γυναικών: Ιστορικό Κύπελλο για τον Πανιώνιο
23:13 ∙ ΑΘΛΗΜΑΤΑ
«Πέταξε» στα 6.06μ. ο Εμμανουήλ Καραλής
22:41 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Ημαθία: Φωτιά σε μονοκατοικία στην Αλεξάνδρεια
22:12 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ