Χανιά: Καρέ καρέ η διάρρηξη σε ιατρείο καρδιολόγου

Περιστατικό διάρρηξης σε ιατρείο γνωστού Χανιώτη καρδιολόγου σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στο κέντρο της πόλης.

Όπως θα δείτε στο βίντεο που αποκάλυψε το zarpanews.gr, η διάρρηξη καταγράφηκε από κάμερα, ενώ ο ίδιος εισήλθε στο χώρο από άνοιγμα 20 εκατοστών σπάζοντας το τζάμι.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε ο Χανιώτης γιατρός, ο δράστης που πιθανόν έψαχνε για χρήματα, απέσπασε ένα δακτυλίδι-κειμήλιο και ένα λαπ τοπ.

Στο σημείο κλήθηκε η Ασφάλεια ενώ έγινε μήνυση κατ’ αγνώστων.

