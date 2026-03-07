Τέλος στο μυστήριο του φονικού στο Άργος: Ταυτοποιήθηκαν οι δράστες έπειτα από 8 χρόνια

Πώς οι αρχές ταυτοποίησαν τους δύο δράστες που σκότωσαν έναν άνδρα για λίγα ευρώ και συνέχισαν τη δράση τους ληστεύοντας και δένοντας γυναίκες στην περιοχή

Τέλος στο μυστήριο του φονικού στο Άργος: Ταυτοποιήθηκαν οι δράστες έπειτα από 8 χρόνια
Μια σκοτεινή υπόθεση εγκλήματος που παρέμενε ανεξιχνίαστη από τον Οκτώβριο του 2018 φέρνει ξανά στο φως η επιτυχία του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άργους – Μυκηνών. Οι αστυνομικές αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν δύο αλλοδαπούς, ηλικίας 28 και 36 ετών, ως τους δράστες της άγριας ληστείας και ανθρωποκτονίας ενός ημεδαπού στην ευρύτερη περιοχή της Αργολίδας, ενώ σε βάρος τους έχει ήδη σχηματιστεί δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα.

Το χρονικό της υπόθεσης ξεκινά το φθινόπωρο του 2018, όταν οι κατηγορούμενοι εισέβαλαν στην οικία του θύματος με σκοπό τη ληστεία. Κατά τη διάρκεια της εισβολής, ακινητοποίησαν τον ένοικο και τον χτύπησαν με πρωτοφανή βιαιότητα στο κεφάλι χρησιμοποιώντας ένα ξύλινο αντικείμενο. Το τραύμα αποδείχθηκε θανάσιμο, με τους δράστες να εγκαταλείπουν το σημείο αφού πρώτα αφαίρεσαν ένα μικρό χρηματικό ποσό από τους χώρους του σπιτιού.

Η έρευνα των αρχών αποκάλυψε πως η δράση της εγκληματικής ομάδας συνεχίστηκε με την ίδια σκληρότητα και τους επόμενους μήνες. Τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους, οι δράστες εντόπισαν μια γυναίκα στην αυλή του σπιτιού της και, αφού την απείλησαν με γεωργικό εργαλείο, την οδήγησαν στο εσωτερικό όπου και την έδεσαν. Αφού ερεύνησαν τον χώρο, διέφυγαν με ηλεκτρικές συσκευές και το ποσό των 350 ευρώ. Λίγο αργότερα, τον Φεβρουάριο του 2019, η ομάδα χτύπησε ξανά, αφαιρώντας κυνηγετικά όπλα από άλλη κατοικία, τα οποία ωστόσο εντοπίστηκαν αργότερα από την αστυνομία κρυμμένα σε εγκαταλελειμμένο αγρόκτημα.

Πλέον, η αστυνομία έχει εκδώσει εντάλματα σύλληψης για ανθρωποκτονία, ληστεία και παράνομη οπλοκατοχή σε βάρος των δύο ανδρών, οι οποίοι αναζητούνται από τις αρχές. Η δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνει πλήθος στοιχείων που δένουν τη συμμετοχή τους στην εγκληματική οργάνωση, κλείνοντας έναν κύκλο αίματος και τρομοκρατίας που είχε σημαδέψει την τοπική κοινωνία της Αργολίδας τα τελευταία χρόνια.

