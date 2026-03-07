Μεγάλη κομπίνα με «χρυσές» λίρες στη Λάρισα: Οικογενειακή συμμορία άρπαξε πάνω από 1 εκατ. ευρώ

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 6 περιπτώσεις απάτης

Newsbomb

Μεγάλη κομπίνα με «χρυσές» λίρες στη Λάρισα: Οικογενειακή συμμορία άρπαξε πάνω από 1 εκατ. ευρώ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Εγκληματική οργάνωση τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην εξαπάτηση πολιτών, με το πρόσχημα αγοραπωλησίας χρυσών λιρών σε τιμή χαμηλότερη της αγοραστικής τους αξίας εξάρθρωσαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ).

Το πρωί της Παρασκευής (6/3) πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση στην περιοχή της Λάρισας στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν 4 μέλη της οργάνωσης που ανήκουν στην ίδια οικογένεια.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- εγκληματική οργάνωση που διαπράττει απάτες και εκβιάσεις τετελεσμένες και σε απόπειρα με συνολικό όφελος και προκληθείσα ζημία που υπερβαίνει το χρηματικό ποσό των 120.000 ευρώ, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παράβαση των νόμων για τα ναρκωτικά και τα όπλα, του νόμου που αφορά τα συμπληρώματα διατροφής, της καταπολέμησης της φαρμοκοδιέγερσης, καθώς και για κλοπή και ρευματοκλοπή.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει δομημένη εγκληματική οργάνωση με διαρκή δράση, τουλάχιστον από την Άνοιξη του 2021.

Πώς δρούσε η οργάνωση

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, για να πετύχουν τον σκοπό τους προσέγγιζαν τα θύματά τους και αφού παρουσιάζονταν ως άτομα μεγάλης οικονομικής επιφάνειας, επικαλούνταν δήθεν προσωρινή έλλειψη οικονομικής ρευστότητας. Ακολούθως, υπόσχονταν να πουλήσουν στα θύματά τους μεγάλες ποσότητες χρυσών λιρών σε τιμή κατά πολύ χαμηλότερη απ’ αυτή της αγοράς, παρουσιάζοντας τις συναλλαγές αυτές ως ιδιαίτερα συμφέρουσα επενδυτική ευκαιρία.

Με τον τρόπο αυτό, κατάφερναν να αποσπούν μεγάλα χρηματικά ποσά για την αγορά των λιρών, τις οποίες ωστόσο ουδέποτε παρέδιδαν στους αγοραστές, επικαλούμενοι διάφορες ψευδείς προφάσεις.

Όταν τα θύματα αντιλαμβάνονταν την απάτη και απαιτούσαν την επιστροφή των χρημάτων τους, οι κατηγορούμενοι προέβαιναν σε απειλές σε βάρος της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της περιουσίας τους, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις τους απειλούσαν επιδεικνύοντας όπλα.

larisa4.jpg
larisa5.jpg
larisa7.jpg

Τι εντόπισε η ΕΛΑΣ κατά τις έρευνες

Κατά την επιχείρηση, πραγματοποιήθηκαν έρευνες στις οικίες των κατηγορούμενων, όπου βρέθηκαν λίρες αμφιβόλου γνησιότητας, όπλα, πολυτελή οχήματα, χρυσαφικά, ναρκωτικά και αναβολικά χάπια. Επιπλέον, συνελήφθη και ένα συγγενικό πρόσωπο των κατηγορούμενων, καθώς στην οικία του βρέθηκαν όπλα, φυσίγγια κ.α. αντικείμενα.

larisa.jpg
larisa1.jpg
larisa3.jpg

Αναλυτικά, από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • 52.930 ευρώ,
  • 2.267 λίρες αμφιβόλου γνησιότητας,
  • 14 πολυτελή οχήματα και ένα κλεμμένο,
  • 5 όπλα (περίστροφο, λυόκανο τυφέκιο, υποπολυβόλο, καραμπίνα, αεροβόλο πιστόλι)
  • 7 ρολόγια, πλήθος από χρυσές αλυσίδες, δαχτυλίδια, σταυροί, μενταγιόν, τσάντες,
  • πλήθος φυσιγγίων διαφορετικού διαμετρήματος,
  • 9 γεμιστήρες και κουτί μεταφοράς πιστολιού,
  • 13 αμπούλες διοξειδίου του άνθρακα,
  • 43 ναρκωτικά και αναβολικά χάπια,
  • 6 αμπούλες αναβολικής ουσίας,
  • 6 κάμερες, 5 καταγραφικά, συσκευή γεωεντοπισμού, φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής,
  • 12 κινητά τηλέφωνα,
  • 3 αορτήρες, κουκούλα full-face, γάντια, χειροπέδες, ματσέτα,
  • 2 ρόπαλα,
  • 6 άδειες κατοχής όπλου και
  • 3 συναλλαγματικές.

Από την έως τώρα έρευνα έχουν εξιχνιαστεί 6 περιπτώσεις απάτης, με το παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης να υπερβαίνει τα 1.093.000 ευρώ.

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, τα οποία έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια και έτερα αδικήματα, οδηγούνται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, ενώ, για τον έτερο συλληφθέντα, σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας και θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:45ΚΟΣΜΟΣ

Άνδρας θάφτηκε όρθιος στο χιόνι και η σύζυγός του τον εντόπισε μέσω του «Find My iPhone» 4 ώρες μετά

18:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μεγάλη κομπίνα με «χρυσές» λίρες στη Λάρισα: Οικογενειακή συμμορία άρπαξε πάνω από 1 εκατ. ευρώ

18:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΑΕΚ – ΑΕΛ 1-0: Γρήγορο προβάδισμα με Μουκουντί | Δείτε το γκολ

18:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη 30χρονος για επικίνδυνη οδήγηση – Έκανε σούζες και αναρτούσε τα βίντεο σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης

18:03ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καματερό: Έκρυβε στο σπίτι του πιστόλι, σφαίρες και αλεξίσφαιρο με διακριτικά της ΕΛΑΣ

17:53ΚΟΣΜΟΣ

Απόρρητη έκθεση των αμερικανικών υπηρεσιών: Απίθανη η ανατροπή του καθεστώτος στο Ιράν ακόμη και με ευρείας κλίμακας επίθεση

17:44ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Βότσης: Στις 11 Μαρτίου η πολιτική του κηδεία στο Α' Νεκροταφείο

17:35ΕΛΛΑΔΑ

Κατεπείγουσα επιχείρηση Λιμενικού και ΕΚΑΒ για τη σωτηρία βρέφους

17:25ΚΟΣΜΟΣ

Οι Financial Times αποθεώνουν τον εφοπλιστή Προκοπίου

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Τουρκικό πολεμικό πλοίο εμπόδισε ελληνικό σκάφος που πόντιζε καλώδια σε διεθνή ύδατα

17:11ΜΠΑΣΚΕΤ

Μπάσκετ Γυναικών: Ο Παναθηναϊκός συνέτριψε τον Ολυμπιακό με +20

17:09ΕΛΛΑΔΑ

Λίμνη Μόρνου: Καλύφθηκαν με νερό τα ερειπωμένα σπίτια του Κάλλιου

17:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πανιώνιος – Καλαμάτα 0-1: Η «Μαύρη Θύελλα» επέστρεψε στη Super League μετά από 26 χρόνια

17:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – ΑΕΛ: Βασικοί Ελίασον και Κοϊτά | Η ενδεκάδα του Νίκολιτς

16:58ΚΟΣΜΟΣ

Αποκαλυπτικές νέες εικόνες από τις σοβαρές ζημιές σε αμερικανικές βάσεις

16:56ΜΠΑΣΚΕΤ

AEK: Πρόβλημα με Γκρέι στην «Ένωση» - Υπέστη κάκωση κάτω από το μάτι

16:51ΚΟΣΜΟΣ

Αυτά είναι τα 4 τρόφιμα που περιέχουν μεγάλες ποσότητες μικροπλαστικών και κανείς δεν το περίμενε

16:49ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ: Στην αποστολή των «ερυθρόλευκων» ο Ποντένσε

16:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε τροχιά ανόδου τα καύσιμα: Πάνω από το €1,80 η βενζίνη – «Άλμα» στις τιμές πετρελαίου

16:33ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε δασική έκταση στα Σοφιανά Κορινθίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:16ΕΛΛΑΔΑ

Τουρκικό πολεμικό πλοίο εμπόδισε ελληνικό σκάφος που πόντιζε καλώδια σε διεθνή ύδατα

15:25ΕΛΛΑΔΑ

Τρίπολη - θάνατος αστυνομικού: Ο σύζυγός της και τα παιδιά ήταν στο σπίτι την ώρα του συμβάντος

16:08ΚΟΣΜΟΣ

Τρελάθηκαν οι Τούρκοι με τον χάρτη του Κουρδιστάν στο CNN - Τι παιχνίδι παίζεται

16:51ΚΟΣΜΟΣ

Αυτά είναι τα 4 τρόφιμα που περιέχουν μεγάλες ποσότητες μικροπλαστικών και κανείς δεν το περίμενε

16:58ΚΟΣΜΟΣ

Αποκαλυπτικές νέες εικόνες από τις σοβαρές ζημιές σε αμερικανικές βάσεις

12:33ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Ισραηλινοί κομάντο προσγειώθηκαν με αλεξίπτωτα - Ακολούθησαν μάχες με τη Χεζμπολάχ

17:25ΚΟΣΜΟΣ

Οι Financial Times αποθεώνουν τον εφοπλιστή Προκοπίου

17:53ΚΟΣΜΟΣ

Απόρρητη έκθεση των αμερικανικών υπηρεσιών: Απίθανη η ανατροπή του καθεστώτος στο Ιράν ακόμη και με ευρείας κλίμακας επίθεση

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Η «υποεποχική» πρόβλεψη Κολυδά - Τι δείχνουν τα τελευταία δεδομένα του ECMWF για τις επόμενες εβδομάδες

11:52ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Οι Ιρανοί σταματούν τις επιθέσεις στα γειτονικά κράτη με... συγγνώμη Πεζεσκιάν

17:09ΕΛΛΑΔΑ

Λίμνη Μόρνου: Καλύφθηκαν με νερό τα ερειπωμένα σπίτια του Κάλλιου

16:18ΜΠΑΣΚΕΤ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Όταν μας σέβονται θα τους σεβόμαστε»

06:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συναγερμός ασφαλείας στην Ελλάδα: Φόβοι για σκιά τρομοκρατίας λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

16:25ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Μυτιλήνη: 26χρονη βρέθηκε νεκρή την ημέρα των γενεθλίων της

10:56ΚΟΣΜΟΣ

Έδωσε 240.000 ευρώ στην κόρη της ως δάνειο, αλλά η εφορία το θεώρησε δωρεά και έριξε πρόστιμο 44.000

11:50ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Θλίψη στον χώρο του θεάτρου: Πέθανε ο αγαπημένος ηθοποιός και ποιητής Χρήστος Βαλαβανίδης σε ηλικία 82 ετών

18:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μεγάλη κομπίνα με «χρυσές» λίρες στη Λάρισα: Οικογενειακή συμμορία άρπαξε πάνω από 1 εκατ. ευρώ

16:33ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε δασική έκταση στα Σοφιανά Κορινθίας

18:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΑΕΚ – ΑΕΛ 1-0: Γρήγορο προβάδισμα με Μουκουντί | Δείτε το γκολ

12:53ΕΛΛΑΔΑ

Το γιγάντιο υποθαλάσσιο τούνελ 18 χιλιομέτρων που θα αλλάξει για πάντα τον χάρτη της Ευρώπης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ