Χανιά: Καρέ καρέ η διάρρηξη σε ιατρείο καρδιολόγου
Ο δράστης απέσπασε ένα δακτυλίδι-κειμήλιο και ένα λαπ τοπ προτού τραπεί σε φυγή
Περιστατικό διάρρηξης σε ιατρείο γνωστού Χανιώτη καρδιολόγου σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στο κέντρο της πόλης.
Όπως θα δείτε στο βίντεο που αποκάλυψε το zarpanews.gr, η διάρρηξη καταγράφηκε από κάμερα, ενώ ο ίδιος εισήλθε στο χώρο από άνοιγμα 20 εκατοστών σπάζοντας το τζάμι.
Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε ο Χανιώτης γιατρός, ο δράστης που πιθανόν έψαχνε για χρήματα, απέσπασε ένα δακτυλίδι-κειμήλιο και ένα λαπ τοπ.
Στο σημείο κλήθηκε η Ασφάλεια ενώ έγινε μήνυση κατ’ αγνώστων.
Δείτε το βίντεο:
Δείτε περισσότερες φωτογραφίες από το ιατρείο:
