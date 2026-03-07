ΑΕΚ – ΑΕΛ: Η εξήγηση του Πολυχρόνη για το χέρι του Μούργου – Δείτε τη φάση (βίντεο)

Στην «Ένωση» διαμαρτυρήθηκαν για τη φάση του 78ου λεπτού, με την μπάλα να χτυπάει στο χέρι του αμυντικού της ΑΕΛ.

Ο Μούργος έκανε λάθος υπολογισμό, η μπάλα έσκασε στο έδαφος και στη συνέχεια χτύπησε πάνω στο απλωμένο χέρι του. Οι «κιτρινόμαυροι», όπως ήταν αναμενόμενο, διαμαρτυρήθηκαν και μετά το τέλος του ματς ρώτησαν το ρέφερι να τους εξηγήσει τον λόγο που δεν καταλόγισε παράβαση.

Ο Πολυχρόνης, όπως ανέφεραν οι άνθρωποι της ΑΕΚ, τους είπε ότι: «Αν σκάσει η μπάλα κάτω και το χέρι είναι σε φυσική κίνηση, τότε δεν είναι χέρι»!

Δείτε τη φάση με το χέρι του Μούργου:

